Tepponen toimii varalla Tatjanan roolissa Metropolitan-oopperan Onegin-produktiossa talvella 2022.

Marjukka Tepponen tekee nousujohteista uraa ulkomailla. Suomessa hän on voittanut Timo Mustakallio -laulukilpailun vuonna 2008 ja Lappeenrannan valtakunnallisten laulukilpailujen naisten sarjan vuonna 2010.­

Suomalainen sopraano Marjukka Tepponen, 36, on saanut kiinnityksen New Yorkin maineikkaaseen Metropolitan-oopperaan.

Tammi–helmikuussa 2020 Tepponen lauloi Seattlen oopperassa Jevgeni Onegin -oopperan Tatjanan roolin, ja hänen suorituksensa herätti ihastusta eri medioiden arvioissa.

Seattlen oopperatalon katsomossa istui myös Metropolitan-oopperan edustaja, joka vaikuttui Tepposen esityksestä.

Hän tarjosi Tepposelle Tatjanan cover-tehtävää Metropolitan-oopperan Onegin-produktiossa talvella 2022. Cover-laulajan tehtävänä on olla varalla aina, jos varsinaisesti rooliin valittu laulaja on sairaana tai ei muutoin pysty suoriutumaan roolista.

”Tatjanan cover-tehtävä on hieno mahdollisuus tutustua maailmankuuluun oopperataloon, sen henkilöstöön ja kollegoihin. Tatjanan rooli on aivan ihana ja pääsen tekemään ison määrän harjoituksia todella hienossa seurassa. Tämä on mahtava juttu”, Tepponen sanoo ohjelmapalveluyritys HeartBrainin tiedotteessa.