Kun jokin päättyisi on intialaisen Ritesh Batran tyylikäs ja erittäin brittiläinen elokuva Julian Barnesin kirjasta

Näyttelijä Jim Broadbent tekee pääroolin komeasti henkilöhahmoaan kaunistelematta ja säästelemättä.

Kuin jokin päättyisi ★★★★

The Sense of an Ending, Britannia 2017

Teema klo 21.25 ja Areena (K12)

Intialainen Ritesh Batra teki kansainvälisen läpimurron esikoiselokuvallaan Lunchbox (2013), joka on erittäin intialainen muttei ollenkaan Bollywood-musikaali. Siinä tarinaa kudotaan omalaatuisessa dabbawalla-systeemissä, jolla toimitetaan lounaita ympäri Mumbaita.

Seuraavaksi Batra ohjasi Britanniassa elokuvan Kuin jokin päättyisi. Hän hallitsee englantilaisen kulttuurin kuvaamisen yhtä varmasti kuin taiwanilaissyntyinen Ang Lee Jane Austen -filmatisoinnissa Järki ja tunteet (1994).

Kirjallinen on myös Batran brittielokuvan tausta. Se perustuu samannimiseen pienoisromaaniin, josta Julian Barnes sai Booker-palkinnon.

Päähenkilö Tony (Jim Broadbent) pitää eläkepäivillään antiikkikameroiden kauppaa. Hiukan hapan ukko yrittää tulla toimeen entisen vaimonsa (Harriet Walter) ja lasta odottavan 36-vuotiaan tyttärensä (Michelle Dockery) kanssa.

Tarina käynnistyy, kun kirjattu kirje palauttaa Tonyn opiskelu­aikoihin. Tuskallisen epävarma nuorukainen (menneessä Billy Howle) ihastui Veronicaan (nuorena Freya Mavor). Kolmiodraaman viimeiseksi kärjeksi asettui Tonyn hurmaavan älykäs ja itsevarma kaveri Adrian (Joe Alwyn).

Kauan sitten kadonneeseen nuoruuteen palataan takaumissa, joita Tony kertoo kriittiselle exälleen. Välillä väläytellään Tonyn muistoja ja uniakin. Nykyhetken Veronica (Charlotte Rampling) ilmestyy vasta puolivälin jälkeen.

Barnes kirjoittaa tarkkaan harkittua kieltä ja käyttää runsaasti kirjallisia viitteitä, jotka karsiutuvat väistämättä elokuvasta. Kirjassa Tony kertoo itse tarinansa, mutta elokuvassa sisäinen monologi ei oikein toimisi koko aikaa.

Siinäkin kuullaan Tonyn ääntä kertojana alussa ja lopussa, mutta enimmäkseen päähenkilöä katsotaan ulkoa päin. Broadbent tekee roolin komeasti henkilöhahmoaan kaunistelematta ja säästelemättä.

Tonyn suurin tragedia ei ole nuorena menetetty rakkaus vaan se, että hän vielä elämänsä ehtoossakin kantaa katkeruutta siitä, melkein huomaamattaan, sisälleen suljettuna.

Lopussa Tony pohtii, kuinka ihmiset kertovat elämänsä tarinaa koko ajan varsinkin itselleen. Siinä lienee yksi perimmäinen syy, miksi tarinat viehättävät ihmisiä niin paljon. Se on hyvin inhimillinen tapa hahmottaa ja hallinnoida omaa elämäänsä.

Tunnetusti myös erehtyminen on inhimillistä, ja siksi olemme epäluotettavia kertojia omissa elämäntarinoissamme. Lohdullinen itsepetos on aina käden ulottuvilla.

Tony on ollut suurimman osan elämästään niin oman tarinansa lumoissa, että on unohtanut muiden näkökulman, kuunnella toisten tarinoita.

Siitä Batra kertoo niin hienovaraisesti, että saa olla tarkkana, ettei pitkästy vaan poimii sanomaa elokuvan kudelmasta.