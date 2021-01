Kirja-arvostelu Anne Hännisen mittava teos paneutuu erityisellä vimmalla eläinten kärsimykseen.

Anne Hännisen Sepelkyyhkyt on kokeneen runoilijan laajin ja monipuolisin teos.­

Runot

Anne Hänninen: Sepelkyyhkyt. Aviador. 156 s.

Viisitoista teosta neljänkymmenen vuoden mittaan, valitut runotkin jo yli kymmenen vuotta takaperin, mitä sanottavaa voi runoilijalla vielä olla? Paljonkin, ja paljon myös tärkeää, osoittaa Anne Hänninen (s. 1958), yksi kokeneimmista runoilijoistamme.

Hänninen on ennenkin julkaissut laajoja teoskokonaisuuksia, mutta ehkä siirtyminen pienemmälle kustantamolle tarkoittaa myös vähäisempää karsinnan tarvetta – runoja ei enää ole pakko ahtaa lärpäkeformaattiin.

Uusi Sepelkyyhkyt taitaakin olla uran laajin ja monipuolisin teos, ja kovakantisena Satu Ketolan piirtämän hienon kyyhkysilhuetin kera myös komea esine.

Edellinen Kaleidoskoopit (Sanasato, 2017) merkitsi nimellisesti uutta aluevaltausta, aforismia, josta jälkiä on paljon uudenkin teoksen maailmassa: eräät pidemmät runot muistuttavat aforismisarjoja. Vaikka ajattelija Hänninen on aiemminkin ollut, mietelmiä on uponnut lyriikkaan pitkin matkaa.

Luultavasti jokainen Hännisen teos on arvosteltu tämän lehden sivuilla, ja vuosikymmenestä toiseen hänen lyriikkaansa on kuvattu tunnepitoiseksi ja yksinäisyydestä ponnistavaksi luontorunoudeksi, Edith Söder­granin ja Helvi Juvosen jatkumossa. Vähäistä yhteyttä muuhun maailmaan ja toisiin ihmisiin on paikoin moitittu.

Vaikka Hännisen ajatuksia ja havaintoja ketjuttava, vähän karhea, paikoin töksähtäväkin tyyli on pitkälti ennallaan, eräät vanhoissa kritiikeissä esitetyt havainnot eivät tunnu pätevän uuteen kirjaan. Vähintään teemojen tasolla Hänninen on ­uudistunut paljonkin, ja käsitys luonnosta tuntuu ekokatastrofien kynnyksellä laajentuneen.

”Hän kuvaa luontoa tavattoman rikkaasti, yksityiskohtaisesti ja monimuotoisesti mutta lähes yksinomaan kasvikuntaa. Eläimiin saati ihmisiin ei synny yhtä kiihkeää suhdetta”, kirjoitti Tero Liukkonen teoksesta Musta vuode (21.12. 1997).

Sepelkyyhkyissä ihmisiä havainnoidaan edelleen enimmäkseen etäältä, mutta pieniä yhteyden hetkiäkin ilmenee. Heti ensimmäisessä osastossa ollaan etelänmatkalla, Venetsiassa ja sen liepeillä ainakin, ja runon minä yllättää itsensä junassa hymyilemästä tuntemattomien kanssa.

Tarkkailijan kokemus on enemmän jaettu kuin eristynyt: ”Hengitämme samaa ilmaa,/ ja kaikilla väistämätön matka/ tuntemattomaan paikkaan”.

Suhde eläimiin puolestaan on virittänyt vielä herkemmälle taajuudelle, kuten kokoelman otsikkokin vihjaa. Keskeinen teema teoksessa on suru, jonka tahallaan ja tahattomasti eläimiä lahtaava ihmiskunta aiheuttaa.

Linnuilla on monta roolia, jotka näkyvät päällekkäin Hännisen runoudessa: kansanperinteen viestintuoja, sanansaattaja, mutta myös luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjä, taivaan ihmeellisten fraktaali­kuvioiden luoja. Ja uhanalainen moninaisissa rooleissaan, kiitos ihmisen:

”Kottaraiset hävitetään / pakkasen estoaineilla. Sumutetaan yöpymisruovikot – / lentokyvyttömät linnut putoilevat, / hukkuvat.”

Kuolleiden eläinten kuvaukset lähenevät inhorealismia, mutta niiden todellisuuspohjaa on vaikea kiistää.

”Hänninen on ilmaisultaan tavattoman epäajankohtainen runoilija, koska runot eivät sukella mukaan nykyelämän kuvavirtaan saati rekisteröi hälyäänien virtaa”, kirjoitti Jukka Koskelainen teoksesta Surusidonta (HS 29.12.2009).

Ajan henki on ehtinyt sittemmin muuttua ja nähdäkseni runoudelta odotetaan yhä enemmän juuri sisäistä kokemusta, kenties vastapainoa uupumusta aiheuttavalle kaikkialliselle ärsyketulvalle. Tätä Hänninen toki edelleen tarjoaa, mutta toisaalta juuri nykyelämän kuvavirta pakolais­veneistä massiivisiin metsä­paloihin on havainnon kohteena.

On aiemminkin lausuttu, että Hännisen teokset ovat runsaudessaan myös epätasaisia. Kallistun itse kannalle, että liiallinen laadunvarjelu heikentäisi Sepelkyyhkyjen flow’ta, jonka kehämäiseen monitasoisuuteen uppoaa mielellään.

Ajankohtaisissa mietelmissä Hänninen ei kuitenkaan usein onnistu kuin toistamaan fraaseja, esimerkiksi tässä kulkutautia kuvatessaan:

”Maaäiti ravistelee, yrittää puhdistaa itseään.”