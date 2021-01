Sarjakuvantekijä ja kuvittaja Jussi-Pekka Ahosen luoman Belzebubs-perheen bändin piti viime vuonna lähteä kiertueelle ja esiintyä Tuskassa, Wackenissa ja muilla Euroopan isoilla metallifestivaaleilla.

”Tuttu meininki, melkoisesti haipakkaa ja palloja ilmassa”, JP Ahonen naurahtaa kuulumi­siaan 40-vuotispäivänsä alla. Tilanne on ironinen, sillä Ahonen heitti pallot ilmaan rentoutuakseen.

Viitisen vuotta sitten työuupumus piinasi Ahosta. Hän alkoi piirtää huvikseen Belzebubs-sarjaa, jonka suosio räjähti yllättäen Facebookissa.

Sarja kertoo metallimuusikkopariskunnan perheestä. Rakenteeltaan se on tavallinen ydinperhe, mutta henkisesti kuin valokuvanegatiivi normaalista. Belzebubs-perheessä uskotaan Saatanaan ja lapsia pelotellaan Jeesuksella. Silti Ahosen huumori on lämmintä ja sarjan henki jopa herttainen.

Facebookissa Belzebubsilla on 300 000 seuraajaa ympäri maailmaa. Vaikka päivityksiä ilmestyy nyt harvakseltaan, ne saavat tuhansia tykkäyksiä ja satoja kommentteja.

Stripeistä koottu kirja on julkaistu yli kymmenellä kielellä, muun muassa kaikilla Euroopan valtakielillä, jopa venäjäksi. Yhdysvalloissa ja Italiassa siitä on otettu toiset painokset.

Belzebubs-perheen bändi heräsi myös henkiin ja se on heittänyt lisää palloja ilmaan Ahosen jongleerattaviksi. Ympäri maailmaa toimiva saksalainen Century Media -yhtiö julkaisi ensimmäisen levyn 2018.

Belzebubs-bändi toimii samaan tapaan kun Gorillaz, Blur-bändin Damon Albarnin ja sarjakuvataiteilija Jamie Hewlettin luoma piirroshahmoinen vir­tuaaliyhtye.

Viime vuonna Belzebubsin piti lähteä kiertueelle ja esiintyä Tuskassa, Wackenissa ja muilla Euroopan isoilla metallifestivaaleilla. Korona kampitti ne pallot päin seiniä kuten kaikilla bändeillä.

”Myös kiertueella piirroshahmot ovat pääroolissa, kun ne ilmestyvät animoituina lavalle. Elävien muusikoiden nimiä emme edelleenkään paljasta. Nyt ei vain tiedä, milloin kiertueelle pääsee. Peruuntumisen selvittäminen vei suuren osan viime vuotta”, Ahonen huokaa.

”Yritän myös olla itselleni armollinen, etten ruoski itseäni taas palamaan loppuun. Tarvitsen aikaa töiden ulkopuolella jo perheenkin takia varsinkin, kun kolmas lapsi syntyi”, JP Ahonen sanoo.­

Kiertuetta varten tuotetut kolmiulotteiset animaatiot jättivät jälkeensä myös kymmenien tuhansien eurojen velat, mutta lohduksi ne pallot ovat edelleen ilmassa. Tekeillä on virtuaalinen 360° Hexperience -konsertti.

”Siinä pääsee konkreettisesti Belzebubsin maailmaan. Se on keikka virtuaalitodellisuudessa. Soittajien liikkeet on animoitu kolmeen biisiin, mutta emme halua vain luupata yleisöä, ja sen animoiminen on vielä kesken.”

360° Hexperience on kerännyt joukkorahoituksella yli 40 000 euroa. Kampanjan futuristisin tarjous on lippu keikalle omana kolmiulotteisena hahmona muun yleisön joukossa.

Menestys on venyttänyt hanketta. Rahalla saa enemmän, mutta virtuaalisen musiikkivi­deon venyminen kolmeen biisiin vaatii töitä enemmän kuin oli odotettu – varsinkin, kun yleisöönkin tehdään toden tuntua.

Belzebubsista on tekeillä myös animaatiosarja, jota tuottaa bändin musiikkivideoita tehnyt Pyjama Films -animaatiostudio. Myös Yle on mukana tuottamassa 13-osaista sarjaa, jonka jaksot ovat 22-minuuttisia.

”Siihen etsitään kansainvälisiä kumppaneita. Siksi minun pitää nyt saada käsikirjoituksia valmiiksi”, Ahonen lisää palloja pyöriteltäviksi.

Animaatiosarjojen markkinat ovat nykyään isot, mutta niille ei pääsekään helposti ilman kansainvälistä rahoitusta.

Usein animaatiot mielletään vieläkin lastenkulttuuriksi, vaikka esimerkiksi Simpsonit ja South Park ovat laajentaneet niiden yleisöä. Mutta mistä löytyisi saatanallisen metalliperheen yleisö?

”Facebook-datan mukaan Belzebubsin suurin lukijaryhmä on 16–35-vuotiaat, mutta jopa pari mummelia on hakenut kirjaan nimmarin. Ja Belzebubshan on lämminhenkinen perhekomedia! Mutta ei se tietenkään ihan pienimmille sovi.”

Belzebubs työllistää Ahosta aika perusteellisesti. Se on korvannut Aamulehdessä yli 15 vuotta ilmestyneen Villimpi Pohjola -sarjakuvan, joka kertoi opiskelijaporukan vaiheista ja aikuistumisesta.

Niin ikään metallibändistä kertova Perkeros-sarjakuvakirja ilmestyi maailmalla kahdeksalla kielellä. Sen suunnitellun jatko-osan Ahonen on toistaiseksi unohtanut.

”Teen vielä harvakseltaan kuvitustöitä, mutta varsinkaan lehtikuvituksia ei enää paljon tilatakaan. Aika vähän pääsen tekemään taiteellista työtä. Piirtämisen sijaan sähköposti ja puhelin vievät aikaa”, Ahonen sanoo.

”Yritän myös olla itselleni armollinen, etten ruoski itseäni taas palamaan loppuun. Näin 40 vuotta täyttäessä on hyvä huomata, etten ole enää parikymppinen. Tarvitsen aikaa töiden ulkopuolella jo perheenkin takia varsinkin, kun kolmas lapsi syntyi.”