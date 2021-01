Viikon suosituksissa ovat dokumentti Joan Didionista, Lumikki eli värianimaatio vuodelta 1937 ja Jeannette Wintersonin uudelleen kuvittelema Shakespearen Talvinen tarina.

The Center Will Not Hold kertoo Joanne Didionin elämästä ja teksteistä.­

Dokumentti amerikkalaisesta esseististä, toimittajasta ja kirjailijasta Joan Didionista on nimeltään The Center Will Not Hold. On ällistyttävää, että vaikka Didion on niin merkittävä hahmo Yhdysvaltain kirjallisessa kulttuurissa, on tämä ensimmäinen hänestä tehty dokumentti.

The Center Will Not Holdin on ohjannut Didionin puolison veljenpoika Griffin Dunne ja siinä tunnutaan pääsevän juuri niin lähelle Didionia kuin hänen tekstiensä ulkopuolella ylipäätään on mahdollista.

Dokumentissa haastatellaan hauraaksi käynyttä Didionia ja käydään kronologisesti läpi hänen elämäänsä ja kirjoituksiaan, jotka etenkin 1960-70-luvulla olivat uraauurtavia.

Kronologiasta huolimatta dokumenttiin on saatu ladattua samanlaista tunnelmaa kuin Didionin teoksissa: etsivää, pohtivaa, harhailevaakin, väliin suloisen yksityiskohtaista.

Didionilta on suomennettu vain kolme teosta: romaani Keskipäivän illuusio (A Book of Common Prayer) vuonna 1978 sekä kaksi omaelämäkerrallista teosta, Maagisen ajattelun aika (The Year of Magical Thinking) vuonna 2007 ja Iltojen sinessä (Blue Nights) 2012.

Etenkin noiden pohjattoman kauniiden ja surullisten, Didionin puolison John Gregory Dunnen ja tyttären Quintana Roon kuolemaa käsittelevien teosten herättämiin kysymyksiin dokumentti tuntuu antavan monia vastauksia.

The Center Will Not Hold, Netflix

Lumikki ja Viisas, Jörö, Lystikäs, Unelias, Ujo, Nuhanenä sekä Vilkas ilakoivat.­

Hai hou, hai hou

Kyllähän minä Lumikin ja seitsemän kääpiötä olen nähnyt, totta kai! Kun nyt katsoin sen, aloin ounastella, etten itse asiassa olekaan, ainakaan kokonaan. Disneyn ensimmäinen pitkä värillinen animaatio on vain niin tuttu satukirjoista, kuvakirjoista, kiiltokuvista ja lukemattomista kuvista.

Niin tai näin, nyt Lumikki on nähty. Enkä osaa lakata hämmästelemästä sitä, että tällaista jälkeä Amerikassa tehtiin vuonna 1937

Lumikki ja seitsemän kääpiötä, Disney+

Shakespearen jäljissä

Ensin Jeanette Winterson kertoo neljässä sivussa sen, mitä Shakespearen parisataasivuisessa Talvinen tarina -näytelmässä tapahtuu. (Mukana kuulu näyttämöohje! Eli: Poistuu karhu kintereillään.) Sitten hän aloittaa coverversion.

Aikakuilu julkaistiin suomeksi viime vuonna.­

Kirjan nimi on Aikakuilu (The Gap of Time, 2015), ja se avasi julkaisusarjan, jossa nimekkäät kirjailijat versioivat Shakespearen teoksia, siirsivät näytelmät mahdollisimman aidossa hengessä romaaneiksi.

Jos Shakespeare on ikuinen, on sitä myös hänen versiointinsa. Winterson korvaa kuningas Leontesin rahastonhoitaja Leolla ja tekee kuningatar Hermionesta kuulun laulajattaren MiMin – ja onnistuu coveroinnissaan.

Wintersonin kerronta on toimivaa, selkeää ja kauniisti rytmitettyä, ja hän on mielikuvitellut tarinan hienosti.

Mutta kuten ver­sioinneissa usein, on Aikakuilussakin oikeastaan parasta se, että se sysää meidät moniin suuntiin. Lukemaan Talvisen tarinan uudestaan, miettimään karhua kintereillä uudestaan – ja kaivamaan hyllystä uudestaan luettavaksi rakkaan Wintersonin rakkaat teokset Ihoon kirjoitettu (1992, suom. 1993) ja Appelsiini ei ole ainoa hedelmä (1987, suom. 2007).

Jeanette Winterson: Aikakuilu. Shakespearen Talvinen tarina omin sanoin. Suom. Saara Pääkkönen. Johnny Kniga.