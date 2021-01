Galerie Forsblomissa on esillä myös Stig Baumgartnerin sarjakuvia muistuttavia abstraktioita.

Jacob Hashimoto: Progress ja Stig Baumgartner: Key Figures 31.1. saakka Galerie Forsblomissa (Yrjönkatu 22). Ti–pe 11–18, la–su 12–16.

Yhdysvaltalainen taiteilija Jacob Hashimoto (s. 1973) on suomalaisille tuttu vieras. Progress on hänen viides näyttelynsä Helsingissä, minkä lisäksi hän on esiintynyt kahdesti Turussa. Näin hänen teoksensa ja etenkin niiden tavaramerkiksi muodostuneet pienet silkkipaperileijat ovat tulleet tutuiksi tavalla, joka ajaa kysymään, onko hänellä enää uutta annettavaa.

Vastaus on myönteinen. Vaikka Hashimoton taiteen parametrit ovat ennallaan, jotain näyttää muuttuneen. Saattaa hyvin olla, että maailma hänen ympärillään on muuttunut enemmän kuin hänen taiteensa, mutta lopputulos on sama. Maalauksen ja reliefin rajalla tasapainottelevissa, samanaikaisesti kaksi- ja kolmiulotteisissa teoksissa on samanlaista keveyttä ja raikkautta kuin kukkivissa kirsikkapuissa. Ne tuovat toivoa keskelle vaikeaa aikaa.

Jokainen Hashimoton teos sisältää satoja, ellei tuhansia pieniä pyöreitä paperileijoja, jotka on tehty bambusta ja silkkipaperista ja jotka on mustilla langoilla sidottu sekä toisiinsa että teoksen runkoon. Syvyyssuunnassa leijakerroksia voi olla päällekkäin jopa kymmenen. Hitaan ja keskittymistä vaativan käsityön määrä on valtava.

Jacob Hashimoto: Methuselah, 2020, sekatekniikka.­

Yksiväriset leijat Hashimoto kokoaa laajoiksi väreileviksi pinnoiksi. Niitä jäsentävät moniväristen leijojen rykelmät, joissa useimmat leijat ovat yksilöitä, jokainen erikseen maalattu. Muotojen, kuvioiden ja värien viittaukset yltävät taiteilijan japanilaisesta taustasta eri kulttuurien ja aikakausien visuaalisiin merkkeihin ja monikertaistuvat tasolle, jonne sanat eivät enää yllä. Ne on nähtävä omin silmin.

Stig Baumgartnerin (s. 1969) maalauksia hallitsevat kuvapinnan keskelle sijoitetut kapeista suorakaiteista koostuvat muodot, joita hän käsittelee niin kuin kyseessä olisi asetelma tai henkilökuva. Esittävyyteen viittaa myös hänen näyttelynsä nimi Key Figures (avainhahmoja).

Stig Baumgartner: Brother, 2020, öljy kankaalle.­

Geometrisen keskushahmon ympärille Baumgartner sijoittaa paksuja mustia viivoja, jotka tuovat mieleen sarjakuvista tutut keinot ilmaista tilaa, liikettä tai piirroshahmojen mielentiloja. Maalausten kirkkaat värit ja tasaiset maalipinnat ovat nekin pop-taiteen ja sarjakuvien sukua.

Teokset ovat eräänlaisia käsitteellisiä kaavioita, jotka käyvät vuoropuhelua taiteen historian ja etenkin modernistisen maalaustaiteen kanssa. Baumgartner yhdistää klassisen kuvataiteen perinteitä ja nopeasykkeistä nykypäivää. Hän sekoittaa korkeaa ja matalaa ja maustaa keitosta viittauksilla Keith Haringin ja Peter Halleyn kaltaisiin aikalaistaiteilijoihin.

Stig Baumgartner: Skully, 2020, öljy kankaalle.­

Baumgartnerin ”sarjakuva-abstraktiot” suhtautuvat selvästi kriittisesti modernismin tavoitteisiin ja virnuilevat sen aikoinaan sankarilliselta näyttäneelle innostukselle geometristen muotojen puhtauteen ja henkisyyteen. Monien modernismin jälkeisten maalareiden lailla hän haluaa pudottaa perinteisen abstraktin taiteen alas jalustalta ja liittää sen edustajat tavallisten kuolevaisten joukkoon.