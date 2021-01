Ivalo on ihan kelpo sarja, tosin kymmenosaiseksi venytettynä sen tilanteet polkevat paikallaan.

Vaarallinen virus karkaa Suomen Lapissa. Jos se pääsee leviämään, se voi tartuttaa koko maailman. Saksalainen lääkäri Thomas Lorenz näyttää punaisena hehkuvaa karttaa.

Nythän me tämän tiedämme, varsinkin kun meistä kaikista on vuoden aikana tullut virologeja. Ei ole pikkuasia se virus.

Ivalo-sarjan virus on tosielämän koronaan verrattuna ihan lälly. Se tarttuu sukupuoliyhteydessä, ja se uhkaa erityisesti raskaana olevia naisia. Traagista toki, mutta sen kanssa ei näytä tulevan kovin kiire.

Ivalo valmistui 2018, ja se on ollut tätä ennen nähtävillä Elisan suoratoistopalvelussa. Nyt on Yle-esityksen vuoro, ja tässä välissä on tosiaan tapahtunut kaikenlaista.

Muutosta on tapahtunut myös kotimaisissa sarjoissa. Ivalon jälkeen arktisten sarjojen laatu ja kirjo ovat parantuneet, ja esimerkiksi Kaikki synnit -rikossarja, Elisan sekin, käsittelee monisyisesti lestadiolaisuuden vaikutuksia Oulun seudulla. Samaa teemaa on mukana Ivalossakin mutta päälle liimatusti.

Uusin yhteistuotanto White Wall nostaa jälleen rimaa.

Ivalo on kelpo poliisisarja, tuotantoyhtiö Yellow Filmsin putkesta. Mukana on myös saksalaista rahaa, joten se ei näytä halvalta. Päähenkilö on poliisi Nina Kautsalo (Iina Kuustonen), joka on muuttanut kotikonnuilleen. Syitä ei heti kerrota. Hän on kuusivuotiaan Down-tytön (ihana Venla Ronkainen) yksinhuoltajaäiti, ja tytön isä (Mikko Leppilampi) on pelkkä hulttio. Niina asuu äitinsä (Susanna Haavisto) luona.

Samaan aikaan toisaalla Helsingissä asuva Thomas-lääkäri (saksalainen Maximilian Brü­ckner) pelästyy laboratoriossaan ja matkustaa vaivihkaa Lappiin ottamaan selvää huolestuttavasta tilanteesta. Käy ilmi, että Ninan sisko Marita (Pihla Viitala) on vaaravyöhykkeessä.

Mutta mistäpä muusta lähdetään liikkeelle kuin tapetusta venäläisestä prostituoidusta. Sitten paljastuu verkostoja, ”huorabusseja”, ja toinen prostituoitu kituu vangittuna melkein sarjan puoliväliin saakka.

Suomalaisissa hahmoissa on ideaa, mutta stereotyyppiset rikolliset tulevat Venäjältä ja ilmeisesti Balkanilta. Jos olisin venäjänkielinen näyttelijä, kieltäytyisin näistä rooleista.

Sarja on venytetty kymmenosaiseksi, ja tilanteet polkevat paikallaan. Marita-sisko makaa jaksosta toiseen karanteenissa terveyskeskussairaalassa, ja pahikset kulkevat edestakaisin samassa huoneessa jossain toisaalla.

Iina Kuustonen on pääroolissa aito ja luonteva, mutta kemiat Brücknerin kanssa eivät kohtaa.

Ivalo, TV1 klo 21.05 ja Yle Areena. (K16)