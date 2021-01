Päivän elokuvat arvioi Martta Kaukonen.

Viides valta ★★★

(USA 2013) Bill Condonin draama kertoo Wikileaks-nettisivuston tarinan. Elokuva ei anna kovin kaunista kuvaa sivuston perustajasta Julian Assangesta (Benedict Cumberbatch). (K12)

Hero klo 11.05

Rock the Kasbah ★★

(USA 2015) Manageri (Bill Murray) lähtee edustamansa laulajan (Zooey Deschanel) kanssa Afganistanin kiertueelle. Barry Levinsonin komedia repii huumorinsa kulttuurieroista. (K12)

Hero klo 15.15

Rock of Ages ★

(USA 2012) Nuori nainen (Julianne Hough) aloittaa työt rockklubilla Los Angelesissa vuonna 1987. Adam Shankmanin musikaalifilmatisointi on laskelmoitu tuote. (K12)

Liv klo 21.00

The Oath ★★★

(Islanti 2017) Jännärissä sydänkirurgi (ohjaaja Baltasar Kormákur) ottaa yhteen aikuisen tyttärensä (Hera Hilmar) rikollisen avomiehen (Gísli Örn Garðarsson) kanssa. Kuvaaja Óttar Guðnason ottaa kaiken irti Islannin karuista maisemista. Musiikin on säveltänyt Hildur Guðnadóttir. (K16)

TV5 klo 21.00

Batman Forever ★★★

(USA 1995) Batman (Val Kilmer) saa vastaansa Arvuuttajan (Jim Carrey) ja Kaksinaaman (Tommy Lee Jones). Tim Burton ei valitettavasti ohjannut enää sarjan kolmatta osaa. Joel Schumacherin siipiveikko on huumorintajuton. (K12)

Sub klo 21.00

Emmanuelle ★

(Ranska 1974) Ranskalainen diplomaatinrouva Emmanuelle (Sylvia Kristel) harrastaa satunnaista seksiä Bangkokissa. Just Jaeckin elokuva on pehmopornogenren klassikko. Se oli reaktio toisen aallon feminismiin: edustusvaimoilla on aina kivasti aikaa ja halua seksiin, koska he eivät käy töissä. Teos on ristiriitainen sekoitus suorastaan viattomia seksikohtauksia ja raiskausfantasioita. Thaimaalaiset naiset kuvataan eksoottisina ja alkukantaisina, seksi on heillä veressä. (K18)

Nelonen klo 23.50