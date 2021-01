Onnistunut ruotsalaissarja Ohuella langalla on ottanut vaikutteita komisario Beckin maailmasta ja Hill Street Bluesista

Malmöön sijoittuva Ohuella langalla sekoittaa poliisityön realismia suhdejännitteisiin.

Tuore ruotsalaissarja Ohuella langalla nojaa kahteen eri perinteeseen. Osittain se tukeutuu pohjoismaiseen poliisikuvaan, kirjailijaduo Sjöwall ja Wahlöön luomaan komisario Beckiin ja tämän arkiseen maailmaan.

Toinen selvä vaikutin on yhdysvaltalainen tv-sarjaklassikko Hill Street Blues. Siitä napataan välitön katutason kerronta ja aamupalaverit.

Kerronta keskittyy poliisipari Magnukseen ja Saraan, joista jälkimmäinen aloittaa Malmön poliisilaitoksella uutena työntekijänä. Magnus (Oscar Töringe) vitsailee herkästi mutta on parkkiintunut työssään. Empaattinen Sara (Amanda Jansson) taas ei osaa aina tehdä eroa työn ja yksityiselämän välillä.

Tärkeimmät sivuhenkilöt ovat kollegoita. Yksikön johtaja Jesse (Per Lasson) pelkää yhtä paljon teini-ikäisen tyttärensä kuin katurauhan puolesta. Leah (Gizem Erdogan) toimii poliisin sisäisenä kriitikkona. Faye (Anna Sise) ja Dani (Sandra Stojiljkovic) ovat muiden tietämättä pari.

Sävykäs sarja asettaa poliisit osaksi perheen ja työyhteisön mutta myös yhteiskunnan jännitteitä.

Toisin kuin useimmissa poliisisarjoissa, nyt ei käytetä aikaa monimutkaisten rikosten tai rikollisten motiivien selvittelyyn. Hahmot joutuvat kyllä ääritilanteisiin: kouluun kohdistuvan uhan äärelle ja ampujan ovelle. Yhtä usein heidän työtehtävänsä koskevat kuitenkin päihdeongelmaisten siirtelyä ja nuorison käskyttämistä.

Sarja kuvaa työtä hyvinvointivaltion rakojen hätäisenä tilkitsemisenä. Naapurusto, joka kaipaa ennaltaehkäisevää työtä, saa graffitiseinän ja kasvimaan. Päätökset tehdään toisaalla. Välillä partiopoliisit esitetäänkin ikään kuin tarjoilijoina, joille valitetaan, vaikka vika on keittiössä.

Osa vinoumista paikallistetaan kuitenkin poliiseihin: Kun puistosta katoaa vaalea tyttö, alkavat suuretsinnät. Kun vastaanottokeskuksesta katoaa nuori, kukaan ei etsi.

Ruotsalaiskaupungista piirtyy uskottava kuva, jota pehmennetään onnistuneesti kollegoiden keskinäisellä lämmöllä.

Sarjan henkilöistä on helppo pitää, heidän teoistaan ei. Aina he eivät pidä niistä itsekään, kuten silloin, kun juutalainen Leah joutuu turvaamaan äärioikeiston kulkuetta.

Cilla Jackertin luoman sarjan alkuperäinen nimi on Tunna blå linjen eli ohut sininen viiva, englanniksi thin blue line. Termi on etenkin Yhdysvalloissa entisestään politisoitunut: osa sitä käyttävistä näkee poliisin linjana, joka erottaa yhteiskunnan sekasorrosta ja joka on kritisoinnin yläpuolella.

Nimi tuntuu provosoivalta. Se ehdottaa jotain paljon yksioikoisempaa kuin sisältö, jossa poliisit toisinaan epäonnistuvat, asenteet välillä haisevat ja eriarvoisuus rehottaa. Ja jossa yksilöt kuitenkin usein pyrkivät parempaan.

