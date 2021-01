Työläiskirjailijaksi luonnehditun Édouard Louisin toinen romaani on väkevä kertomus väkivallan jäljistä.

Romaani

Édouard Louis: Väkivallan historia (Histoire de la violence). Suom. Lotta Toivanen. Tammi. 196 s.

Ranskalais­kirjailija Édouard Louisin toinen romaani Väkivallan historia ei ole kohottava selviytymistarina. Se nimittäin loppuu siihen, mistä sellaiset kertomukset yleensä alkavat. Mutta jotenkin, ihmeellisesti, se on myös selviytymiskertomus, sellainen joka naulaa kärsimyksen näkyville ja ottaa vallan traumasta.

Édouard Louis (s. 1992) nousi kansainväliseen maineeseen esikoisromaanillaan Ei enää Eddy (En finir avec Eddy Bellegueule), joka ilmestyi vuonna 2014 (suomeksi 2019). Omaelämäkerrallinen romaani ravisteli ranskalaista keskiluokkaa pakahduttavan raa’alla todistuksella osattomuudesta, näköalattomuudesta ja häpeästä.

Väkivallan historiassa päähenkilö on jälleen Édouard. Hän on muuttanut köyhästä maalais­kylästä hohdokkaaseen Pariisiin ja yrittää ottaa kodistaan etäisyyttä myös henkisesti. Hän on nyt esikoisromaaniaan työstävä yliopisto-opiskelija, joka kantaa kirjoja käsissään niin, että vastaantulijat näkevät niiden hienot nimet. Hän käyttää kolmiosaisia pukuja ja ascot-huivia, koska kuvittelee porvarispoikien pukeutuvan niin.

Édouard oli kävelemässä jouluaaton juhlista kotiin, kun seuraan lyöttäytyi mies, joka esitteli itsensä Redaksi. Tapahtumaketju aukeaa yksityiskohtaisesti sana sanalta, katse katseelta, kosketus kosketukselta. Mutta ly­hyesti se meni näin: mies, jonka Édouard lopulta kutsui kotiinsa ja sänkyynsä, muuttui väkivaltaiseksi.

Tarinaa kertoo suurilta osin Édouardin sisko Clara, joka kertaa tapahtumia miehelleen. Édouard kuuntelee oven takana, miten hänen kohtalonsa muuttuu narratiiviksi. Hän opponoi sitä mielessään.

Myös poliisit kajoavat hänen kertomukseensa, hänen muistoihinsa tapahtumista. Sinä yönä Édouard kävi hyvin lähellä kuolemaa. Viranomaiset kuitenkin sanovat hänelle, että se, että tulee raiskatuksi, on joskus pahempaa kuin kuolema. Hän ihmettelee, miksi hänelle puhutaan jatkuvasti kuolemasta. Hänhän oli selvinnyt hengissä.

Traumasta kertominen on teoksen keskeinen teema, ja sillä on ambivalentti luonne. Toisaalta kertomisella voi käsitellä kärsimystä ja säilyttää toimijuus omassa tarinassaan. Toisaalta kertominen on osa uhrin roolia, johon Éduard on pakotettu. Hän joutuu käymään tapausta läpi uudestaan ja uudestaan lähimmäisilleen, poliiseille, lääkäreille ja hoitajille:

”Miksi historian häviäjät pakotetaan todistajiksi – ikään kuin häviäminen ei riittäisi, miksi häviäjien pitää kaiken kukkuraksi vielä antaa todistus häviöstään, - - Väkivallan uhreilla pitäisi olla oikeus olla puhumatta kokemuksistaan.”

Kertominen voi kuitenkin olla ainoa mitä jää jäljelle, kun menettää hallinnan ruumistaan ja elämästään.

Kulttuurissamme käsitellään rikollisuutta kenties enemmän kuin koskaan. Se on tosirikosviihdettä, jossa fetisoidutaan rikollisten pimeästä mielestä. Ote on yksilöpsykologinen, viihteellinen ja pinnallinen. Uhri usein unohtuu, mutta myös tekijän tausta ja rikollisuutta selittävät yhteiskunnalliset ilmiöt ohitetaan.

Fiktiossa rikos on usein myös keskiluokkainen tragedia, vaikka todellisuudessa uhreiksi joutuvat useammin sosioekonomisesti heikossa asemassa olevat ja päihde- ja mielenterveysongelmaiset. Usein tekijät ovat itse myös olleet uhreja. Sen lisäksi, että Édouard Louisin teos on romantisoimaton kuvaus rikoksesta uhrin näkökulmasta, se sitoo rikollisuuden myös yhteiskuntaluokkaan ja rasismiin.

Hieman vastaavalla tavalla rikollisuuden kerrontakaavaa rikkoo Maggie Nelsonin Jane / Punaiset osat (S&S 2020, suom. Kaijamari Sivill), joka purkaa kulttuurisia esityksiä valkoisista naisista väkivallan uhreina. Mutta toisin kuin Nelsonin teos Édouard Louisin romaani ei ole esseistinen vaan sen todistus on väkevän affektiivinen ja kaunokirjallinen.

Teoksen kieli mukailee kertomisen vimmaa ja rosoa. Esikoisromaanin tapaan Väkivallan historia ei kierrä rumuutta kieli­kuvin vaan katsoo viiltävän toteavasti sitä kohti. Édouard Louis osoittaa toisella romaanillaan olevansa tärkeimpiä nykykirjailijoitamme.