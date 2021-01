Susanna Mälkki johti Suomen ensiesityksen myös 94-vuotiaalta Betsy Jolasilta.

Klassinen

Helsingin kaupunginorkesteri kapellimestarina Susanna Mälkki, solistina Håkan Hardenberger, trumpetti, perjantaina Musiikkitalosta verkkolähetyksenä. – Reich, Jolas, Sibelius.

”This piece is running! Tajusin kesken säveltämisen, että tämä teos juoksee!”

Näin minimalismin kantaisiin kuuluva Steve Reich (s. 1936) kertoi taannoin HS-haastattelussa, kun kysäisin mistä Runner-sävellys ”kahdelle ensemblelle” ja 19 soittajalle sai nimensä.

Juoksu jatkui sinfoniaorkesterille kirjoitetuksi kehitelmäksi Music for Ensemble and Orchestra, jonka kantaesityksen Susanna Mälkki johti Los Angelesin filharmonikkojen päävierailijan toimessaan vuonna 2018. Nyt kuultiin Suomen ensiesitys.

Ei ole harvinaista, että säveltäjät toteuttavat sävellystilaukset antamalla uuden nimen vanhan teoksen orkesterisovitukselle. Tässä kehitelmässä esimerkiksi perustempon sisällä tapahtuva vaihtelu sekä viisiosainen muoto ovat Runnerin peruja.

Mutta muutos kannatti! Jos Runner kuulostaa hyvältä teokselta, Music for Ensemble and Orchestra on jopa mestariteos.

Reich sävelsi pitkään ensemblelleen ja luopui sinfoniaorkestereista petyttyään niihin. Reichin musiikki voi olla toisteista, mutta se ei saa olla jäykkää vaan luontevan svengaavaa.

Nykyajan kapellimestarit ja orkesterimuusikot ymmärtävät Reichia paremmin, joten säveltäjä heltyi. Tätä teosta on kutsuttu jopa Reichin ensimmäiseksi orkesteriteokseksi 30 vuoteen.

Music for Ensemble and Orchestra yhdistää Reichin kyvyt säveltää ensemblelle ja sinfonia­orkesterille herkullisesti. Mälkki ja Helsingin kaupunginorkesteri tavoittivat Reichin eteenpäin vievän luontevuuden hyvinkin tyydyttävästi suoran verkkolähetyksen kautta kuunneltuna.

Sointihurmio olisi varmasti ollut suurempi, jos pandemiarajoitukset olisivat sallineet yleisön läsnäolon Musiikkitalossa.

Mihin 84-vuotias Reich vielä ehtii? Toivottavasti ainakin yhtä pitkään ikään kuin jo 94-vuotias Betsy Jolas. Tämä opiskeli Darius Milhaud’n ja Olivier Mes­siaenin johdolla ja tekee kompleksisempaa modernismia kuin Reich, josta pitävät rockin ystävätkin.

Jolasin Onze Lieder vuodelta 1977 saa nyt lisää esityksiä Håkan Hardenbergerin ansiosta. ”Galaksin paras trumpetisti” pääsee näyttämään Jolasin sävellyksessä koko osaamisensa tiukassa avantgardessa ja perinteisemmissä suvannoissa.

Jolas säveltäjänä ja Mälkki kapellimestarina balansoivat orkesteriosuuden läpikuultavan sävykkääksi. Solisti loisti.

Adolf Paul muisteli myöhemmin, että Jean Sibelius sävelsi hänen Kuningas Kristian II -näytelmänsä musiikin pianoversion ”parissa tunnissa” ja orkesteripartituurin ”parissa päivässä”.

Tästä työ kuitenkin vasta alkoi: saatuaan kustannussopimukset Suomesta ja Saksasta hän sävelsi kolme osaa lisää ja muokkasi näytelmämusiikin parhaat palat orkesterisarjaksi. Tähän versioon hän oli hyvin tyytyväinen ja katsoi saaneensa aikaan ”ensimmäistä kertaa jotain valmista”. Sibelius johti vuonna 1898 valmistunutta orkesterisarjaa mielellään koko aktiivisen kapellimestarikautensa.

Helsingin kaupunginorkesteri oli teoksessa kotikentällään. Nocturen sydämellisyys, Elegian kauneus sekä Musetten kepeys toteutuivat.

Juuri Musetten melodiaan vääräleuat sovittivat sanat ”Minä menen Kämppiin takaisin”. Adolf Paulin muistikuva viittaa kuitenkin siihen, että melodia syntyi perheidyllistä säveltäjän improvisoidessa tanssimusiikkia pienille tyttärilleen samana ­aamuna, jolloin Paul pyysi häneltä näytelmämusiikkia.

Sarjan viimeinen osa Balladi viittaa jo ensimmäiseen sinfo­niaan. Jäin harmittelemaan vain sitä, että verkkolähetys Balladin aikaan ei tuntunut välittävän balanssia ihanteellisesti. Sitä paitsi loppunousu hyötyy paljon siitä, kun orkesterin ja yleisön into ruokkivat samassa salissa toi­siaan.

On kuitenkin loistavaa, että pandemiasta huolimatta saimme suoran lähetyksen lumon ja kertausmahdollisuuden verkossa myös jälkeenpäin. Kaksi tärkeää Suomen ensiesitystä ja yksi klassikko edustivat erinomaista ohjelmasuunnittelua.