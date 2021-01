Portaat graniittia, pylväät marmoria, portaat joukolla ylös, yhä ylemmäs, kunnes ovi, joukolla murretaan, hiiop, kerran vielä pojat, noin!

Noin se meni, koska noin sen kuuluu mennä. Vallankumouksen. Sen tietää vallankumoukseksi siitä, että se näyttää siltä. Jos se haisee, maistuu, kuulostaa ja näyttää vallankumoukselta, sen täytyy olla vallankumous. Ei kapina. Ei mellakka. Eikä varsinkaan vallankaappaus.

Kun vallankumouselementit vielä vyöryvät eteemme prime time -television suorassa lähetyksessä, niin lopputulos on propagandan parhaiden perinteiden mukainen yhdistelmä kaksisataavuotista kuvastoa mediaevoluution nykyvaiheessa.

Kun television katsojaluvut kääntyivät laskuun ensin ohjelmien tallennusmahdollisuuksien ja sitten internetin ansiosta, alettiin ensiesityksiä eetterissä kutsua live-televisioksi.

Ohjelmat, jotka yhä tällä vuosikymmenelläkin ovat megahittejä live-television ensilähetyksinä, ovat yleensä suoria lähetyksiä kilpailuista: urheilusta, laulannasta, politiikasta. Kilpailuksi käy kaikki sellainen, jossa voittajaa ei etukäteen tiedetä ja tapahtumat ovat välitettävissä yhdestä paikasta reaaliajassa ”sellaisina kuin ne oikeasti ovat”. Olympialaiset, Idolsit ja Euroviisut sekä vaalien tulosillat nousevine ja laskevine grafiikkapylväineen.

Edes suomalaisen live-tv:n ikiykkönen, Linnan juhlien kättelyjono, ei ole poikkeus. Kuinka monta sekuntia presidentti jutteli kenenkin kanssa? Kenellä on hienompi iltapuku – ja kuka, tasavallassa, on peräti Linnan kuningatar? Kilpailua yhtä kaikki.

Linnan juhlat ovat täynnä symboleja: muodot, värit, asut, kunniamerkit, rituaalit, ikonit ja perinteet muodostavat kulttuurin loimirakenteen, joista yhdessä osataan tulkita, että nyt ollaan kaikista keskeisimmän vallan äärellä.

Nämä kuvastot vakiintuvat ja syöpyvät vahvemmiksi kuin todellisuus. Suomen itsenäisyyspäivänä ei ole harvinaista, että ihmisillä on valemuistoja, joissa isoisä katseli Tuntematonta sotilasta joka vuosi televisiosta jo kauan ennen kuin sitä lähetettiin joka vuosi televisiosta.

Propagandan maailmassa tällaiset todellisuutta vahvemmat luulot todellisuudesta ovat arvokkainta arsenaalia, mielenmuokkauksen trotyyliä.

Melko tasan sata vuotta ennen Qanon-shamaania nuori yhdysvaltalainen siirtolainen Edward Bernays oli käynnistämässä omaa viestintätoimistoaan New Yorkissa. Bernays oli Itävallassa syntynyt Sigmund Freudin sisarenpoika, joka oli keksinyt, että enon oppeja ihmisen alitajunnasta voidaan yksilöpsykologian lisäksi soveltaa joukkoihin vaikuttamiseen. Hän oli kokeillut oppeja muun muassa Enrico Caruson ja Ballet Russen lehdistöagenttina. Bernays ammensi lisäoppia teatterin maailmasta ja ensimmäisen maailmansodan aikana hänet värvättiin pikavauhtia perustettuun uuteen valtiolliseen virastoon CPI:hin, Committee for Public Informationiin.

Viraston tehtävä oli kääntää amerikkalaisten mielialat otollisiksi sotaan Saksaa vastaan puolessa vuodessa sen jälkeen, kun Woodrow Wilson oli valittu presidentiksi lupauksella pitää Amerikka ulkona sodasta. CPI:n totalitäärisen työkalupakin helmi oli uusin media, elokuva, joka esitti saksalaiset niin raakalaisina, että artisteja itseäänkin hävetti. Modernin mielipidemuokkauksen alkusanat oli lausuttu Washingtonin Valkoisessa talossa.

Sodan jälkeen Euroopassa Bernays sai toisen ison oivalluksen: kaikkia sota-aikaisia asenteiden muokkauskeinoja voitaisiin käyttää yhtä menestyksellisesti myös rauhan aikana. Muutamaa vuotta myöhemmin Bernays oli jo vauhdittamassa presidentti Calvin Coolidgen uudelleenvalintakampanjaa, jossa hän istutti jäykähkön poliitikon seuraksi Valkoisen talon pihamaalle joukon Hollywood-julkkiksia pehmentämään tämän imagoa.

Nykypäivä tuntee Bernaysin parhaiten hänen vuonna 1928 ilmestyneestä kirjastaan Propaganda, joka tiettävästi kului myös Joseph Goebbelsin käsissä, Bernaysin juutalaisuudesta huolimatta.

Ranskan suuren vallankumouksen monivaiheisten melskeiden kuvista kannattaa kiinnittää huomiota Johan Zoffanyn maalaukseen Kuninkaan kellarien valtaus Pariisissa. Se kuvaa väkijoukon rynnistystä Tuileries’n palatsiin 10. elokuuva 1792, vallankumouksen ratkaisupäivänä.

Kuva muistuttaa hämmästyttävän tarkasti kiipeilyä Capitolin ulkotasanteille. Zoffany oli englantilaistunut saksalainen Johan Zoffany, joka kävi vain kerran Ranskassa vuosikymmeniä ennen vallankumousta. Historiamaalarin koulutuksen saanut, itsekin boheemielämää viettänyt Zoffany käytti pohjakonseptina 1500- ja 1600-lukujen pilapiirroksia nurinkurisesta maailmanjärjestyksestä, jossa puolialastomat ihmiset – varsinkin pornahtavat naiset – ryyppäävät ja räyhäävät holtittomasti. Lopputulos on yhdistelmä frankofobiaa, misogyniaa, rasismia, uskontovihaa ja useita muita ikonografioita, mutta Lontoon eliitti luki pääviestin: ei tällaista meille!

Kuva roskajoukosta oli syntynyt ja se sopikin oivallisesti bolševikkien tarpeisiin: pienen klikin vallankaappauksen narratiivi oli vallankumous, jossa proletariaatti, kurjalisto, otti vallan käsiinsä. Tarina tarvitsi korostusta 1920-luvun alussa, kun punainen terrori yltyi, joten bolševikit ryhtyivät rakentamaan työläismassojen osuutta tapahtumissa parantelemalla todellisuutta.

Lokakuun vallankumouksen aikana 1917 Pietarissa Talvipalatsiin hyökkäsi oikeasti vain pieni osasto lähes ilman vastarintaa ja pääministeri Kerenski hallituksineen oli paennut alta pois. H-hetkellä propagandamestari Lenin itse keskittyi toisella puolella kaupunkia viestinnän, lennätinkonttorien ja sanomalehtien toimitusten haltuun ottoon.

Mutta vallankumouksen kolmivuotisjuhliin 1920 lavastettiin valtava parin tuhannen artistin spektaakkeli. Elokuvaohjaaja Sergei Eisenstein dramatisoi sen vielä vähän paremmaksi 1927 kymmenvuotisjuhliin Stalinin tilauselokuvaksi Lokakuu. Tiettävästi Stalin henkilökohtaisesti valvoi elokuvan leikkausvaihetta.

Ylös kohti vallan huippua kapuava roskajoukko olikin nyt hyve ellei peräti välttämättömyys. Elokuvan filmauksiin kutsuttuja avustajia oli pyydetty ottamaan omat kiväärit mukaan ja sen verran monelle oli jäänyt kovat piippuun, että kuvauksissa kuoli enemmän väkeä kuin oikeassa Talvipalatsin valtauksessa.

Kuvasto kestää aikaa: jouluna 1989 maailma hieroi silmiään, kun Romanian diktaattori Nicolae Ceausescun parvekepuhe keskeytettiin 67 kertaa ja kansa nousi parvekkeelle vanhan vallan paikalle suorassa televisiolähetyksessä. Siinä hötäkässä ei kyselty, kuka salli lähetyksen jatkua, mutta muutamaa viikkoa myöhemmin, kun vallankumous oli juhlittu, diktaattori teloitettu ja savu hälvennyt, uusi eliitti oli rekrytoitu vanhan riveistä.

USA perustettiin vallankumouksella Britanniaa vastaan ja vallankumousmytologia on yhä amerikkalaisen identiteetin kovaa ydintä. On silti poikkeuksellista hyökätä vallan ytimestä valtaa vastaan, kuten Trump teki. Sen tähden kuva, jossa yhdistyvät sataprosenttisen aito, spontaanin väkijoukon kiipeäminen portaita pitkin reaaliaikaiseen kisaan vallasta suorassa tv-lähetyksessä on niin väkevä. Ainakaan se ei näytä vallankaappaukselta, vaan erehdyttävästi vallankumoukselta.

Tänään emme tiedä tarkkaan, kuinka tarkka suunnitelma Capitolilla on ollut – tiedämme vain, että Trumpin vastustajat ovat olleet aidossa hengenvaarassa. On todennäköistä, että kuva täydentyy ajan myötä. Ja että vallan graniittipalatsien rappusilla nähdään vielä monta uusintaa parhaaseen katselu­aikaan, propaganda-ammattilaisten parhaan perinteen mukaisesti.