Amerikkalainen Stan Sakai tulkitsee japanilaista samuraigenreä viihdyttävästi.

Sarjakuvat

Stan Sakai: Usagi Yojimbo 1 – Samurai. Suom. Vesa Heino. Zum Teufel. 376 s.

Juuri mitkään lajityypit eivät ole yhtä aikaa niin kansallisia ja kansainvälisesti levinneitä kuin amerikkalaiset länkkärit ja japanilaiset samuraitarinat.

Sergio Leonen ja muiden spagettiwesterneissä italialaiset onnistuivat tekemään oman ver­sionsa länkkäreistä. Mutta samuraielokuvia ei ole tehty Japanin ulkopuolella kovin hyvin.

Mika Rätön Samurai Rauni Reposaarelainen (2016) meni parodiaksi ja Jim Jarmuschin Ghost Dog – samuraiden tapaan (1999) lähinnä vaivaannutti.

Sarjakuvissa sen sijaan on ainakin yksi onnistunut samuraieepos Japanin ulkopuolelta. Myös Usagi Yojimbon tekijä, amerikkalainen Stan Sakai on syntynyt Kiotossa (v. 1953). Hänen isänsä oli siellä Yhdysvaltain armeijan palveluksessa.

Sakai on kolmannen polven amerikanjapanilainen. Hän kasvoi kolmivuotiaasta alkaen Havaijilla. Sakai on itse korostanut, että Usagi Yojimbo on ulkopuolisen tulkinta Japanin historiasta ja kulttuurista.

Samuraitarinat tosin ravitsivat nuorta Sakaita. Havaijilla on laaja väestöpohja, muun muassa noin 14 prosenttia taustaltaan japanilaisia. Niinpä lähiteatterissa pyöri runsaasti samuraielokuvia, ja Sakai luki japanilaisia sarjakuvia siinä kuin amerikkalai­siakin.

Sakai alkoi tehdä Usagi Yojimbo -sarjakuvia vuonna 1984. Hänen sankarinsa on jänis, japaniksi usagi. Usagi on ronin, isännätön samurai, ja myy toisinaan palveluksiaan henkivartijana, yojimbona.

Usagi Yojimbo liittyy eläinsarjakuvien laajaan perinteeseen, jota Suomessa edustaa yhä vankasti Aku Ankka. Eläinhahmot toimivat lähinnä luonnekuvina ja käytännössä kerrotaan ihmisistä. Pikkulapsille sarjan runsaasti uhreja vaativat miekkataistelut eivät sovi.

Usagi kohtaa usein kieron palkkionmetsästäjä Gennosuken, joka on sarvikuono. Hänen esikuvansa on Toshiro Mifunen näyttelemä ronin Akira Kurosawan elokuvassa Yojimbo – onnensoturi (1961).

Hupaisa yksityiskohta on dinomaiset tokagé-liskot, joita näkyy joka paikassa. Sarjassa niihin ei kiinnitetä mitään huomiota pitkään aikaan kunnes yhdestä tulee hetkeksi Usagin matkakumppani.

Sakain sankarin koko nimi on Miyamoto Usagi. Hänellä on esikuva historiassa, Miyamoto Musashi (1584–1645), joka sai miekkailutaidoistaan kensein arvo­nimen. Hänet tunnettiin myös filosofina ja kirjailijana.

Sakai on korostanut tekevänsä runsaasti taustatutkimuksia, jotta saisi kuvattua 1600-luvun Japania oikein. Muun muassa arkkitehtuuri ja samuraiden bushido-kunniakoodiston suhteen hän on tehnyt erityisen paljon töitä.

Usagi Yojimbon eeppisyys pääsee oikeuksiinsa anteliaan paksussa suomennoksessa. Alkujaan lyhyet tarinat ovat ilmestyneet lehdissä vuosina 1984–1988. Isona annoksena takaumina kerrotuista tarinan kaarista ja toistuvista henkilöhahmoista muodostuu laaja kudelma.

Usagi on menettänyt isäntänsä valtataistelussa, joka toimii jälkiselvittelyineen löyhänä kehyskertomuksena. Sakai valottaa myös Usagin lapsuutta ja sieltä nousee tarinaan henkilöitä.

Kokonaisuuden sisällä lyhyet tarinat toimivat pieninä moraliteetteina. Sakai esittelee niissä mielenkiintoisia henkilöitä ja kohtaloita. Monista vakinaisista sivuhahmoista kasvaa ristiriitaisia persoonia, melkein kiinnostavampia kuin Usagi itse.

Sarjan rakenne muistuttaa kovasti Goseki Kojiman ja Kazuo Koiken samuraimangan kulmakiveä Lone Wold and Cub (1970–1976), jossa miekkamestari vaelsi roninina pienen poikansa kanssa. Sakai on tunnustanut velkansa usein.

Lone Wolfia tai mitään muuta samuraimangaa ei ole suomennettu. On vähän hassua, että suomeksi saadaan Usagi Yojimbo, joka kierrättää alkuperäisten japanilaisten esikuviensa ­aineistoa – vaikkakin taitavasti, kunnioittavasti ja viihdyttävästi.

Toisaalta samuraimangat eivät yleensä sovi lapsille toisin kuin suurin osa meille mangabuumissa rantautuneesta tavarasta. Mutta ehkäpä Usagi Yojimbo tasoittaa tietä alkuperäisille.