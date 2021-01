Musiikkituottaja Phil Spector on kuollut

81-vuotias Spector kuoli koronaviruksen seurauksena vankilassa, jossa hän suoritti tuomiota murhasta.

Yhdysvaltalainen musiikkituottaja Phil Spector on kuollut, kertovat uutistoimistot Reuters ja AFP sekä Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Spector oli kuollessaan 81-vuotias. BBC:n mukaan hän kuoli lauantaina koronaviruksen seurauksena kalifornialaisessa vankilassa, jossa hän suoritti tuomiotaan näyttelijä Lana Clarksonin murhasta.

Harvey Philip Spector oli syntynyt 26. joulukuuta 1939 New Yorkin Bronxissa.

Spector mullisti popmusiikin 1960-luvulla, ja hänet tunnetaan useiden 1960-luvun menestyskappaleiden luojana. Spector työskenteli muun muassa The Beatlesin, Ramonesin, Leonard Cohenin ja Cherin kanssa.

Spectorin tuottamia menestyskappaleita on esimerkiksi Ike & Tina Turnerin River Deep – Mountain High.

Hänet tunnetaan ertyisesti niin kutsutun wall of sound -äänivallin luojana, jota käyttivät esimerkiksi 1960-luvun yhtyeet The Ronettes ja The Crystals.

Tekniikassa hyödynnetään valtavaa kirjoa soittimia – taustamattoon sulautetaan esimerkiksi jousi-, puhallin- ja lyömäsoittimia –, ja useiden päällekkäis­äänitysten avulla luodaan täyteläinen äänimaisema.

Spector itse kuvaili tekniikkan olevan klassisen musiikin säveltäjän Richard Wagnerin lähestymistavan yhdistämistä rockmusiikkiin.

Tekniikkaa on sittemmin käyttänyt muiden muassa The Beach Boys ja Bruce Springsteen, joka tavoitteli samanlaista äänimaisemaa kappaleeseensa Born to Run (1975).

Spector tuomittiin vuonna 2009 vankeuteen Hollywood-näyttelijä Clarksonin murhasta.

Lana Clarkson, 40, kuoli vuonna 2003 saatuaan laukauksen suuhunsa Spectorin aseesta tämän asunnolla Los Angelesin lähellä. Pari oli tavannut vain tunteja aiemmin yökerhossa. Spectorin puolustuksen mukaan Clarkson teki itsemurhan.

Spector kärsi elämänsä aikana alkoholi- ja huumeriippuvuudesta.

Spectorilla todettiin koronatartunta neljä viikoa sitten, ja hänet siirrettiin vankilasta sairaalaan, Reuters kertoo The Daily Mail -lehden mukaan.