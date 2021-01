Caton arkimoraalin kestävät kardinaalihyveet ovat viisaus, rohkeus, kohtuus ja oikeudenmukaisuus.

Caton opetuksia. Dicta Catonis. Suomennos, selitykset ja jälkisanat Arto Kivimäki. Planeetta-Antikvariaatit. 157 s.

Keskiaika on perinteisesti määrittynyt suhteessa antiikkiin ja renessanssin humanismiin, ja vakiintuneet käsityksemme siitä perustuvatkin usein näiden aikakausien vastakkainasetteluun.

Jatkuvuuden merkitys korostuu kuitenkin nykytutkimuksessa, ja jatkuvuutta edustaa jo sekin, että halki keskiajan ja vielä uuden ajan alussa luettiin paljolti myöhäisantiikista peräisin olevia oppikirjoja. Yksi sellainen kouluteksti on Dicta tai Disticha Catonis – anonyymi myöhäisantiikkinen teos, joka on pantu roomalaisen valtiomiehen, Cato vanhemman (234–149 eaa.), nimiin.

Sen elämänohjeet kelpasivat yhtä hyvin myöhäisantiikin ei-kristityille kuin keski- ja varhaisen uuden ajan kristityillekin yli tuhannen vuoden ajan. Tämä oppikirja on nyt meillä Arto Kivimäen tasokkaana suomennoksena, Caton opetuksia. Dicta Catonis, selityksin ja kommentein.

Teos koostuu lyhyistä runomuotoisista sentensseistä, jotka sisältävät jonkin moraalisen ajatuksen nokkelasti ja mieleenpainuvasti ilmaistuna.

Ohjeet heijastelevat antiikin filosofien moraalioppeja, esimerkiksi neljää kardinaalihyvettä, viisaus, rohkeus, kohtuus, ja oikeudenmukaisuus. Tärkeinä esille nousevat lisäksi itsehillintä, kärsivällisyys ja vaatimattomuus.

Teos edustaa arkimoraalia, elämän ohjeistus on käytännönläheistä, ja ”nuorta koulupoikaa neuvotaan ikään kuin hän olisi jo aikuinen mies”, kuten Kivimäki toteaa. Se on tavanomaista keskiajan kasvatusoppaissa.

Ihmisen osaan kuuluu elämän epävarmuus, kohtaloon on tyytyminen ja köyhyyteenkin, jos sellainen sattuu kohdalle, sillä luonto loi meidät alastomiksi. ”Kun epävarma elämä heittelee vaarojen keskellä, pidä voittona joka ikistä koittavaa päivää.”

Turhaumia voi välttää, kun ryhtyy vain sellaiseen, mihin pystyy ja kestää sen, minkä ansaitusti joutuu kärsimään. Enemmän kuin jumala(t), ihmiselämää kauko-ohjaa Fortuna, joka on suomennettu ”kohtaloksi”. Jos toimii harkitsemattomasti, on turha syyttää siitä sokeaa kohtaloa, sillä sokea se ei ole.

On annettava periksi kohtalon iskuille, ja tappiot on parasta kääntää voitoksi. ”Omaisuuden menetys on ankara isku, mutta jos olet terve niin ajattele, että sinulla on vielä itsesi.”

Opiskelun merkitys on tärkeä. Se antaa pääomaa, joka ei jätä ihmistä koskaan pulaan, vaikka Onnetar äkkiä lakkaisikin suosimasta.

Varallisuuden puutteessa tiedot ja taidot ovat paras lääke köyhyydeltä varjeltumiseen, ja viisaus on parempaa kuin ruumiillinen voima. Sitä voi hankkia lukemalla, mutta myös tutkimalla itseään ja tarkkailemalla muita:

”Kavahda epäjohdonmukaisuutta ja ristiriitaa itsesi kanssa. Joka on itsensä kanssa eri mieltä, ei ole kenenkään kanssa samaa mieltä.”

”Ota oppia muista, miten toimia ja miten ei: toisten elämä on opettajamme.”

”Tarkkaile hiljaa kaikkea, mitä kukakin puhuu: puhe sekä peittää että paljastaa ihmisen luonteen.”

Mielistelijöitä kannattaa varoa:

”Kun sinua kehutaan, muista säilyttää arvostelukykysi, parempi silloin uskoa enemmän itseään kuin muita.”

”Imarteleviin ihmisiin älä liikoja luota: huilu soi suloisesti, kun linnustaja saalistaa.”

Kristillistämistä Caton ohjeet eivät juurikaan ole tarvinneet. Yksinkertaisinta on ollut muuttaa jumala-sana monikosta yksikköön, kuten sentenssissä ”jos sinulla ei ole ystäviä, on parempi korjata omaa käytöstään kuin syyttää jumalia”.

Mutta jumala esiintyykin useammin yksikössä, sillä ajatus luojajumalasta kuului myös platonismiin.

Eläinuhrit, joissa antiikin perinteisessä uskonnossa uhrattiin sikoja, nautoja ja vasikoita, eivät miellytä Caton jumalaa. Vasikat saisivat mieluummin kasvaa aikuisiksi ja rauhan tehtäviin.

Rankaiseva jumala mainitaan vain kerran. Hän puuttuu peliin, jos joku toimii kierosti oikeudenmukaista ihmistä kohtaan.

Rankaisemisesta huolehtii myös kohtalo. Jos joku näyttää menestyvän epärehellisillä keinoilla, ”Fortuna odottaa hymyillen, että pääsisi lyömään”.

Roomalainen uskonto suuntautui tämänpuoleiseen maailmaan, ja samalla kannalla on tämäkin teksti. Jumalan salaisuuksia ja taivasta ei kannata tutkia: ”koska olet kuolevainen, huolehdi kuolevaisten asioista”.

Kuolemanpelkoa esiintyi jo antiikissa, ja sen turhuutta käsitellään useassa mietelmässä. Kuolemahan lopettaa kärsimykset, ja pelkäämällä manalaa ihminen menettää elämän ilot.

Kristilliset ja antiikin arvot joutuvat ristiriitaan, kun aviomiestä neuvotaan lähettämään hankalaksi osoittautunut vaimo pois. Kristitty ei voi hylätä vaimoaan, kuten Erasmus Rotterdamilainen opettaa selityksissään, joita on liitetty Kivimäen suomennokseen.

Harhaoppisuutta lähennellään säeparissa, jossa kehotetaan vaalimaan puhtain mielin omaa sielua, joka on osa jumaluutta. Platonismin oppia ihmisen sielun jumalaisesta alkuperästä ei omaksuttu puhdasoppiseen kristinuskoon, mutta ajatus on pysynyt elinvoimaisena esoteerisissä opeissa.

Vaikka tätä Caton säeparia saatettiin kristillistää vaihtamalla pilkun paikkaa, se tuskin esti keskiaikaisen lukijan ajatuksen vapautta. Niin tiukassa otteessa kirkko ei pitänyt ihmisiä keski­ajalla.

Kirjoittaja on latinan kielen apulaisprofessori Helsingissä.