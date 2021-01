Kuvan takana -sarja esittelee etsii suomalaisista taidekokoelmista.

Kuvan takana

Pekka Halonen, Tyttöjä rannalla (1913–1914), Taidekoti Kirpilän kokoelma.

Pekka Halosen (1865–1933) maalauksen Tyttöjä rannalla päivä näyttää paahteiselta. Neljä nuorta on kokoontunut rantakalliolle. Heistä kolmen keho on kauttaaltaan auringossa ruskettunut. Neljäs, muita selkeästi kalpeampi, ojentuu taustalla kimaltavaa merta kohti.

Maalaus kuuluu Taidekoti Kirpilän kokoelmiin. Amanuenssi Pia Hyttinen kertoo, että taidekodin arkistoista löytyvästä kuitista voidaan päätellä Juhani Kirpilän ostaneen kesäisen maalauksen joulukuun 10. päivä vuonna 1958. Maalaus täydensi Kirpilän aiemmin vanhemmiltaan perineen viiden Pekka Halosen maalauksen kokoelmaa. Se ripustettiin kodin juhlaolohuoneeseen tiettävästi jotakuinkin samaan kohtaan kuin missä se tänäkin päivänä on.

Tyttöjä rannalla poikkeaa Halosen muusta tuotannosta. Kirkkaiden kesäisten maisemien ja ihmishahmojen kuvauksen sijaan Halonen on tunnettu paremmin pastellisista talvimaisemista. Hyttinen huomauttaa, että teoksessa on nähtävissä eurooppalaisen kolorismin vaikutus sekä Halosen innostus aikanaan suosittuun kylpijä-aiheeseen ja ulkoilmavitalismiin: vitalistit intoilivat lämpimistä ilmakylvyistä ja uskoivat, että auringossa kannattaa oleilla mahdollisimman vähissä vaatteissa.

Maalauksessa esiintyvistä malleista on olemassa erilaisia tulkintoja. Laajalti jaetun käsityksen mukaan kaksi tyttöä on toiminut mallina kaikille neljälle hahmolle. Ruskettuneempi tyttö on tiettävästi Halosen tytär Anni (myöhemmin Anni Paloheimo), joka on ollut maalauksen valmistumisen aikoihin noin 15-vuotias.

Vaaleampi nuori saattaa olla Halosten jyväskyläläinen serkku Eini tai kaukaisempi sukulainen Klaara Lappalainen. Joidenkin tukintojen mukaan kyseessä saattaisi olla myös joku Annin ystävistä.

Pekka Halosen poika Antti Halonen on kuvannut isänsä mallista maalaamisen innostusta perheen lapsille piinaavaksi tapahtumaksi. Teinitytöt joutuivat poseeraamaan alasti Tuusulanjärven rannalla, jolla saattoi lämpimänä kesäpäivänä liikkua muitakin ihmisiä kuten järvellä soutelevia naapureita. Hyttinen miettii, miltä nuorista on mahtanut tuntua, kun maalaus on päätynyt myöhemmin vielä syyssalonkiin kaiken kansan nähtäväksi.

Pekka Halonen, piirustusluonnon Tyttöjä rannalla -maalauksen aiheesta, 1913.­

Halonen maalasi Tyttöjä rannalla -maalauksen aihetta useampaan kertaan. Tampereen kaupungin taidekokoelmiin kuuluvassa teoksessa Uimarannalla (1913) on nuorten lisäksi maalattu kuva-alaan pihlajanoksa. Kirpilän kokoelmissa on myös aiheen piirustusluonnos samalta vuodelta.

Toisin kuin Tampereen Uimarannalla-maalausta, Kirpilän Tyttöjä rannalla -teosta ei ole signeerattu. Tämä viittaa Hyttisen mukaan siihen, että sitä ei suunniteltu julkisesti esitettäväksi toisin kuin Uimarannalla-maalauksen pidemmälle kehiteltyä aihetta.

