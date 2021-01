Yleisöä virkaanastujaisissa tulee olemaan historiallisen vähän, mutta esiintyjäkaarti on laaja ja nimekäs.

Presidentti Donald Trumpin kausi Yhdysvalloissa on ollut melkoista matalapaineen aikaa kulttuurielämässä.

Trump on paistatellut valokeilassa itse kuin popkulttuurihahmo ikään, mutta kovin monia kulttuurin tai viihteen tekijöitä hän ei ole saanut houkuteltua taustajoukkoihinsa.

Pikemminkin päinvastoin: muusikoista, jotka ovat kieltäneet musiikkinsa käytön presidentin tilaisuuksissa, on kertynyt pitkä lista. Siihen lukeutuvat muun muassa Rihanna, Adele, CCR-yhtyeen keulakuva John Fogerty ja Pharrel Williams. Ehkä tunnetuimman vilpittömän Trump-vihamielisen ulostulon teki kuitenkin näyttelijä Meryl Streep Golden Globe -palkintogaalassa vuonna 2017.

”Kun vallanpitäjät käyttävät asemaansa kiusatakseen muita, me kaikki häviämme”, Streep sanoi, ja sai Trumpilta vastahyökkäyksen Twitterissä.

Jos kulttuuriväki on vältellyt Trumpia, on presidentti itsekin pysynyt loitolla kulttuuriväestä. Usein Queenin We are the Champions -kappaleen siivittämänä yleisötilaisuuksiin astellut Trump kertoo vuonna 1987 ilmestyneissä muistelmissaan lyöneensä jo 7-vuotiaana musiikinopettajalleen mustan silmän, koska ”tämä ei tiennyt musiikista mitään”.

Trump on kertonut fanittavansa The Rolling Stonesia, Eminemiä ja Elton Johnia, mutta ainakin viimeiseksi mainitun kohdalla tunne on yksipuolinen. John nimittäin kieltäytyi kutsusta esiintyä Trumpin virkaanastujaisissa neljä vuotta sitten. Elton Johnin lisäksi ainakin Kiss, The Beach Boys ja Celine Dion kertoivat lehdistölle kieltäytyneensä kutsusta.

Eipä ihme, että presidentti myönsi virkakautensa päätteeksi Kansallisen taidemitalin country-muusikko Toby Keithille. Keith oli mormonikuoron lisäksi yksi harvoista esiintyjistä, joka vastasi myöntävästi kutsuun esiintyä virkaanastujaisseremoniassa.

Pop-kulttuurin suurvallassa presidentin virkaanastujaisseremonian on katsottu heijastelevan paitsi maan kulttuurielämän tilaa, myös kielivän presidentin mausta ja kulttuurisuhteesta. Virkaanastujaiset ovat perinteisesti suuri tapahtuma: paraatien pyörre, juhlat ja esiintymiset ovat luoneet virkaan astuvan johtajan imagoa ja heijastaneet makua.

Yhdysvaltojen historiassa on nähty melkoisia pippaloita: Presidentti Andrew Jacksonin kerrotaan karanneen omista juhlistaan Valkoisen talon ikkunasta tunnelman käytyä liian tiiviiksi. John F. Kennedy antoi ohjakset omien juhliensa ohjelman järjestämiseen viihdekuningas Frank Sinatralle.

Barack Obaman ensimmäisiä virkaanastujaisia vuonna 2009 tähdittivät muun muassa Aretha Franklin ja sellisti Yo-Yo Ma. Neljän vuoden kuluttua uudelleenvalinnan aikaan Obamat tanssivat muun muassa Beyoncén ja James Taylorin tahdissa.

Vallanvaihdos merkitseekin Yhdysvalloissa myös kulttuurielämän tahtilajin määritystä: kenen rytmissä tällä virkakaudella tanssitaan ja tehdään politiikkaa?

Trumpin kohdalla se tempo oli country-musiikin ja klassisen rockin. Kenen rytmissä Joe Biden tanssii?

Virkaanastujaiset järjestetään keskiviikkona 20. tammikuuta kello 12 itärannikon aikaa eli Suomen aikaa iltaseitsemältä.

Bidenin musiikkimaun arvellaan jääneen muutaman vuosikymmenen taakse, mutta hänen tukijoikseen on ilmoittautunut jo useampi tähtiesiintyjä. Heistä tunnetuimpia on Lady Gaga, joka tulee myös esittämään Yhdysvaltain kansallislaulun tilaisuuden aluksi.

Kerta ei ole ensimmäinen: Gagan tulkinta on kuultu vuonna 2016 myös Super Bowlin, eli amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigan, loppuottelussa.

Nyt eletään kuitenkin maailmassa, jossa tuhansien ihmisten kokoontuminen ei tule kuuloonkaan. Niinpä tiedossa on jälleen yksi etäjuhla. Pandemian lisäksi Valkoisen talon valtausta seuranneet turvallisuusuhkakuvat estävät suuret paraatit ja yleisötilaisuudet.

Presidentin nimityskomitean mukaan ohjelma tulee kuitenkin olemaan yltäkylläinen musiikista, runoudesta, tanssiesityksistä ja ”kunnianosoituksista Yhdysvaltojen sankareille pandemian etulinjassa”.

Gagan ja Jennifer Lopezin lisäksi keskiviikon virkaanastujaislähetyksessä on kerrottu esiintyvän muun muassa Justin Timberlake, Bruce Springsteen, Foo Fighters ja Jon Bon Jovi. Lähetyksen juontaa Tom Hanks.

Ehkä yllättävin esiintyjä on kuitenkin 22-vuotias runoilija Amanda Gorman. Gorman on losangelesilainen rotukysymyksistä ja feminismistä kirjoittanut aktivisti ja runoilija. Gormanin kutsun taustalla lienee tuleva ensimmäinen nainen Jill Biden, joka on kertonut olevansa runoilijan fani.

Bidenin valinta on saanut myös ainakin yhden jo kauan sitten hajonneen yhtyeen yhdistymään: Rolling Stone -lehti kertoo, että New Radicals esiintyy virkaanastujaisissa ensimmäistä kertaa 22 vuoteen. Heidän suurin hittinsä vuodelta 1998 You get what you give oli Kamala Harrisin varapresidenttikampanjan tunnussävelmä.

Kappaleella on myös vahva yhteys Bidenin historiaan. Omaelämäkerrassaan Biden kirjoittaa, että kappale oli hänen perheensä teemalaulu taistelussa heidän poikansa Beau Bidenin syöpää vastaan. Beau Biden kuoli aivosyöpään vuonna 2015.

New Radicalsin keulakuva Gregg Alexander kertoo yhtyeen tiedotteessa, että kappaleen esittäminen niin pitkän ajan jälkeen on suuri kunnia, koska hänellä on valtavat odotukset ”normaaliuden” ja ”yksimielisyyden” palaamisesta Bidenin ja Harrisin kaudella.

”Normalcy” ja ”unity” – ne sanat heijastavat monien toiveita Bidenin kautta kohtaan.

Siinä missä Trump asteli usein yleisön eteen Freddie Mercuryn laulaessa ”No time for losers” [Ei aikaa luusereille], Bidenin sisääntulomusiikkina on usein kuultu The Staple Singersin We the people, jonka nimi on napattu Yhdysvaltain perustuslain esipuheesta, ja sanoma on yhdistävä:

”You may have the black blood or you may have the white blood, but we are all living on blood, so don't let nobody slip into the mud.”

[Voit olla musta tai valkoinen, mutta olemme kaikki samaa verta, joten älä anna kenenkään livetä liejuun.]