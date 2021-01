Ohjaaja-kirjailija Susanna Kuparinen on kiinnitetty Kansallisteatterin residenssitaiteilijaksi ja näyttelijä Janne Reinikainen teatterin vakituiseksi näyttelijäksi.

Ohjaaja ja käsikirjoittaja Susanna Kuparinen on kiinnitetty Kansallisteatterin seuraavaksi residenssitaiteilijaksi. Kuparinen tunnetaan urastaan tutkivana toimittajana sekä dokumentaaristen Eduskunta- ja Valtuusto -esitysten kirjoittajana ja ohjaajana.

Kuparinen on järjestyksessä toinen Kansallisteatterin residenssitaiteilija. Ensimmäisenä residenssitaiteilijana vuosina 2015 ̶ 2019 työskenteli ohjaaja Kristian Smeds.

”Tavoitteenamme on tarjota pitkän linjan taiteilijalle parhaat mahdolliset olosuhteet tutkia ja tehdä korkeatasoista teatteritaidetta. Residenssitaiteilijalle taataan resurssit pureutua taiteen olemukseen ja pohdintoihin siitä, miksi taidetta tehdään ja mitä teatteri on. Susanna Kuparinen on yksi tämän ajan tärkeimpiä teatteritaiteilijoita, jonka teoksilla on voimakas yhteiskunnallinen painoarvo”, kiteyttää pääjohtaja Mika Myllyaho Kansallisteatterin tiedotteessa.

Kuparisen uutuusteos nähdään Vallilan Kansallisteatterissa syyskaudella 2021. Hän työskentelee residenssitaiteilijana vuoden verran.

”Aion tutkia ja kirjoittaa auki tämän maailmanajan suuntia, jotka jäävät koronaepidemian päivittäisseurannan jalkoihin. Kulkutauti tekee näkyväksi piilotettuja asenteita, kiihdyttää ja kärjistää nykyisiä tendenssejä tavalla, joka huimaa”, Kuparinen kertoo tiedotteessa.

Janne Reinikainen aloittaa tammikuusta Kansallisteatterin vakituisena näyttelijänä.

”Olen iloinen, että saamme Janne Reinikaisen vihdoin osaksi vakituista ensembleamme. Olen jo pitkään keskustellut hänen kanssaan kiinnityksestä. Kansallisteatterista jää eläkkeelle tämän vuoden aikana luottonäyttelijöitä, joten vahvan ja monipuolisen näyttelijän panosta tarvitaan. Toivotan Reinikaisen lämpimästi tervetulleeksi”, Myllyaho kommentoi.

”Kansallisteatteri on ollut minulle tärkein ja rakkain työpaikkani vuodesta 1995 lähtien, jolloin allekirjoitin teatteriin ensimmäisen vierailusopimukseni. Suurella innolla ja kiitollisena aloitan työni Kansallisteatterin vakituisena näyttelijänä”, Janne Reinikainen kertoo tiedotteessa.

Janne Reinikainen on tunnettu elokuva- ja televisionäyttelijä ja arvostettu teatterintekijä. Hän on ohjannut lukuisia menestysteoksia, kuten Wajdi Mouawadin Poltto, Maksim Gorkin Pohjalla ja Aleksis Kiven Nummisuutarit.

Reinikaisen viimeisin roolityö Kansallisteatterissa on runsaasti keskustelua herättänyt Kaikki äidistäni -teoksen Agrado.