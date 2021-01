Maalauksen katsomiseen on annettava aikaa, jotta katsoja pääsee samalle aaltopituudelle, kuvataiteilija Jorma Hautala sanoo

Jorma Hautala on taidemaalarina alansa titaaneja, jonka haaveissa on tehdä vielä iso lasimaalaus.

Jorma Hautalan työhuone Helsingin Kaapelitehtaalla on ihanteellinen tila monipuoliselle taidemaalarille ja -graafikolle.­

Jorma Hautalan työhuone Helsingin Kaapelitehtaalla on ollut siinä jo parikymmentä vuotta. Avara, korkea studio, suuret ikkunat pohjoiseen ja päivänvalolamput katossa. Ihanteellinen tila monipuoliselle taidemaalarille ja -graafikolle. Valoa riittää, mutta paistetta ei ole liikaa.

Värien valo ja vuorovaikutus ovat Hautalan taiteen ytimessä.

”Maalauksen pitää tarjota katsojalle voimakasta tunne-ener­giaa. Siitä huolimatta, että se olisikin tyyliltään rationaalinen”, hän tiivistää.

Geometrinen abstraktio, konstruktivismi on Hautalan ilmaisumuoto. Hänellä on siitä versionsa, ei kova vaan pehmeä.

Väreissä on läpikuultavuutta, syvyyttä. Viivat jäsentävät kuvapintaa. ”Maalauksen keskellä on aktiivinen alue, laidat ovat passiiviset. Se vie avaruuteen”, hän määrittelee. Hänen taiteessaan on jännite, henkinen sisältö.

Takana on noin 60 vuotta taiteilijan uraa. Taideopinnot alkoivat lukiolaisena 1950-luvun lopulla Vapaassa taidekoulussa, jossa opetti Torger Enckell, ”lempeä taidemaalari”.

Vuonna 1962 Hautala siirtyi Taideteolliseen oppilaitokseen graafiselle linjalle. Koulussa merkityksellisin oli peruskurssia kaikille linjoille vetänyt vaativa Kaj Franck. Kurssin malli oli Bauhaus-koulussa. ”Franckin opetus johti ennakkoluulottomaan vi­suaaliseen ajatteluun.”

Oma linja selvisi vähitellen.

”Maalaustaide oli mielestäni taiteen kuningaslaji. Valitsin suunnakseni modernismin ja abstraktin maalauksen, se ei kerro mitään. Sen litteyttä korostavan maalauksen sijasta halusin maalata tilailluusioita”, Hautala kertoo. ”Maalaus on ikkuna toiseen todellisuuteen.”

Hautala määrittelee, että maalauksessa vaikuttaa työntö ja veto -efekti. Se kuljettaa katsetta kohti horisonttia ja vetää sen syvyydestä takaisin kuvapintaan, joka hengittää.

Hän maalaa akryyliväreillä kankaalle, ohuesti kuin akvarellia. ”Kolorismi on sitä, että pystyy pudottamaan kaiken turhan ja ylimääräisen pois.”

On myös taidegrafiikka, lito- ja serigrafiat.

Hautalan taiteen yhteydessä on puhuttu musiikista, klassisesta ja jazzista. Hän tähdentää, että vaikka näkö- ja kuuloaistilla on ominaisuutensa, niihin kytkeytyvillä taiteenaloilla, maalauksella ja musiikilla, on yhteistä.

”Maalauksen katsomiseen on annettava aikaa, kunnes se avautuu ja katsoja pääsee samalle aaltopituudelle. Sama koskee musiikkia: sävellyksen kuunteluun täytyy keskittyä loppuun asti. Maalauksen elementit ovat rytmi, muoto ja värikentät, jotka luovat harmoniaa.”

Hän on nähnyt museoissa, että moni ohittaa maalaukset vain nopeasti vilkaisten.

Taiteilijalle ”maalausta edeltävä piirtäminen ja väreillä pulaaminen ovat arkista puurtamista. Täytyy seistä jalat maassa, että voi koskettaa taivasta”.

On neljä taiteilijaa, joilla on erityismerkitys Hautalalle. ”Timo Aalto – väri, Juhana Blomstedt – myytit, Olle Baertling – dynamiikka ja voimakas energia, Barnett Newman – valo.”

Tärkeitä ovat myös kollegat ­Virosta, Tõnis Vint, Jüri Okas ja Leonhard Lapin, jotka edustivat jonkinlaista ”psykegeometrista koulukuntaa”. Hän arvelee saaneensa vaikutteita.

”Kävi tuuri, kun Maire Gullichsen löysi teokseni ja pääsin Galerie Artekiin 1974 pitämään näyttelyitä, joita minulla oli siellä kahdeksan. Se oli ykkösgalleria. Kun se lopetti, siirryin Galerie Anhavaan 2001.”

Työtä ovat tuoneet myös opetus, käyttögrafiikka sekä yhteistyö arkkitehtien kanssa eli rakennuskohteiden värisuunnitelmat ja seinämaalaukset.

Hautala opetti aikoinaan Taideteollisessa ja Kuvataideakate­miassa värihavaintoa Josef Albersin värien vuorovaikutusopin mukaan. Sen ohessa opiskelijat kehittivät lisäksi myös sommittelukykyään. Rakennusten värisuunnitelmia on tullut tilaustöinä ja kilpailuvoittoina.

Työn alla on Järvenpään kaupungin 70-vuotisjuhlan merkeissä neljä muraalia 1960-luvun elementtikerrostalojen ulkoseiniin. Ne näkyvät rautatiellä ja Lahden moottoritiellä matkustaville.

Hautalan työ käyttögraafikkona on tuttua muun muassa julisteista ja logoista sekä kolmen kulttuurilehden, Filmihullun sekä Arkkitehti- ja Taide-lehden, ulkoasuista.

Jotakin on tekemättä vielä.

”Haaveena on tehdä iso lasimaalaus, jossa väriä voi käyttää aineettomasti, ja liittää työni suureen traditioon.”