Nykykantri on kaiken amerikkalaisen juurimusiikin sulatusuuni, kirjoittaa kriitikko Arto Pajukallio.

Albumi / Country, bluegrass

Sturgill Simpson: Cuttin’ Grass, Vol 1 ja Vol 2. High Top Mountain. ★★★★ ja ★★★★

Albumi / Country, rock, americana

Chris Stapleton: Starting Over. Mercury. ★★★★

Sturgill Simpson ja Chris Stapleton syntyivät vajaan kahden kuukauden ikäerolla vuonna 1978 ja kävivät pitkällä neljättäkymmentä tehdessään ensimmäiset soololevynsä.

Tuotteliaat lauluntekijät luokitellaan kantriartisteiksi. He osaavat tehdä hittejä amerikkalaisen listacountryn mittoihin, mutta hahmoina he eivät mahdu lajityypin viihdyttäjien ahtaimpiin imagoihin.

He myös laittavat menestyslevyilleen esityksiä, joita lienee mahdotonta ujuttaa konservatiivisen countryradion soittolistoille. Simpsonin ja Sturgillin cross­over outlaw country voi soida kuin southern rock tai valkoinen soul. Heille blues on läheinen muotokieli siinä missä bluegrasskin.

Ajatuksessa ei tietenkään ole mitään uutta, mutta musiikkiteollisuudelle se tuntuu näyttäytyvän ongelmallisena.

Ehkä country & westernistä lyhentynyt country täytyy terminä mieltää uusiksi? Jospa sana ei enää tarkoittaisikaan tunnusmerkeiltään tiukasti rajautunutta musiikkia, sointia ja arvomaailmaa, vaan artistien kotimaata ja kulttuurista mannerta, jonka kaikkea maan­läheistä juurimusiikkia saa sekoitella saman avaran taivaan alla.

Koronakaranteeni johdatti Sturgill Simpsonin bluegrassin pariin.

Musiikkityylin sointi pohjautuu akustisille kielisoittimille: yleensä käyttöön otetaan joitakuita instrumentteja soitinperheestä kitara, mandoliini, viulu, banjo, dobro ja pystybasso. Luonnonmukaisessa yhteissoitossa arvostetaan eritoten soolokierroissa ilmennettävää kilpailuhenkistäkin virtuositeettia, ja laulussa suositaan stemmoja.

Bluegrassia pidetään yleisesti countryn puristisimmin vaalittuna alalajina. Sturgill Simpsonin soittajisto hallitsee genren henkeäsalpaavan taitavasti, mutta studiossa myös pehmennetään soiton terävintä aksentointia, mikä vie musiikista maalaista rosoa ja karkeutta.

Lokakuussa ilmestynyt yllätys­albumi Cuttin’ Grass, Vol. 1 sisältää korona­karanteenin keikkatauon ­aikana soitettuja bluegrassversioita Simpsonin jo aiemmin levyttämistä kappaleista, myös ajalta ennen soolouraa. Kaksikymmentä esitystä on ikään kuin välinpitämättömästi sijoitettu levylle aakkosjärjestyksessä.

Vaan eipä tuossa kaikki! Joulukuussa ilmestyi vielä jatko-osa Cuttin’ Grass, Vol. 2, joka on kokonaisuutena ehkä hieman kunnian­himoisempi ja ilmaisultaankin monipuolisempi: bluegrassin traditionalisti suuntaa kohti bluegrassin modernismia.

Yhdysvalloissa on toki ehditty huomioida, että aikoinaan vuoden parhaan countrylevyn Grammyn (A Sailor’s Guide to Earth) voittanut Simpson oli viimeksi Grammy-ehdokkaana parhaasta rockalbumista (Sound & Fury) ja saattaa hattutemppuna napata seuraavassa jaossa haltuunsa kolmannenkin kategorian, bluegrassin. Cuttin’ Grass -levyjen miellyttävyyttä ja osaamista kun on mahdotonta sivuuttaa.

Chris Stapletonin osin koronahenkiseksi tulkittu albumi Starting Over on kuin paranneltu versio hänen ensimmäisestä omasta levystään Traveller. Ainekset ovat samat, mutta sävelkynä terävämpi ja ilmaisu kypsempää.

Laina­kappaleita kuullaan kaksi Texas-trubaduuri Guy Clarkelta ja yksi Kalifornian John Fogertylta, jos kohta vahvakeuhkoisena shouterina Stapleton kuulostaa bayourockissaan Devil Always Made Me Think Twice lähes enemmän CCR:n nokkamieheltä kuin tämä itse. Maggie’s Song voisi olla The Bandin ohjelmistosta, ja When I’m With You kuin Kris Kristoffersonia joltain 1970-luvun Waylon Jennings -lp:ltä, kun kitaran sointiin ”pyörteitä” tuova phaser-pedaali oli valloittanut Nashvillen studiot. Artistimaininnat kannattaa mieltää viitteellisesti, sillä amerikkalaismusiikin historiassa sujuvasti sukkuloiva Stapleton ei ole vaarassa menettää omaa artistillista minuuttaan.

Albumin huippuesityksiin kuuluu puhdasta soulia edustava molliballadi Cold hieman itämaisine jousitaustoineen. Upean 60-lukuisen blueskitarasoolon soittaa jälleen Stapleton itse. Monitaitoinen muusikko puhuttelee instrumentilla eri käsialoin: monien esittämässä shufflessa Worry B Gone twangy soolo ilakoi ilkikurisuuden rajamailla.

Mutta enimmäkseen Stapleton vakavoituu. Kantrikonsertissa Las Vegasissa tapahtunut joukkomurha synnytti kappaleen Watch You Burn, jonka viesti suuntautuu suoraan tämän päivän kuumaveriselle kansanosalle: The evil ones, you know who you are / I beg of you, don’t you go too far / Just know this, let it give you pause / before you mail your bombs or pull a trigger in a synagogue.

Stapleton puhuu suoraan, karujakaan riimejä kaihtamatta.

Kriitikon valinnat: Maanpäällistä etnoa ja kosmista hörhöilyä

Single / Punk

Nyrkkitappelu: Laiffi vetää mua feissiin / Mä vihaan somee.

Blast of Silence. ★★★

Uuden vuosi­kymmenen hymyilyttä­vimmin paahtavaa punk­ilmaisua haet­taessa rynnii Tampere edelleen keulilla, kiitos jo Huoran ja Nyrkkitappelun. Kummallakin on musiikillista nyrkillä-otsaan-voimaa, hykerryttäviä tekstejä ja katseet vangitseva karismaattinen solisti. Nyrkkitappelulla on taito löytää biiseihinsä tarttuvia sloganeita ja koukkuja, vaikka Laiffi vetää mua feissiin (vertaa Tiisun Elämältä turpiin sain) jää ironialtaan vajaavillaiseksi. Kakkosbiisi Mä vihaan somee julistaa tuomionsa ja mahduttaa vielä kitarasoolonkin alle 70 sekuntiin.

2CD / Rock, etno

Pelle Miljoona: Laulu kiertää maailman.

Stupido. ★★★

Nelisen­kymmentä albumia tehnyt Pelle Miljoona ideoi ja valikoi itse kokoelmalevynsä kappaleet. Kyse ei ole mistään hittiparaatista, vaan Pellen ”vilpittömästä, mut syvästä” kunnianosoituksesta Äiti Maalle. Viidellä mantereella kirjoitetut laulut sijoittuvat muihin maihin, kulttuureihin ja uskontoihin. Ainuttakaan kappaletta ei voi kutsua punkiksi; sen sijaan biisit edustavat etnosti värittynyttä laulelmallista rockia, globaalin reppureissaajan viisumivapaata maailmanmusiikkia. Toteutuksen rento kansanomaisuus on tässäkin tapauksessa selviö.

CD / Southern rock

The Allman Betts Band: Bless your Heart. EMG.

★★★

Southern rockin suurimman ja innova­tiivisimman ryhmän The Allman Brothers Bandin perinteille halutaan jatkoa vaikka epärealistisestikin. Kitaristilaulajat Devon Allman ja Duane Betts sekä basisti Berry Duane Oakley ovat yhtyeen kulta-aikojen keskeisten soittajien poikia, jotka etsikkovuosiensa jälkeen astuivat yhdessä isiensä saappaisiin. Seitsikon sointi ja staili noudattavat itseohjautuvan itsestäänselvästi isien esikuvallisuutta. Lopputulema on mallikas ja studiotuotannosta kaiken irti puristava, mutta myös siistinsäyseä, vailla faijaorkan bluesin likaa ja itsensä haastavaa vaaran tuntua.

Albumi / Psykedelia, spacerock

Ozric Tentacles: Space for the Earth. Ksope. ★★★

Vuodesta 1983 toiminut brittibändi on julkaissut kymmenien kasettien ja albumien verran jamihenkistä instrumentaalia avaruusmusiikkia ja saavuttanut toiminnallaan marginaalisankarillisen sädekehän. Pohjalla sykkii kosmisen funkin ja elektronimusiikin pulssi, päällä kosketinsoitinarpeggiot, kirpeät jazzrockkitarat, etnohönkäykset ja tilaa kaiuin ynnä viivein pirstaloivat tehosteet vyöryttävät kosmisia äänimaisemiaan. Viiden kappaleen mittaisen albumin matka jatkuu kuin loputtomiin eikä pysähdy mihinkään satamiin.