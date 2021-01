Festivaalit ovat harvoin vakuuttaneet tapahtumiaan pandemian varalta, ja nyt se on liian myöhäistä: ”Vakuutuksia ei ole tehty sellaisiin tilanteisiin, että vahinko tapahtuu kaikille samaan aikaan”

Kotimaiset tapahtumajärjestäjät ja festivaalit ovat harvoin vakuuttaneet tapahtumiaan epidemian varalta. Nyt sellaista vakuutusta on enää mahdotonta saada.

Suomalaiset tapahtumajärjestäjät ovat eläneet järisyttävän epävarmuuden aikoja jo pian vuoden ajan.

Harva festivaalijärjestäjistä on vakuuttanut tapahtumaansa epidemian tai pandemian varalta, vaikka tapahtumien peruuntuminen voi aiheuttaa mittavia taloudellisia menetyksiä.

Nyt sellaisia vakuutuksia ei ole markkinoilla enää tarjollakaan.

Flow-festivaalin tiedottaja Susanna Hulkkonen kertoo, että tapahtuma ottaa peruutusvakuutuksen määräaikaisena vuosittain. Vuoden 2021 tapahtumalle vakuutusta ei ole vielä otettu.

”Odotettavissa kuitenkin on, että peruutusvakuutus ei tule korvaamaan epidemiasta johtuvia muutoksia tai peruuntumista, sillä näin oli jo vuoden 2020 peruuntumisen kohdalla vakuutusehdoissa”, Hulkkonen kertoo.

Flow-festivaali ilmoitti jo viime vuoden toukokuussa festivaalin siirtymisestä elokuulle 2021. Vuodelle 2020 ostetut liput käyvät sellaisenaan kuluvan vuoden festivaalille.

”Valmistelemme festivaalia ensi elokuulle, vaikka pandemia ja rokotetilanne elävät. Seuraamme tilannetta aktiivisesti ja olemme jatkuvasti yhteyksissä myös muiden festivaalien, tapahtumien ja edunvalvontajärjestöjen kanssa tulevasta tapahtumakesästä”, Hulkkonen kertoo.

Provinssia ja Sideways-festivaalia järjestävän Fullsteam Agencyn toimitusjohtaja Tuomo Tähtinen kertoo, että he ovat kokeilleet erilaisia vakuutusmalleja niin suomalaisten kuin ulkomaistenkin vakuutusyhtiöiden kanssa vuosien varrella. Hän ei kuitenkaan halua kertoa tarkemmin tämän hetken vakuutustilanteesta.

”Seuraamme tilanteen kehittymistä ja valmistelemme tapahtumiamme niin normaalisti kuin se on tässä ajassa mahdollista. Lipunmyynti on ollut vilkasta, joten selkeästi ihmiset odottavat kesän festivaalikautta luottavaisina. Seuraamme erityisesti rokotuksiin liittyviä uutisia ja olemme optimistisia, että paluu normaalimpaan voisi toteutua jo lähikuukausina.”

Festivaalien järjestäjät ovat vaitonaisia siitä, millaisia sopimuksia artistien kanssa nyt tehdään. Todennäköisesti järjestäjien epävarmuus kuitenkin siirtyy eteenpäin artistien sopimuksiin.

”Artistisopimukset ovat salassapitovelvollisuuden alaisia ja tapauskohtaisia, joten ei ole yhtä yksittäistä vastausta, milloin aristibuukkaukset voi perua ilman taloudellisia menetyksiä”, Flow-festivaalin Hulkkonen sanoo.

Myös Pori Jazzin toimitusjohtaja Miika Ranne ja Ilosaarirockin toiminnanjohtaja Niina Hattunen kertovat, ettei festivaaleilla ole sellaista vakuutusta, joka korvaisi koronapandemiasta johtuvan peruuntumisen.

”Lähdemme siitä, että Pori Jazz järjestetään kesällä ja ihmiset pääsevät livemusiikin pariin. Kulttuuritapahtumia selvästi kaivataan. Kesään on vielä onneksi aikaa”, Ranne sanoo.

Ilosaarirockin peruminen viime kesänä aiheutti isot tulonmenetykset, eikä vakuutusyhtiö tullut asiassa vastaan.

”Tappiota kuroivat opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä 400 000 euron korona-avustus, sekä Ely-keskuksen ja Pohjois-Karjalan kehityshankkeet”, Hattunen kertoo.

Ilosaarirock julkisti joulukuussa ensimmäisiä esiintyjäkiinnityksiään. Listalla on muun muassa brittipopin konkari, Oasis-yhtyeen keulakuvana tunnetuksi tullut Liam Gallagher. Vuoden 2020 Ilosaarirockiin lipun ostaneista noin viidennes palautti lippunsa, mutta neljä viidestä siirsi lipun vuodelle 2021. Miika Ranteen mukaan osuudet ovat suurin piirtein samat myös Pori Jazzin osalta.

”Tämän vuoden lipunmyynti on lähtenyt vilkkaasti liikenteeseen tilanteesta huolimatta”, Ilosaarirockin Niina Hattunen kertoo.

Kattava vakuutuskaan ei ole koronatilanteessa aina auttanut. Maailmalta on kuulunut tapauksia, joissa edes ”kaikki syyt” kattava peruutusvakuutus ei ole korvannut koronapandemiasta johtunutta peruutusta.

Talouslehti Forbes kirjoitti viime keväänä ranskalaisesta metallifestivaali Hellfestistä, joka ajautui riitoihin vakuutusyhtiönsä kanssa, sillä se ei korvannut perumisesta aiheutuneita kustannuksia vaikka festivaali oli ottanut kalliin, ”kaikki poikkeustilanteet” kattavan vakuutuksen.

Muun muassa Rockfest-tapahtumaa järjestävän Nelonen Media Liven toimitusjohtaja Anssi Nevalainen sanoo, ettei markkinoilta ole hänen tietojensa mukaan edes saatavilla epidemian tai pandemian kattavaa vakuutussuojaa.

”Koko tapahtuma-ala odottaa varmasti malttamattomana, että massarokotukset saataisiin nopealla aikataululla käynnistymään ja sen vaikutukset alkaisivat pian näkyä.”

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Finen johtava lakimies Harri Isokoski vahvistaa Nevalaisen käsityksen: tällä hetkellä epidemiasta aiheutuvan peruuntumisen korvaavia vakuutuksia ei saa.

”Räätälöitynä sopimuksena vakuutuksen pandemian varalta on voinut ennen koronaa saada, mutta tällä hetkellä sellainen on varmasti mahdotonta. Riski on liian suuri.”

Isokoski arvelee, että vanhojen sopimusten perusteella korvauksia on kuitenkin voitu maksaa Suomessakin. Finessä ei ole ennakkotapauksia tapahtumajärjestäjien vakuutusriidoista.

”Kun kansainvälisiä artisteja kiinnitetään festivaaleille tai vaikka taidenäyttelyihin, se on usein vuosien työ. Jos vakuuttamiseen on lähdetty, niin todennäköisesti sopimuksetkin on tehty hyvissä ajoin.”

Isokoski muistuttaa, että vakuutustoimintakin on liiketoimintaa, ja tapahtumien järjestäminen tällä hetkellä todella riskialtista.

”On hyvin vaikea kuvitella, että vakuutuksia pandemian varalta myytäisiin nyt missään kenellekään järkevään hintaan. Tämä tuntuu toki pahalta, kulttuuriala on erittäin ahtaalla tällä hetkellä”, Isokoski sanoo.

Helsingin Sanomat kertoi aiemmin tänään, että vakuutusyhtiö Pohjola on irtisanomassa epidemiakeskeytysturvan yritysasiakkailtaan. Ensimmäisenä asiasta uutisoi Maaseudun Tulevaisuus.

Vakuutusyhtiö Lähi-Tapiolan viestintäpäällikkö Kyösti Knuuttila sanoo, että epidemiavakuutus on nimetty epäonnisen harhaanjohtavasti, sillä vakuutuksia ei ole koskaan tehty sen varalle, että vahinko sattuisi kaikille kerrallaan.

”Epidemiavakuutus on luotu tilanteisiin, joissa esimerkiksi salmonella leviää yhdessä ravintolassa niin, että siitä aiheutuvia vahinkoja täytyy korvata. Mutta taustalla on oletus, että tämä tapahtuu yhdelle ravintolalle tuhannesta kerrallaan”, Knuuttila sanoo.

Lähi-Tapiolan asiantuntija Lari-Pekka Kyllönen kertoo, että heillä tapahtumat vakuutetaan keskeytysvakuutuksella, joka korvaa vahinkoja, jos keskeytyminen aiheutuu esimerkiksi tulipalosta, sähkökatkoksesta tai esimerkiksi säätilasta.

”Tällaiset vakuutukset ovat aina räätälöityjä, joten ehdoissa on eroavaisuuksia. Yhteiskunnan asettamat rajoitukset koronan leviämisen estämiseksi eivät ole omaisuusvahinkoja, eikä näin ollen niistä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä voida korvata keskeytysvakuutuksesta.”

Rockfestia järjestävä Nelonen Media Live kuuluu Helsingin Sanomien kanssa samaan Sanoma-konserniin.