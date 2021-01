”Olen aina ihaillut tuota neroa ja hänen lahjakkuuttaan, joka muutti koko musiikkimaailman.”

Siinä se taas on: nero. Helposti suusta lipsahtava määritelmä, jolla oman alansa erityislahjakkuudet nostetaan tavallisten kuolevaisten yläpuolelle. Usein heppoisin perustein.

Tällä kertaa sanan painoarvoa vahvistaa se, että sen takana seisoo John Lennon, yksi kaikkien aikojen arvostetuimmista musiikintekijöistä – ja monien mielestä nero itsekin. Kukapa tunnistaisi neron paremmin kuin toinen nero.

Lennon osoitti ylistyksensä amerikkalaistuottaja Phil Spectorille, jonka musiikista hän oli ammentanut vaikutteita The Beatlesin ottaessa vasta ensiaskeleitaan Liverpoolissa. Ympyrä sulkeutui vuonna 1970, kun aikakautensa suurin yhtye ja nimekkäin tuottaja viimeistelivät yhdessä Let It Be -albumin.

The Beatlesin viimeiseksi jäänyt levy sai nihkeän vastaanoton, ja Spectorin harteille langetettiin osasyyllisyys yhtyeen hajoamisesta. Lennonia tämä ei hetkauttanut, sillä hän tiesi Spectorin pelastaneen tuhoontuomitusta hankkeesta mitä pelastettavissa oli. Kaksikon yhteistyö jatkui, ja Lennon ei säästellyt kehujaan Spectorin epävirallisen elämäkerran Out of His Headin (1972) sivuilla.

”Hän on ja tulee aina olemaan yksi rockmusiikin merkittävimmistä alullepanijoista. Ja tottahan se on – jos tunnet hänet, rakastat häntä”, Lennon viittasi Phil Spectorin ensimmäiseen hittiin, The Teddy Bearsin vuonna 1958 julkaisemaan singleen To Know Him, Is to Love Him.

Phil Spector oli tuottamassa John Lennonin ensimmäisiä sooloalbumeita 1970-luvun alussa. Kuvassa Lennon ja Yoko Ono vuonna 1970.­

Ensimmäistä väitettä on edelleenkään vaikea kiistää, sillä Spectorin ansiot musiikin ja etenkin tuottamisen uranuurtajana ovat kiistattomat. Sen sijaan jälkimmäinen heitto ei ole vanhentunut yhtä kunniakkaasti. Spector tunnettiin 1970-luvun alussa eksentrisenä ja erakoituneena miehenä, mutta pimeimmän puolensa hän oli vielä onnistunut pitämään piilossa hulppean palatsinsa muurien takana.

Kun Phil Spector kuoli viime lauantaina, 16. tammikuuta 2021, musiikkimaailma otti tiedon vastaan ristiriitaisesti. Tuottaja kuoli Stocktonin vankisairaalassa, jonne hän oli päätynyt saatuaan tuomion näyttelijä Lana Clarksonin murhasta vuonna 2003. Se oli päätepiste romahdukselle, joka oli saanut alkunsa jo 1960-luvulla: Spectorin vaimo ja kuuluisin suojatti Ronnie Spector eli käytännössä miehensä panttivankina ennen kuin pääsi pakenemaan paljain jaloin kotoaan.

Phil Spector osallistui vaimonsa Ronnien kanssa Concert for Bangladesh -konserttielokuvan ensi-iltaan Los Angelesissa vuonna 1972.­

Kuoleman jälkeen kommenteissa vilahteli neron rinnalla toinen paljon rajumpi määre. Mielipuoli.

Phil Spectorilla oli kontollaan hirvittäviä tekoja, jotka eivät muuksi muutu.

Epäselvempää voi olla se, millä meriiteillä Spector ansaitsee yhä tulla kutsutuksi tuottajaneroksi. Hänen maineteoistaan on kauan, viimeisestäkin valonpilkahduksesta yli 40 vuotta, ja varsinainen kultakausi rajautui viiteen vuoteen 1960-luvun alkupuolella. Kokonaisia albumeja Spector tuotti vain kourallisen, sillä hän ”jäi eläkkeelle” levyformaatin läpimurron aikaan 1966.

The Ronettesin Be My Baby -hitti kuuluu Spectorin komeimpiin saavutuksiin.­

Spector voidaan muistaa yksittäisistä hiteistä. The Ronettesin Be My Baby, The Righteous Brothersin You’ve Lost That Lovin’ Feelin’ tai Ike & Tina Turnerin River Deep – Mountain High ovat vain pintaraapaisu siitä ikivihreiden pop-klassikoiden vuoresta, jonka hän loihti maailmaan muutamassa vuodessa. Albumeista ikimuistoisin lienee Phil Spectorin joululevy A Christmas Gift for You. Seuraavalla vuosikymmenellä osa-aikaeläkeläisen maineteot olivat harvemmassa: yhteistyötä Beatles-jäsenten kanssa, Leonard Cohenin Death of a Ladies Man ja viimeisenä Ramonesin End of the Century vuonna 1979.

Vaikuttavaa mutta ei mitenkään ainutlaatuista. Määrällisesti moni hittitehtailija menee heittämällä ohi.

Tina Turner, Phil Spector ja Ike Turner miksauspöydän takana.­

Spectorin suurin ansio on lopulta se, että hän muutti, no, mitäpä sitä kiertelemään – kaiken. Populaarimusiikki ei hänen jäljiltään kuulostanut enää samalta, ja vaikutuksen voi lukemattomien välikäsien kautta jäljittää tähän päivään saakka.

Spector määritteli uusiksi tuottajan roolin ja ennen kaikkea sen, kuinka pitkälle tuottajan valta ja visio voivat ulottua. Ennen Spectoria tuottajan tehtävänkuva oli hajautunut kolmeen osa-alueeseen: osa huolehti siitä, että kappaleet tallentuvat asianmukaisesti ääninauhalle; toiset mahdollistivat sen, että tuote oli taloudellisesti menestyksekäs; kolmannet pyrkivät luomaan studiossa jotain ennenkuulumatonta.

Spector tuotti The Ramonesille vuonna 1980 ilmestyneen End Of The Century -albumin.­

Spector yhdisti tämän kaiken ja venytti valtansa äärimmilleen. Hän perusti oman Philles-levy-yhtiön, mikä takasi täyden taiteellisen vapauden. Hän kirjoitti kappaleet, sovitti ne, poimi niille mieleisensä esittäjät ja visioi lopputuloksen valmiiksi mielessään. Vasta sitten päästiin todelliseen taikuuteen: Spector loihti himoitsemansa äänimaailman yksityiskohtaisella orkestraatiolla ja otti kaiken irti 60-luvun alkeellisesta studiotekniikasta. Hänen tehokeinojaan olivat holtiton kaiun käyttö ja loputtomat päällekkäisäänitykset.

Syntyi ”The Spector Sound” tai ”The Wall of Sound”, äänivalli, jonka tunnisti jopa pienimmän transistoriradion välityksellä. Se oli Spectorin tie menestyksekseen, ja ensimmäistä kertaa äänilevyn tuottajasta tuli elokuvaohjaajaan verrattava tähti.

Kerrannaisvaikutukset ylittävät tämän moninkertaisesti. Yhtäkkiä studioon ei menty enää vain tallentamaan kappaletta vaan luomaan jotain ennenkuulumatonta. Kilpavarustelun lähtölaukauksena voi pitää esimerkiksi The Beatlesin ja The Beach Boysin nokittelua tuotannollisesti yhä kunnianhimoisemmilla albumeilla. Tuottamisesta tuli keskeinen osa musiikkiteollisuutta.

Phil Spectorin perintöä ei voi vältellä. Se kuuluu kaikkialla.