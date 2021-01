”Voi hyvät hyssykät”, Björkman sanoo nauraen kuultuaan, että HS:n lukijat pitävät häntä suosikkinaan uudeksi Komisario Palmuksi.

Uuden Komisario Palmu -elokuvan tähtenä halutaan nähdä näyttelijä Hannu-Pekka Björkman, 51, ainakin jos on uskominen Helsingin Sanomien lukijoita. HS:n verkkosivuilla on voinut tiistaista asti äänestää omaa suosikkiaan päätähdeksi Renny Harlinin ohjaamaan uuteen Komisario Palmu -elokuvaan, jonka ensi-iltaa on kaavailtu vuodeksi 2023.

Keskiviikkoon mennessä ääniä on annettu noin 6 000 ja eniten ääniä on kerännyt Hannu-Pekka Björkman, toiseksi eniten Martti Suosalo ja seuraavaksi eniten ääniä ovat saaneet Aake Kalliala, Taneli Mäkelä ja Tommi Korpela.

”Voi hyvät hyssykät”, Björkman sanoo nauraen kuultuaan äänestystuloksesta.

”Minähän diggaan niitä elokuvia tosi paljon.”

Renny Harlinin elokuvaprojektista uutisoitiin tiistaina. Kyseessä on uusi versio Komisario Palmu -elokuvista ja ensimmäinen Palmu-filmatisointi yli 50 vuoteen Matti Kassilan ohjausten jälkeen. Harlin käsikirjoittaa elokuvan kirjailija Mika Waltarin tyttärenpojan, teatteriohjaaja ja kirjailija Joel Elstelän kanssa.

Björkman kertoo katsoneensa esimerkiksi Komisario Palmun erehdyksen (1960) lukemattomia kertoa ja näyttäneensä kaikki Palmu-elokuvat myös lapsilleen, jotka pitävät niitä todella hyvinä elokuvina. Björkman ihailee erityisesti Matti Kassilan tyyliä, jolla elokuvat on tehty.

”Varsinkin Komisario Palmun erehdys, joka on oma suosikkini. Sehän on oikeasti sekä jännittävä että hauska elokuva. Ja esimerkiksi Pentti Siimes on roolissaan ihan loistava, koska tulee sellainen olo, että hän ei pysy ihan käsikirjoituksessa, vaan hänelle on annettu vähän vapaammat kädet. Siinä elokuvassa ei ole huonoja lenkkejä ollenkaan”, Björkman sanoo.

Björkmanin mukaan komisario Palmuna tunnetun Joel Rinteen saappaat ovat suuret.

”Mutta enpä ole koskaan ajatellut asiaa ennen tätä päivää.”

Mutta jos silti hieman leikitään ajatuksella, että Palmun roolia uudessa elokuvassa tarjottaisiin Björkmanille, hirvittäisikö se vai olisiko Björkman innoissaan? Ja millainen nykyajan Palmu hahmona olisi?

”Tuo onkin hyvä kysymys. Siinähän on mielenkiintoista se, että kyseessä on käsikirjoitus, jota ei ole tehty, elokuva, jota ei ole tehty. Hirveän mielenkiintoista, mitä se pitää sisällään. Siinä mielessä se olisi tosi kiinnostava tehtävä, ja kyllä varmaan olisin ihan mielissäni siksi, koska se on uudistuotanto”, Björkman sanoo.

Elokuvien uusintaversiot ovat Björkmanin mukaan aina vaikeampia, koska ihmisillä on niistä niin vahvat mielikuvat jo valmiiksi.

”Mutta eihän se roolityö matkimista voisi olla missään tapauksessa. Täytyisi luoda jotain ihan uutta ja omaa. Sillä tavalla sitä täytyisi lähestyä, muuten se menisi ihan pieleen”, Björkman pohtii.

Elokuvan tuottaa Solar Films, ja siitä povataan toiminnallista elokuvaa, koska luvassa on ainakin käsirysyjä, tulitaisteluita ja autotakaa-ajoja. Eli Komisario Palmuna Björkman pääsisi ehkä esittämään toimintasankaria.

”Sellaista en olekaan tehnyt, minulle ei ole tullut ensirakastajan eikä toimintasankarin rooleja”, Björkman sanoo.