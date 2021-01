Yhdysvaltojen presidentiksi valitun Joe Bidenin hallinnon pitää jo ensimmäisellä viikollaan Valkoisessa talossa pohtia disinformaation rajoittamista verkossa. Sitä varten pitää koota laaja, molempien pääpuolueiden edustajia sisältävä komissio.

Professori Philip M. Napoli­

Näin vaatii HS:n puhelin­haastattelussa professori Philip M. Napoli yhdysvaltalaisesta Duken yliopistosta. Hän on Suomi-fani, jolla on dosentuuri myös Helsingin yliopistossa.

”Kaikki rajoitus­vaihtoehdot tulee ottaa pöydälle alan sisäisestä vapaa­ehtoisesta säätelystä uusiin lakeihin”, hän vaatii.

”Niin kutsuttu sosiaalinen media tarvitsee eettisen ohjeiston standardin. Tähän asti on yritetty vetää rajoja vain pakon edessä ja tilanne kerrallaan.”

Professori pohjusti vaatimusta jo teoksessaan Social Media and the Public Interest: Media Regulation in the Disinformation Age (Columbia University Press 2019). Tarkempi aloite löytyy äskettäisestä artikkelista, jonka hän kirjoitti professori Bill Adairin kanssa The Hill -julkaisuun.

Sosiaalisen median yritysten kirjavat moderointikäytännöt nousivat entistä suuremmaksi puheenaiheeksi loppiaisen jälkeen. Yhdysvaltain presidenttinä viimeisiä päiviä olleen Donald Trumpin tilit poistettiin esimerkiksi Facebookista määräajaksi ja Twitteristä pysyvästi.

”Se oli perusteltu toimenpide siinä tilanteessa”, professori katsoo.

Trump oli houkutellut kannattajiaan Washingtoniin 6. tammikuuta, jolloin senaatti oli seremoniallisesti vahvistamassa valitsijamiesäänestyksen tuloksen ja Trumpin tappion. ”Siitä tulee villiä”, presidentti lupasi mielenosoittajille Twitter-tilillään.

Kongressin työntekijät kasasivat esteitä ovelle, jonka läpi Donald Trumpin väkivaltaiset kannattajat yrittivät tunkeuduttuaan luvattomasti rakennukseen 6. tammikuuta. Viisi ihmistä kuoli.­

Tämä johti lopulta viiden ihmisen kuolemaan, kun osa mielenosoittajista rynni väkivaltaisesti kongressirakennukseen.

”Yllytys väkivaltaan voi johtaa poistoon näiden yritysten alustoilta. Ei se ollut yllätys”, Napoli arvioi.

Oliko se sananvapauskysymys?

”Trump voi yhä sanoa mitä vain lehdistötilaisuuksissa, tiedotteissa, puheissa ja esimerkiksi tv-haastatteluissa.”

Eri asia ovat tavalliset ihmiset, jotka eivät voi omalla kohdallaan luottaa näiden yritysten harjoittaman moderoinnin loogisuuteen.

Juuri siksi professori vaatii eettisen ohjeiston standardia.

Twitter oli Trumpille tärkeä kanava, vaikka vain 15 prosenttia yhdysvaltalaisista saa palvelusta säännöllisesti uutisia, kertoo Pew Research Center. Suomessa Twitteriä käyttää Tilastokeskuksen mukaan vain 13 prosenttia 16–89-vuotiaista.

”Twitter toimi kuitenkin kaikukammiona poliitikoille ja journalisteille”, Napoli huomauttaa.

Välilliset vaikutukset ovat olleet suurempia kuin suorat. Sama koskee Twitteriä selvästi suurempaa Facebookia.

Valheelliset väitteet Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa muka esiintyneestä laajamittaisesta vaalivilpistä vähenivät useilla eri sosiaalisen median alustoilla yhteensä 73 prosenttia Trumpin Twitter-tilin poistoa seuranneella viikolla, kertoi tutkimusyhtiö Zignal Labs viime viikonloppuna. Sitä ennen vaaleihin liittyneellä disinformaatiolla oli merkittävä osuus kaikesta verkossa esiintyvästä epätiedosta. Asiasta uutisoi muun muassa The Washington Post.

Donald Trump ja Facebookin perustaja Mark Zuckerberg.­

Facebookin ja esimerkiksi Twitterin algoritmit on ohjelmoitu suosimaan kuohuttavinta ja sitä myöten keskustelua herättävintä sisältöä.

”Samalla algoritmit suosivat salaliittoteorioita ja disinformaatiota.”

Siksi eettisen ohjeiston lisäksi tarvitaan uutta lainsäädäntöä.

”Ehdottamani komission pitää jatkaa keskustelua pykälän 230 uusimisesta”, Napoli vaatii.

Section 230 -nimellä tunnettua pykälää on tähän asti tulkittu Yhdysvalloissa niin, että käyttäjiensä dataa alustoiltaan keräävät ja myyvät yritykset, kuten Facebook ja Twitter, eivät ole mediakustantajille kuuluvassa vastuussa käyttäjien kirjoituksista ja muusta sisällöntuotannosta. Samalla ne ovat kuitenkin saaneet halutessaan moderoida ja sensuroida sisältöjä.

Tähän kaikkeen professori Napoli haluaa huomattavasti suurempaa selkeyttä.

”Ehdotan malliksi Yhdysvaltain julkisen palvelun radio- ja televisiotoiminnan säädöksiä, jotka ovat tiukempia kuin esimerkiksi lehdistön säädökset.”

Ne ovat myös tiukemmat kuin yksityisillä radio- ja kaapelitelevisioyhtiöillä, joissa meno voi Napolin mukaan olla perin vastuutonta.

”En ymmärrä miten vastuulliset yritykset voivat ostaa mainostilaa äärioikeistolaiselta OAN-kanavalta, Sean Hannityn ohjelmasta Fox-kanavalla tai Ross Limbaugh’n radio-ohjelmista. Niillä ei ole mitään tekemistä totuuden ja tiedonvälityksen kanssa!”

Hänen mielestään Yhdysvaltain korkein oikeus on tulkinnut perustuslain ensimmäistä lisäystä sanan- ja lehdistönvapaudesta ongelmallisesti.

”Meidän täytyy tarkastella, missä määrin ensimmäinen lisäys voi tarkoittaa tahallisten valheiden ja äänestäjien huijaamisen hyväksymistä.”

Suuryrityksistä esimerkiksi Google on tunkeutunut internetin solmukohdaksi. Samalla Facebook on niellyt kilpailijoitaan niin, että Yhdysvaltain liittovaltion virasto FTC ja 48 osavaltion kilpailuviranomaisten muodostama ryhmä nosti sitä vastaan syytteen joulukuussa.

Viranomaiset pyrkivät syytteen avulla erottamaan Instagramin ja Whatsappin Facebookin omistuksesta.

”Kannatan syytettä. Suuryritykset ovat saaneet liikaa portinvartijan valtuuksia verkossa”, Napoli sanoo.

Eikö tässä ole ristiriita? Napolikin haluaa yrityksille lisää moderointia, jolloin ne toimivat entistä enemmän portinvartijoina siinä, mitä saa sanoa ja mitä ei.

”Ehdottamani komission tulisi pohtia kolmansia osapuolia toteuttamaan moderointia yhteisesti sovitulla tavalla”, professori vastaa.

Hänen mukaansa nyt tarvitaan myös faktantarkistuksen periaatteiden yhtenäistämistä ja levittämistä.

”Tarvitsemme 20 kertaa nykyistä enemmän faktantarkistusyrityksiä!”

Faktantarkistajat voivat olla myös yliopistojen tutkijoita. Napolin työnantaja Duken yliopisto kehitti Claimreview-palvelun, jota on sittemmin jalostettu Mediareview-palveluksi.

On todennäköistä, että professorin toiveet toteutuvat ainakin jossakin muodossa Atlantin molemmin puolin. Uusien syytteiden lisäksi Yhdysvaltalaisia jättiyrityksiä koettelevat senaatin toistuvat kuulustelut, joissa myös Yhdysvaltain uusi varapresidentti Kamala Harris ehti olla aktiivinen.

EU-komissio puolestaan julkisti jo joulukuussa laajan lakiesityksen verkon digijättien uusista vastuista.

Lähtökohta on, että digialustoja ei käsitellä enää neutraaleina toimijoina, vaan niillä on vastuita sisällöstä. Kun lakipaketti etenee, sillä on suorat vaikutukset myös EU-jäsenmaa Suomeen.

Lue lisää: EU haluaa internetiin uudet käyttäytymissäännöt: käyttäjät saavat tiedon, miten heitä somessa ohjaillaan

”Yhdysvaltojen tulisi ottaa oppia EU-komissiosta, joka on lähestynyt asiaa paljon systemaattisemmin”, Napoli sanoo.

”Erityisen tärkeää on edistää lainsäädännössä erikseen kilpailunäkökohtia ja sisällön moderoinnin ongelmia, kuten EU suunnittelee. Pelkkä kilpailun lisääminen ei ratkaise disinformaation, vihapuheen ja väkivaltaan yllyttämisen ongelmia vaan voi jopa pahentaa niitä.”

Napolin mielestä mielestä perinteinen media on tehnyt saman virheen kaksi kertaa.

”Ensin tuli internet, ja perinteinen media päätti, että sinne pitää mennä jakamaan sisältö ilmaiseksi.”

Sitten tulivat datankeruuyritykset, jotka brändäsivät itsensä ”sosiaaliseksi mediaksi”.

”Ja taas perinteinen media työnsi sisältönsä heille ajattelematta pitkän aikavälin seurauksia.”

Mitä perinteisen median pitäisi eittämättä suosituksi nousseesta sosiaalisesta mediasta oppia?

”Teidän tehtävänne on kerätä enemmän dataa ja välittää sitä informatiivisesti, ei ylitunteellisesti.”

Ylitunteellisuus on kuitenkin aina ollut osa sensaatiolehdistön ja myös pehmeämmän ajanvietejournalismin historiaa. Silloin käytössä ei tosin ollut algoritmien vipuvartta, joka houkuttelee sosiaalisen median yritysten käyttäjät yhä koukuttavampiin tunnekuohuihin.

Itse internet on tietysti valtavan paljon laajempi kuin sosiaalisen median yritykset. Esimerkiksi Suomessa yleisin internetin käyttömuoto viestintään on yhä sähköposti, jota käyttää 87 prosenttia suomalaisia, kertoo Tilastokeskus.

Medioistakin verkkolehtiä ja televisioyhtiöiden uutissivuja käytetään Tilastokeskuksen mukaan paljon enemmän (85 prosenttia 16–89-vuotiaista suomalaisista) kuin sosiaalisen median palveluja, joista ykkönen oli Suomessa Facebook (58 prosenttia).

Professori Napoli sanookin, että perinteisen median tulee nyt kehittyä yhteisöllisemmäksi itsenäisesti, ei esimerkiksi Facebookin tai Twitterin kaltaisten yritysten ilmaisena apulaisena.

”Siihen verkko tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia uutiskirjeistä medioiden omien keskustelukanavien kehittämiseen.”