Kirjallisuus

Harris pohtii teoksessa perheensä ja taustansa vaikutusta näkemyksiinsä sekä kirjoittaa myös muun muassa identiteetistä sekä nais- ja rotukysymyksistä.

Yhdysvaltain varapresidentin valan keskiviikkona vannovan Kamala Harrisin muistelmateos The Truths We Hold julkaistaan huhtikuussa suomeksi nimellä Totuuden puolella (Johnny Kniga).

Yhdysvalloissa ilmiöksi nousseissa muistelmissaan Harris pohtii perheensä ja taustansa vaikutusta näkemyksiinsä oikeudenmukaisuudesta ja totuudesta. Harris kasvoi jamaikalais-intialaisen siirtolaisparin perheessä, hänen vanhempansa olivat kansalaisoikeusliikkeen aktivisteja – sieltä kumpuavat myös hänen maailmankuvansa ja arvonsa. Muistelmissaan Harris kirjoittaa myös muun muassa identiteetistä, nais- ja rotukysymyksistä sekä johtajuudesta vaikeina aikoina.

Tuore varapresidentti on ollut kotimaassaan esikuvallinen vaikuttaja jo ennen kampanjointiaan presidentti Joe Bidenin rinnalla. Harris aloitti uransa piirisyyttäjänä kotiosavaltiossaan Kaliforniassa, missä hän toimi myös oikeusministerinä. Harris oli kaikkien aikojen toinen Yhdysvaltojen senaattiin valittu musta nainen sekä nykyisessä tehtävässään ensimmäinen musta, ensimmäinen amerikanintialainen ja ensimmäinen nainen.

Muistelmateos ei ole Harrisin debyytti. Hän on julkaissut aiemmin lastenkirjan Superheroes Are Everywhere sekä teoksen Smart on Crime: A Career Prosecutor's Plan to Make Us Safer. Vuonna 2009 julkaistu teos oli Harrisin ensimmäinen kirja ja hän pohti siinä Yhdysvaltojen rikosoikeusjärjestelmän huonoa toimivuutta.

Myös muistelmissaan hän palaa pitkään uraansa syyttäjänä ja kirjoittaa, että "edistyksellisen syyttäjän tehtävänä on etsiä unohdettuja, puhua niiden puolesta, joiden ääni ei kuulu”. Harrisin mielestä tärkeintä olisi puuttua rikoksen syihin, ei ainoastaan niiden seurauksiin.