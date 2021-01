22-vuotias Amanda Gorman kirjoitti osia runostaan iltana, jolloin Donald Trumpin kannattajat rynnivät kongressitaloon. Gorman lausui runossa, ettei demokratiaa voi koskaan lopullisesti päihittää.

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin virkaanastujaisten ehkä yllättävin tähtihetki koettiin, kun runoilija Amanda Gorman astui lavalle keltaisessa takissaan ja punaisessa hiuspannassaan.

Aiemmin suhteellisen tuntematon Gorman on losangelesilainen rotukysymyksistä ja feminismistä kirjoittanut aktivisti ja runoilija. Teemat näkyivät myös hänen itse kirjoittamassaan voimakkaassa runossa The Hill We Climb eli ”Kukkula, jolle kiipeämme”.

Gormanin määrätietoisilla eleillä ja ilmeillä tulkitsema runo mukaili presidentti Bidenin sanomaa yhtenäisyydestä ja jälleenrakentamisesta vaikean ajan jälkeen.

Gorman halusi välittää mielikuvan yhdysvaltalaisista, joilla on yhteinen pyrkimys ”kiivetä vuoren yli” kohti parempaa tulevaisuutta.

”Koska olla amerikkalainen on enemmän kuin se ylpeys, jonka perimme. Se on menneisyys, johon astumme ja tapa jolla korjaamme sen.”

Runoilija Amanda Gorman tulkitsi eleillään ja ilmeillään voimakkaan runonsa The Hill We Climb.­

Runoon oli ujutettu mukaan myös välähdyksiä Gormanin omasta taustasta.

”Me, perilliset sen maan ja ajan, missä laiha musta tyttö, syntynyt orjista ja yksinhuoltajaäidin kasvattama, voi haaveilla presidentiksi tulemisesta vain löytääkseen itsensä lausumasta runoja yhdelle heistä.”

Runosta paistoi ennen kaikkea toiveikkuus siitä, että jotakin hyvää on tulossa, jos ihmiset yrittävät yhdessä.

”Mutta yksi asia on varmaa, jos yhdistämme armon ja mahdin, ja mahdin oikean kanssa, niin silloin rakkaudesta tulee perintömme ja muutoksesta lastemme syntymäoikeus.”

22-vuotias Gorman on kaikkien aikojen nuorin Yhdysvaltain presidentin virkaanastujaisissa esiintynyt runoilija. Tuore Yhdysvaltain ensimmäinen nainen Jill Biden on kertonut olevansa Gormanin fani.

Gormanin suoritus sai osakseen ylistystä. Yhdysvaltain entinen ensimmäinen nainen Michelle Obama kehui Twitterissä nuoren lupauksen sanoja ”voimakkaiksi ja pureviksi”.

Hänen mielestään Gorman muistutti jokaisessa ihmisessä piilevästä voimasta demokratian säilyttämisessä.

Myös televisiojuontaja Oprah Winfrey suitsutti Gormanin esitystä Twitterissä.

”En ole koskaan ollut ylpeämpi nähdessäni nuoren naisen nousevan!”

”Maya Angelou hurraa – ja niin minäkin.”

Vuonna 2014 kuollut Angelou oli afroamerikkalainen kirjailija, runoilija ja ihmisoikeusaktivisti. Myös Angelou on esiintynyt presidentin virkaanastujaisissa.

Demokraattien entinen presidenttiehdokas Hillary Clinton sanoi Twitterissä, että Gorman on luvannut kilpailla Yhdysvaltain presidenttiydestä vuonna 2036.

”En malta odottaa”, Clinton kirjoitti.

Sanomalehti The New York Timesin mukaan Gorman oli kirjoittanut osia runostaan valvoessaan iltana, jolloin Donald Trumpin kannattajat rynnivät kongressitaloon.

”Olemme nähneet voiman, joka rikkoisi kansakuntamme mieluummin kuin jakaisi sen, tuhoaisi maamme...”

”Ja tämä yritys lähestulkoon onnistui. Mutta vaikka demokratiaa voi ajoittain viivyttää, sitä ei voi koskaan pysyvästi päihittää.”

Harvardin yliopistossa sosiologiaa opiskellut Gorman on jo saanut runoistaan tunnustuksia, muun muassa nuoren runoilijan kansallisen palkinnon.

Gorman julkaisi ensimmäisen runokokoelmansa The One for Whom Food Is Not Enough vuonna 2015. Hän julkaisee myöhemmin tänä vuonna runokokoelman, jonka nimi on myös The Hill We Climb sekä kuvakirjan Change Sings.