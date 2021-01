Behm sai kuusi ehdokkuutta, Maustetytöt, Antti Tuisku ja Arttu Wiskari viisi ehdokkuutta jokainen.

Suomalainen musiikkiala on palkitsemassa näinä poikkeusaikoinakin omiaan. Torstaina julkistettiin vuoden 2020 Emma-gaalan ehdokkaat.

Joukossa ei ollut järisyttäviä yllätyksiä. Huomioitavaa on kuitenkin se, että eniten ehdokkuuksia keränneiden ehdokkaiden joukossa on useampia tulokkaita.

Vuosi 2020 oli ennen kaikkea Behmin, ja se näkyy myös hänen keräämiensä ehdokkuuksien määrässä. Hän keräsi eniten ehdokkuuksia, kaikkiaan kuusi. Ehdokkuudet tulivat kategorioissa Vuoden artisti, albumi, tulokas, biisi ja pop. Lisäksi hän on mukana yleisöäänestyksessä.

Seuraavaksi eniten Emma-ehdokkuuksia keräsivät Maustetytöt, Antti Tuisku ja Arttu Wiskari, kaikkiaan viisi ehdokkuutta jokainen.

Maustetytöt julkaisi uuden Eivät enkelitkään ilman siipiä lennä -levyn marraskuussa 2020, Antti Tuiskulta ilmestyi Valittu kansa helmikuussa. Arttu Wiskarin Suomen muotoisen pilven alla julkaistiin elokuussa, ja sen levyn kappaleista varsinkin Tässäkö tää oli? oli vuoden suuria hittejä.

Neljään ehdokkuuteen ylsivät Ibe, Mouhous, Nightwish, Ruusut ja William. Näistä William on odotetusti mukana eniten ehdokkuuksia keränneiden joukossa, sillä hänen Penelope-kappaleensa oli striimauspalveluissa viime vuoden hitti numero yksi.

Mouhous taas on erittäin suosittu mutta ehkä vielä suurelle yleisölle tuntemattomampi tulokasnimi. Kyseessä on Jyväskylästä lähtenyt, viime helmikuussa debyyttilevynsä I Hate Mouhous julkaissut hiphop-yhtye.

Emma-gaala on aina myös levy-yhtiöiden kisa. Tänä vuonna ylivoimaisesti eniten ehdokkuuksia kahmi Warner Music. Seuraavaksi yltänyt Universal jää kauas taakse.

Behmin (oikealta nimeltään Rita Behm) komeettamaisen läpimurron kehitys on ollut kiinnostavaa seurattavaa. Vielä vuonna 2017 hän oli tuntematon fiittaaja Pikku G:n paluusinglen kertosäkeessä. Syksyllä 2019 julkaistusta Behmin ensisinglestä Hei rakas tuli sitten megahitti, jota on striimattu jo yli 18 miljoonaa kertaa.

Vuonna 2020 Behm hallitsi striimauspalveluita liki suvereenisti. Spotifyssa kymmenen kuunnelluimman kappaleen joukossa Behmin kappaleita oli jopa kolme. Kolmannelta sijalta löytyi Hei rakas, Frida oli vuoden kuudenneksi kuunnelluin ja Tivolit seitsemänneksi kuunnelluin.

Spotifyn kuunnelluimmista artisteista Suomessa hän oli sijalla kuusi.

Viime syksynä hän ehti pitää Tavastialla kolme loppuunmyytyä levynjulkaisukeikkaa ennen kuin pandemia sulki uudelleen keikkapaikkojen ovet.

Tuolloin paikalla ollut kriitikko Oskari Onninen kehui häntä HS:ssa sanoittajaksi, jolla on silmää jännitteille. Lisäksi Behmin liki kaikissa lauluissa on Onnisen mukaan yhteislaulupotentiaalia. Onninen piti Behmin kappaleiden referenssinä Florence & the Machinen Florence Welshin draamapoppia. Eroa hän löysi laulamisesta: ”Behm ei onneksi laula täysillä kuin Florence Welsh. Kuiskimalla pääsee paljon lähemmäs kuin tuuttaamalla.”

Suomalaisen musiikin suurin palkintojuhla Emma-gaala ilmoittaa ehdokkaat normaalisti edellisen vuoden lopussa, mutta tänä vuonna ehdokkaat ilmoitettiin kuukautta myöhemmin. Tämä johtuu siitä, että koronapandemia siirsi gaalan alkuvuodesta toukokuulle 2021.

Tänä vuonna palkintoja jaetaan kahdessakymmenessäneljässä eri ehdokassarjassa. Vuoden kotimainen artisti/yhtye valitaan yleisöäänestyksellä.

Emma-gaala olisi tarkoitus järjestää Hartwall-areenalla 14. toukokuuta. Näillä näkymin tilaisuus on yleisölle avoin.

Emma-ehdokkaat vuonna 2020

Vuoden artisti

Antti Tuisku: Valittu kansa. Warner Music Finland

Arttu Wiskari: Suomen muotoisen pilven alla. Warner Music Finland

BEHM: Draaman kaari viehättää. Warner Music Finland

Cledos: CEISSI. Warner Music Finland

Evelina: III. Def Jam Recordings Finland/Universal Music

Vesala: Etsimässä rauhaa. Etenee Records/Warner Music Finland

Vuoden yhtye

Ida Paul & Kalle Lindroth: Vuonna nolla. Warner Music Finland

Maustetytöt: Eivät enkelitkään ilman siipiä lennä. Is This Art!

Mouhous: I Hate Mouhous. Etenee Records/Warner Music Finland

Nightwish: HUMAN. :II: NATURE. Nuclear Blast

Ruusut: Kevätuhri. Fullsteam Records

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani: Paluu paratiisiin. Universal Music

Vuoden albumi

Antti Tuisku: Valittu kansa. Warner Music Finland

Arttu Wiskari: Suomen muotoisen pilven alla. Warner Music Finland

BEHM: Draaman kaari viehättää. Warner Music Finland

Maustetytöt: Eivät enkelitkään ilman siipiä lennä. Is This Art!

Mouhous: I Hate Mouhous. Etenee Records/Warner Music Finland

Nightwish: HUMAN. :II: NATURE. Nuclear Blast

Vuoden tulokas

BEHM: Draaman kaari viehättää. Warner Music Finland

Lauri Haav: Silmät kii PME Records

LÄHIÖBOTOX: Rikkinäinen Suomi. Deggael

Mouhous: I Hate Mouhous. Etenee Records/Warner Music Finland

Pihlaja: Kirjoitettu tähtiin. Sony Music Entertainment Finland Oy

william: Shakespeare. M-Eazy Music/Sony Music Finland

Vuoden biisi

Arttu Wiskari feat. Leavings-orkesteri: Tässäkö tää oli? Warner Music Finland

BEHM: Hei rakas. Warner Music Finland

Elastinen feat. Jenni Vartiainen: Epäröimättä hetkeekään. Rähinä Records/Kaiku Entertainment Oy

Erika Vikman: Syntisten pöytä. Mökkitie Records/Warner Music Finland

Kube: 100. Killah Records

william feat. Clever: Penelope. M-Eazy Music/Sony Music Finland

Vuoden pop

ALMA: Have U Seen Her? PME Records/Warner Music Finland

Antti Tuisku: Valittu kansa Warner Music Finland

BEHM: Draaman kaari viehättää Warner Music Finland

Ida Paul & Kalle Lindroth. Vuonna nolla. Warner Music Finland

Ruusut: Kevätuhri. Fullsteam Records

Vuoden rock

Atomirotta: IV Atomi

costee: Kaikki loppuu aina. Etenee Records/Warner Music Finland

Maustetytöt: Eivät enkelitkään ilman siipiä. lennä Is This Art!

Uniklubi Ajan piirtämät kasvot:Playground Music

Viikate: Rillumarei! Universal Music

Vuoden metalli

LÄHIÖBOTOX: Rikkinäinen Suomi. Deggael

Mokoma: Ihmissokkelo. Sakara Records

Nightwish: HUMAN. :II: NATURE. Nuclear Blast

Oranssi Pazuzu: Mestarin kynsi. Nuclear Blast

Turmion Kätilöt: Global Warning. Nuclear Blast

Vuoden iskelmä

Arttu Wiskari :Suomen muotoisen pilven alla. Warner Music Finland

Ilta: Näitä hetkiä varten. Warner Music Finland

Katri Ylander: Yhteisii unelmii. KHY Suomen Musiikki

Ollie: Ainakin mä rakastin/Naimisiin/Älä riko mua enää/Aavikolla. M-Eazy Music/Sony Music Entertainment Finland Oy

Tuure Kilpeläinen ja Kaihon Karavaani: Paluu paratiisiin. Universal Music

Vuoden rap/R&B

Evelina: III. Def Jam Recording Finland/Universal Music

Gettomasa: Kalamies. PME Records

ibe: perkele! Skorpioni

Lauri Haav: Silmät kii .PME Records

Pyhimys: MIKKO. Johanna Kustannus

william: Shakespeare. M-Eazy Music/Sony Music Finland

Vuoden jazzalbumi

Jussi Lehtonen: Quartet Connection. Eclipse Music

Mortality: Mortality. Eclipse Music

Riitta Paakki Quartet: Piste. Flame Jazz Records

Superposition: Superposition. We Jazz Records

Verneri Pohjola: The Dead Don’t Dream. Edition Records

Vuoden etnoalbumi

Emmi Kuittinen & Ikuisen ikävän orkesteri: Itken ja laulan. Kansanmusiikki-instituutti

Frigg: FriXX. Frigg Oy

Maria Kalaniemi & Eero Grundström: Mielo. Åkerö Records

Sarah Palu: Ikivirta. Sarah Palu

Sväng: In Trad we Trust. Galileo Music Communication GmbH

Ville Ojanen: V .Ville Ojanen

Vuoden klassisen musiikin albumi

Anu Komsi, Hannu Lintu, Radion sinfoniaorkesteri: Magnus Lindberg: Accused; Two Episodes. Ondine

Arttu Kataja, baritone & Pauliina Tukiainen, piano: Serious Songs. Alba Records

Helsingin Kamarikuoro – Helsinki Chamber Choir: Choral Works By Antti Auvinen And Sampo Haapamäki. Alba Records

Petri Kumela: Small Creatures - A Musical Bestiary. Welmersson Records

Virpi Räisänen, Jukka Perko, Lapin kamariorkesteri, John Storgårds Outi Tarkiainen: Maa, kevään tytär; Saivo. Ondine

Vuoden lastenmusiikkialbumi

Eino ja Aapeli: Selkä vasten selkää. Universal Music

Maco Oey: Siistii! Eclipse Music

Mutaveijarit: Nyt mennään! Mutaveijarit

Pomppulinnan kreivi: Mandariinipäivä. Rumba-Akatemia

Suvi Teräsniska: Iltalauluja. Warner Music Finland

Vuoden musiikkivideo

ibe: e-girl. Skorpioni/Tuotantoyhtiö: Duotone

F: Vapaa. Universal Music/Tuotantoyhtiö: -

nublu x Mikael Gabriel: Universum Universal Music/Tuotantoyhtiö: BLOND TRICKSTER PRODUCTIONS

Ylioppilaskunnan Laulajat: Pohjois-Karjala. Ylioppilaskunnan Laulajat/Tuotantoyhtiö: Ylioppilaskunnan Laulajat

Kuopus: Sun kämppään katoon. Töölö Surupoika Records/Tuotantoyhtiö: Aalto University, ELO Film School Finland

ARTEM: Värit. Warner Music Finland/Tuotantoyhtiö: -

Vuoden tuottaja

Santeri ”MD$” Kauppinen: Tuotantoja: JVG, Gettomasa, Cledos, Shrty, TheoFuego, Megan Thee Stallion

Mika Laakkonen: Tuotantoja: Arttu Wiskari, Erika Vikman

Sakke Aalto: Tuotantoja: BEHM, Keko Salata

Jukka Immonen ja Antti ”RZY” Riihimäki: Tuotantoja: Elastinen, Erin, Kaija Koo, Vain Elämää

Ilkka Wirtanen: Tuotantoja: Pete Parkkonen, Vilma Alina, Aksel Kankaanranta, ILON, Mikko Harju, Ida Paul & Kalle Lindroth

Kriitikoiden valinta

Antti Tuisku: Valittu kansa. Warner Music Finland

Ruusut: Kevätuhri. Fullsteam Records

Maustetytöt: Eivät enkelitkään ilman siipiä lennä. Is This Art!

ibe: perkele! Skorpioni

Sir Liselot: Maniduros. Tucnil Bogta

Rosita Luu: Samettisuu. Helmi Levyt