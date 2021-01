”Etenimme vähemmän tavanomaista reittiä”, Lil Waynea edustanut asianajaja toteaa.

Donald Trump teki viimeisinä hetkinään presidenttinä sen, mitä häneltä odotettiinkin. Armahti 73 ihmistä ja lievensi 70 muun tuomiota. Joukossa oli merkittävä määrä presidentille julkista tukeaan osoittaneita henkilöitä.

Kulttuuririntamalla suurimman huomion kohteena ovat olleet kaksi armahdettua räppäriä Lil Wayne ja Kodak Black. Lil Wayne sai joulukuussa vankeustuomion kuljetettuaan asetta lentokoneessa. Kodak Black puolestaan istuu vankilassa väärästä ilmoituksesta tuliaseen oston yhteydessä.

Miksi Trump halusi armahtaa juuri nämä muusikot?

Helpoin selitys löytyy Trumpin musiikkimausta. Elämäkertakirjojen perusteella tiedetään, että Trump pitää viihdelaulaja Tony Bennettistä ja reggae-musiikista, mutta vähemmän Paul McCartneysta.

Räppäreistä suurimmassa suosiossa on ollut Eminem.

Muitakin genren edustajia kuuntelulistalla lienee, sillä ainakin brittiläinen musiikkituottaja Rob Goldstone on kertonut Trumpin kuunnelleen heidän tapaamisensa aluksi ”kovalla soitettua” räppiä.

Presidentin kerrotaan olleen erityisen kiinnostunut sanoituksista, joissa mainitaan Donald Trump.

Niiden löytäminen onkin helppoa, sillä Trump rimmaa hienosti muun muassa sanojen ”slump,” ”pump” ja ”chump” kanssa. Näistä esimerkiksi chump tarkoittaa tyhmää, yksinkertaista tai höynäytettyä ihmistä.

Vuosikymmenien aikana on julkaistu satoja Trumpista kertovia tai häneen viittaavia kappaleita.

Kuuluisimpia niistä on Mac Millerin vuonna 2011 julkaistu kappale Donald Trump, jota Trump itse on ylistänyt. Joskin hän on myös valittanut kappaleesta saatujen rahojen valuvan väärään taskuun.

”Käytit laittomasti nimeäni kappaleessasi, mitä on nyt kuunneltu yli 75 miljoonaa kertaa. Tulen antamaan sinulle opetuksen oikeuskanteista ja taloudesta. Sinä kiittämätön koira!” Trump tviittasi vuonna 2013.

Saattoi olla huumoria. Vaikea sanoa.

Ainakin 1990-luvulla Trumpin tiedetään myös käyneen ahkerasti klubeilla. Niiden ilmapiirissä oli hänen kaipaamansa säihkettä ja säpinää.

Sitten ovat räppäreiden Trump-sympatiat. Muun muassa Kanye West, 50 Cent ja Ice Cube ovat tukeneet Trumpia julkisesti. Tämä käy toki huonosti järkeen, jos ajattelee kovia otteita ihannoivan Trumpin toimintaa esimerkiksi Black Lives Matter -liikkeen suhteen.

Toisaalta raha tulee rahan luo, ja rikastuneet katujen kasvatit tuntevat kenties sympatiaa katukieltä käyttävää ja lain rajoilla seikkailevaa ex-presidenttiä kohtaan. Ja toisinpäin.

On myös totta, että republikaaneilla on vahvaa kannatusta mustan kansanosan keskuudessa.

Lil Waynen tapauksessa sympatiat saattavat liittyä melko suoraan hänen saamaansa tuomioon. The New York Times kertoo artikkelissaan, että Lil Wayne on yksi sukupolvensa menestyneimmistä hiphop-artisteista, mutta suorista poliittisista kannanotoista hän on pidättäytynyt.

Kysyttäessä Trumpista ennen vuoden 2016 vaaleja, Lil Wayne nauroi ja vastasi: ”Kuka se on?”

Katso alta Lil Waynen tuorein musiikkivideo Something Different vuodelta 2020:

Joulukuun 2019 jälkeen Waynen kiinnostus on yllättäen herännyt. Tuolloin poliisi ratsasi tähden yksityiskoneen Miamin lentokentällä, ja käry kävi.

Koneesta löytyi kullattu 45-kaliiperinen käsiase ja ampumatarvikkeita sekä pieniä määriä kokaiinia, ekstaasia ja oksikodonia. Huumeista ei tullut syytettä, mutta aseesta tuli. Wayne ei saanut kuljettaa tuliaseita laillisesti, koska räppärillä oli menneisyydessään tuomio laittoman aseen hallussapidosta.

Muutenkin kirjavalla rikoshistorialla varustetun tähden selityksen mukaan kyseessä oli keräilyesine, joka on annettu hänelle isänpäivälahjaksi.

Noin vuosi koneratsian jälkeen Lil Wayne sitten istui presidentti Trumpin kanssa golfklubilla Miamissa. Tapaamisen oli järjestänyt floridalainen asianajaja Bradford Cohen, joka tunsi presidentin ennestään. Hän oli kilpaillut Trumpin isännöimässä Diili-ohjelmassa vuonna 2004.

”Mielestäni heillä oli erittäin vahva yhteys”, Cohen kuvasi tapahtumaa The New York Timesin haastattelussa.

Cohenin mukaan räppäri ja presidentti keskustelivat Lil Waynen lapsuusiän kasvatuksesta ja hänen alkavasta kiinnostuksestaan rikoslain uudistamiseen.

Asianajaja luonnollisestikin kielsi, että tapaamisella olisi haluttu edistää armahdusasiaa.

Sen hän myönsi, että asiaa auttaa se, jos ihminen ei ole pelkkä nimi paperilla, kun armahdusta haetaan. Lil Waynen ohella samalla asialla presidenttiä lähestyivät tuhannet tuomitut.

”Jälkikäteen ajateltuna se toimi”, Cohen sanoi.

Tapaamisesta oli iloa myös tummaihoisten ääniä kalastelevalle Trumpille. Tapaamisen jälkeen räppäri julkaisi Twitterissä valokuvan, jonka saatetekstissä tämä kehui Trumpia.

Tuolloin presidentinvaaleihin oli aikaa puolisen viikkoa.

Armahduksen varmistaakseen asianajaja Cohen hoiti nimekkäitä ihmisiä puoltamaan hakemusta. Silmäätekevien kirjeissä räppäriä kuvailtiin suurisydämiseksi mieheksi, tosiystäväksi, joka harrasti hyväntekeväisyyttä ja omistautui perheelleen.

Kodak Black kuvattuna amerikkalaiskanava MTV:n palkintogaalassa vuonna 2017.­

Sen sijaan rahaa Cohen ei myönnä antaneensa edes Trumpin lähipiirille. The New York Timesin mukaan Trumpia lähellä olevat ihmiset ovat rahastaneet kymmeniätuhansia dollareita presidentillistä armahdusta toivovilta, mutta lakimies vakuuttaa heidän päässeen tavoitteeseen toisin keinoin.

”Etenimme vähemmän tavanomaista reittiä”, hän toteaa.

Kuukausia kestäneen kirjekampanjan lisäksi Lil Waynen kunnollisuutta hehkutettiin sosiaalisessa mediassa. Tukeaan osoittivat muun muassa räppärikollegat, kuten Gucci Mane, Lil Yachty ja Vanilla Ice.

Hyvin kävi myös toiselle räppärille Kodak Blackille. Vähintään Lil Waynen veroisen rikoshistorian omaava Kodak Black oli ollut vankilassa annettuaan vääriä tietoja aseen oston yhteydessä.

Armahdusanomuksen takana on tuttu asianajaja: Bradford Cohen.