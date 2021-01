Pauliina Kokkonen toteutti unelmansa laulajana ja opettaa nyt laulunopettajana muita tekemään saman.

Se taisi olla lähes väistämätöntä, että Pauliina Kokkosesta tulee laulaja.

Musiikin kanssa hän on ollut tekemisissä niin kauan kuin jaksaa muistaa: jo viisivuotiaana alkoivat viulunsoiton opinnot ja alakouluiässä lauluharrastus.

Kun lukiossa piti miettiä urasuunnitelmaa tulevaisuuden varalle, vaihtoehtoja ei juuri ollut.

”Maantiede kiinnosti minua ehkä vähän, mutta se oli ihan ­ö-suunnitelma”, Kokkonen naurahtaa.

”Aivan ensimmäisenä tuli laulaminen. Se oli itsestäänselvä unelma, että olisipa ihanaa laulaa ammatikseen. Mutta se ei ollut itsestäänselvää, että niin tapahtuu.”

Kokkonen päätti varmistaa unelmansa toteutumisen kahden rintaman hyökkäyksellä. Samaan aikaan kun hän aloitteli omaa uraansa laulajana, hän opiskeli myös laulunopettajaksi.

Maantieteen opintojen pariin ei ole sen jälkeen tarvinnut palata. Laulaminen ja laulamisen opettaminen ovat pitäneet kalenterinsivut täynnä.

”Laulaminen on vaan niin sairaan kivaa”, hän perustelee valintaansa. ”Se on terapeuttista, ja siitä tulee hyvä olo. Se on ihan fyysisesti tärkeää ja tosi tärkeä ilmaisukeino. Välillä tuntuu, että laulamalla on helpompi sanoa asioita kuin puhuen. Ilman sitä en voisi olla.”

Osaltaan valintaa helpotti sisarusten toisilleen tarjoama vertaistuki. Perheen kaikki kolme tytärtä ovat kallistuneet kulttuurin suuntaan, oli sitten kyse musiikista, kirjallisuudesta, teatterista tai tanssista.

”En tiedä, onko äidinmaidossa ollut jotain, mutta ainakin vanhemmat ovat aina kannustaneet tekemään taidetta ja musiikkia. Ja me ollaan rohkaistu, tuettu ja autettu toisiamme, mutta kaikki ovat sitten aika itsenäisesti luoneet omaa uraansa.”

Suurelle yleisölle Pauliina Kokkonen on kenties tutuin Scandinavian Music Groupin toisena laulajana, yhtyeen pääsolistina on hänen siskonsa Terhi Kokkonen. Aloitteleva laulaja heitettiin kertaheitolla suomalaisen rockin eturiviin, kun hän liittyi yhtyeeseen vuonna 2007.

Pienet klubikeikat vaihtuivat festivaalien päälavoihin ja tuhansien ihmisten yleisöihin. Yh­tyeen muut jäsenet olivat ehtineet kokea tämän jo kertaalleen Ultra Bran riveissä, mutta Pauliina Kokkoselle kaikki oli uutta.

”Sehän oli ihan älytöntä!” Kokkonen muistelee.

”Scandinavian Music Groupin kanssa lavalle nouseminen tuntuu joka kerta uskomattomalta ja onnekkaalta. Ja kyse ei ole pelkästään siitä, että olen päässyt hienoille keikoille. Samalla olen päässyt työskentelemään raudanlujien ammattilaisten kanssa, ja sitä kautta on kertynyt aika paljon sellaista salaista tietoa.”

Vuosikymmenen ajan Kokkosen takaraivossa pyöri myös ajatus omasta soololevystä. Unelma toteutui vihdoin, kun Valveilla-albumi ilmestyi keväällä 2019.

Laulaja huomasi olevansa jälleen uudessa tilanteessa, kun hän suuntasi keikoille oman yhtyeensä kanssa. Nyt kaikki huomio keskittyi häneen.

”Onhan se paljon pelottavampaa, erityisesti ennen keikkaa, kun kaikki on minun vastuullani. Mitä mä puhun, miten mä oon lavalla, miten mä saan kontaktin yleisöön? Kun kyse on omista sanoituksista ja sävellyksistä, se on ihan superhenkilökohtaista”, hän sanoo. ”Siinä on niin paljaana ja haavoittuvaisena.”

”Sooloartistiksi ryhtymisessä tärkeintä on oman musiikin tekeminen ja ennen kaikkea tunteen ulostuonti. Se siinä on kaikkein pelottavinta. Ja se on myös palkitsevinta, kun saa omalla musiikillaan kontaktin yleisöön.”

Laulunopettajana Pauliina Kokkonen on huomannut, että keskeistä on nimenomaan pelkojen voittaminen. Kun aloitteleva laulaja saapuu hänen tunnilleen, tärkeintä on löytää itseluottamus.

”On löydettävä oma ääni ja uskallettava päästää se ulos”, Kokkonen kiteyttää.

”Suurimman osan kanssa teen työtä sen eteen, että laulaja päästää irti kaikesta jännityksestä ja sitä kautta alkaa luottaa omaan ääneensä.”

”Sen takia monet tulevat laulutunneille, että he oppisivat hahmottamaan omaa ääntään ja lauluaan. Heidän kanssaan on myös hauska tehdä duunia, koska usein nämä asiat alkavat aika nopeasti hahmottua. Kun päästään eroon pelosta ja epävarmuudesta, sieltä lähtee yhtäkkiä ihan mielettömiä ääniä ja tulkintaa. Ei se ole sen kummempaa.”