Hiphop ei ole ainoastaan rytmikästä musiikkia, vaan sillä on pimeämpi puolensa, joka hakee vertaistaan norjalaisesta hevi­metallista: murhia, kannibalismia, magiaa, pornoa...

Heini Strand ja Inka Rantakallio ovat tehneet laajan podcastin erityisesti Yhdysvaltain hiphop-skenen outouksista. Tyyli muistuttaa lukuisista podcasteista tuttua true crimea, jossa kauheuksia vatvotaan analyyttisesti ja naama peruslukemilla.

Sarjaa syventää siinä kuvattujen tapahtumien taustoittaminen yhteiskunnallisesti. Tosin välillä detaljeja haeskellaan turhankin kaukaa aiheen vierestä.

HS uutisoi 15. tammikuuta tekijänoikeuskiistasta, jonka vuoksi kaupallisten radiotalojen podcasteissa ei kuulla musiikkia. ”Oma lukunsa on Yleisradio, jolla on Gramexin kanssa sopimus, joka kattaa kaiken musiikin käytön Ylen toiminnassa, myös on demand -sisällöissä”, siinä kirjoitettiin.

Tämä on totta, mutta läheskään kaikissa Ylen nettisisällöissä musiikkia ei silti kuulla. Myös Hiphopin salatut stoorit on musiikiton musiikkiohjelma, mikä on vähän hassua.

Hiphopin salatut stoorit, Areena.