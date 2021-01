Ohjelma rakentuu Yleisradion arkistoista koottujen musiikkiesitysten ympärille.

Viime viikolla 70-vuotiaana kuollutta suomalaisen musiikin monitekijää Pave Maijasta muistellaan tänään perjantaina Ylen erikoislähetyksessä. Elämän nälkä – Pave Maijanen ikuisesti -tribuutti nähdään TV2:lla klo 21.

Viikon aikana koostettu ohjelma rakentuu Yleisradion arkistoista koottujen musiikkiesitysten ympärille. Niiden lomassa studiossa Maijasta muistelevat ja hänen musiikistaan keskustelevat kollegat Pedro Hietanen, Hector eli Heikki Harma, Pertti Neumann ja Rane Raitsikka.

Pepe Willberg osallistuu ohjelmaan etänä. Toimittaja Jussi-Pekka Rantanen juontaa lähetyksen.

”Ohjelma lähtee Suomilove-ohjelmasta, jossa Pave esitti Elämän nälkä -biisin”, kertoo tuottaja Riikka Heino.

Sen jälkeen käydään muun muassa läpi vanhoja Iltatähtiä ja Hittimittareita, haastatteluja vuosien varrelta, Mestareiden juhla Emma-gaalassa, Neloselta lainattu Vain elämää. Maijasen tuottamista Dingon ja Wigwamin keskeisistä levyistä keskustellaan myös.

Pave Maijanen (1950–2021) toimi pitkän uransa aikana laulajana, lauluntekijänä, basistina, rumpalina, kosketinsoittajana, kitaristina ja tuottajana.

Heino kertoo, että töitä on tehty paljon, jotta ohjelma on saatu kokoon näin nopeasti.

”On tämä ollut aikamoinen projekti. Ydintiimissä olemme olleet minä ja Annamari Nyytäjä. Olemme tinkineet yöunistamme, että on saatu tämä kasaan. Arkistosta on kasattu materiaalia, tänään vielä leikataan, eilen on leikattu.”

Arkistomateriaalia on ollut kokoamassa myös toimittaja Pekka Laine, joka toimii ohjelman toisena juontajana.

Yle on viime päivinä joukkoistanut yleisön muistoja Pave Maijasesta. Muistoja esitetään ohjelmassa kuvaruudun alalaidassa sekä taustakuvina.

Myös Riikka Heinolla on oma muisto Pave Maijasesta.

”Olin Paven keikalla laivalla 2015. Tunnelma oli hirveän lämmin ja innostunut. Kaikki bailasivat ja tanssivat, en ole sellaista ennen nähnyt. Tapasin Paven baaritiskillä ja juteltiin muutama sana. Hän otti sellaisen kontaktiin minuun, että se oli häkellyttävää. Tuli sellainen olo, että tuo ihminen on kiinnostunut minusta. Sitä on vaikea selittää, mutta moni puhuu samasta – että hän oli lämmin ja huomioon ottava. Edesmenneistä sanotaan monesti näin, mutta hänen kohdalla se on totta.”

Elämän nälkä – Pave Maijanen ikuisesti TV2:ssa perjantaina 22.1. klo 21.