Lauantaiessee

Ruotsalainen kirjailija Carina Rydberg julkaisi vuonna 1997 autofiktiivisen romaanin Korkeinta kastia. Romaania pidettiin kostona – eikä sitä muista mainita juuri kukaan, kun tulee puhe autofiktiivisestä kirjallisuusbuumista.

Minulla ei ole mitään norjalaista kirjailijaa Karl Ove Knausgårdia vastaan. Päinvastoin.

Minua voi itse asiassa ihan sumeilematta kutsua hänen fanikseen. Esimerkiksi kun vuonna 2016 sain työtehtäväksi hänen haastattelemisensa puhelimitse, olin tohkeissani. Hyvin tohkeissani.

Nauhoituksen kanssa oli ongelmia, voi ei voi ei miksi juuri silloin, kun luurin toisessa päässä on Knasu, ja jouduin ensin katkaisemaan puhelun hetkeksi. Lopettaa nyt puhelu Knasun kanssa kesken! Olen eittämättä kertonut tämän myös muille kuin lähimmille työtovereilleni.

Taisteluni on minulle tärkeä romaani. Sen kuutta osaa lukiessani olen uponnut siihen parhaaseen mahdolliseen lukuhimoon, jossa mikään muu ei oikein tunnu miltään. Lukeminen on muutenkin intiimiä puuhaa, mutta Taisteluni oli niin intensiivinen, että sen kirjailijaminä tuntui muuttavan meille. Menen jo Knasun kanssa sänkyyn!

Ei kovinkaan arvostettavaa vitsihuumoria.

Olen feministi, se on välttämätöntä, mutta luonteeltani varsinainen vanhaan takertuja. Tuon piirteeni vuoksi koetan olla valppaana – etten esimerkiksi jatkaisi vanhasta muistista miesnerojen ihailua sillä ikuisella tavalla, jolla miesneroja tavataan ihailla.

Minulla on historiaa. Yläkoulussa tein esitelmän, lukiossa tutkielman Väinö Linnasta. Näkökulma ei kuulunut osaamisvalikoimaani, joten naputtelin lukemattomia tunteja ylös Linnan uran kipukohtia ja suuria voittoja.

Rakastan Linnaa edelleen, ei sillä, mutta olisin minä kai voinut Eeva Joenpeltoonkin rakastua.

Mutta ei, Lauri Viitahan siinä oli heti hyvänä kakkosena, karisma tuli valokuvistakin ulos.

Mistä pääsemme taas Knausgårdiin.

Patriarkaatin kanssa riittää pyristelemistä, ja omista, luontaisista kiinnostuksenkohteista on vaikea päästä eroon.

Onneksi muistuttajia ilmaantuu sieltä ja täältä. Luen norjalaisen näyttelijän Liv Ullmannin vuonna 1976 julkaistua omaelämäkertaa Muutos. Teksti on kaunista, teos kaikkea muuta kuin perinteinen oma­elämäkerta, ja jo aika alkusivuilla seisoo: ”Joka päivä minä yritän kirjoittaa. Se on vaikeaa kun olen kotona, missä ovat puhelimet, Linn, lapsenhoitajat, naapurit.

Jos olisin ollut mies, asia olisi ollut toisin. Miehen ammattia kunnioitetaan paljon enemmän. Samoin kuin hänen kotitöitään, hänen väsymystään, hänen keskittymistään.”

Liv Ullmann kai tiesi, mistä puhui. Hän oli elänyt tyttärensä Linnin isän Ingmar Bergmanin kanssa Fåröllä viisi vuotta.

Ullmannin Muutos on erinomainen esimerkki siitä, mitä kirjallisuudessa tapahtui 1970-luvulla: Tuolloin naisen äänestä tuli ”tietyssä mielessä” hyväksyttävä, kuten Liisa Enwald kirjoittaa Suomen kirjallisuushistoria -teoksessa (SKS, 1999).

Kirjallisuuden sanomalta ei vaadittu enää globaalia tai yhteiskunnallista julistavuutta, omasta psykologiasta kertominen riitti. Omakohtaisesta tuli totta. ”Teen ajatuksissani matkaa maailmassa ja itsessäni ja yritän merkitä matkan paperille”, Ullman aloittaa.

Harmi vain, että kirjallisuusmaailmassakin oli niin, että kun naiset olivat ensin hakeutuneet alueille, jotka olivat perinteisesti vailla suurta arvostusta, leimautui tuo alue naisten maailmaksi – ja arvostus väheni entisestään.

Niinpä niin.

Ja toisaalta tiedämme miten kävi, kun Karl Ove Knausgård lähti matkalle itseensä.

Vaarallista kokea, Aila Meriluodon päiväkirja vuosilta 1953–1975, julkaistiin 1996. Vaikka ”kirjallinen tilitys” oli kovasti muotia 1970-luvulla, käy päiväkirjamerkinnöistä kipeästi ilmi se, minkä Enwald tiivistää kirjallisuushistoriassa näin: ”– – Journalistit ja lukijat samastivat teoksen minän usein tekijään, ja etenkin nainen joutui silloin vastaamaan normeja rikkovasta elämästään.”

Se mikä saattoi olla soveliasta miehelle, ei ollut sitä naiselle.

Silmämitta-kokoelmassaan 1969 Meriluoto kirjoitti: ”Annan objektiivisen todistuksen itseni läpi / koska asiat kulkevat minun lävitseni / se on ainoa pätevä todistus / raivokkaasti, oman rytmini mukaan.”

Ajattelen Carina Rydbergiä.

Ruotsalainen kirjailija Rydberg (s. 1962) julkaisi 1997 autofiktiivisen romaanin Korkeinta kastia (Den högsta kasten). Romaani – joka tapahtuu Intiassa ja tukholmalaisessa PA & Co -ravintolassa, jonka menestyneet kanta-asiakkaat tulevat kuvatuiksi oikeilla nimillään epä­edullisessa valossa – oli skandaali jo ennen ilmestymistään.

Romaanin ilmestyttyä se leimattiin useassa kritiikissä kostoksi. Dagens Nyheterin kriitikko kirjoitti Rydbergin ”kadotetusta kunniasta” ja määritteli hänet keskinkertaiseksi kirjailijaksi, jonka herjauskirjaa kukaan ei muista muutaman vuoden päästä. ”Ei mikään Strindberg”, kriitikko niittasi.

No, Rydbergin kirja kyllä unohtui.

Toisin kävi Knausgårdille, kun Taisteluni-romaanin ensimmäinen osa ilmestyi kaksitoista vuotta myöhemmin.

Siinä missä Rydberg oli ollut kostaja, Knausgård ”omistautui muistelutyölle”. Romaania verrattiin Kafkan isälleen kirjoittamiin kirjeisiin.

Asiat ovat monimutkaisia, tilanteet ja ihmiset yksilöllisiä. Ei ole tarkoituksenmukaista lähteä väittelemään siitä, kumpi romaaneista, Taisteluni vai Korkeinta kastia, on objektiivisesti ottaen laadukkaampi.

Mutta eikö näytäkin siltä, että jos naisten ja miesten kokemukset asetetaan rinnakkain – vaikkapa nyt sitten omaelämäkerrallisen tekstin alueella – ovat naisten kokemukset triviaaleja ja miesten normi?

Ei pitäisi vetää mutkia suoraksi, mutta en malta olla siteeraamatta sitä mitä kirjailija Linda Boström Knausgård sanoi, kun kysyin häneltä haastattelussa vuonna 2017, miltä tuntuu, että on tullut kirjoitetuksi mukaan ex-miehen Taisteluni-romaaniin.

”Totta kai se on tuskallista. Mutta se on hänen näkökulmansa ja hänellä on oikeus kirjoittaa omista kokemuksistaan. Elämä tekee kipeää. Ei kipua voi välttää. Ei kivun tunteminen ole pahinta elämässä. Se voi olla myös kuin käänteinen lahja. Tuntea tunne läpi.”

Antakaa anteeksi, jos vajoan ihan hetkeksi synkkänä miettimään sitä, pitääkö naisten vielä kaiken muun lisäksi olla, aina vain, moraalisesti ylivertaisia.

Korkeinta kastia -teoksen suomennoksen ilmestyttyä vuonna 1998 Carina Rydbergiä haastateltiin Helsingin Sanomiin. Jutussa kehutaan romaanin hillittyä tasapainoa ja kuvaillaan sitä ”kirjalliseksi performanssiksi”, johon Rydbergin mukaan on vangittu tosi elämä.

Rydberg kertoi romaanin tekemisen olleen hauskaa. Mikä on tietenkin mukavaa – varsinkin kun Rydberg tuli samalla toimineeksi 2000-luvun autofiktiivisen kirjallisuuden lumiaurana.

”Tällaista proosaa oli todella hauska tehdä. Saatoin kirjoittaa kohtauksia, jotka eivät ikimaailmassa toimisi, jos kyseessä olisi ollut fiktio! En kuitenkaan halua, että tällainen kirjallisuus lisääntyisi. Pitkän päälle sitä olisi todella tylsää lukea.”

Carina Rydberg sen sanoi.

Vaan ”tällainen kirjallisuus”, sehän lisääntyi. Ja nyt me sitten luemme.