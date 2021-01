Pörröisiä pentuja esittelevistä eläinvideoista on tullut monille turvasatama, mutta Docpointin Gunda-elokuva näyttää, kuinka rumaa, inhottavaa ja likaista sikojen elämä oikeasti on

Hanna Anosen Cocktail-varjostimessa on ainesta suomalaisen muotoilun klassikoksi, kirjoittaa kulttuuritoimittaja Tero Kartastenpää.

Viikon suosituksissa etäfestivaaliksi muuttuneen Docpointin Garage People ja sikoja kuvaava Gunda. Kämp Galleriassa on esillä Hanna Anosen drinkkikruunu.­

Elokuvateattereissa ei yhtään liian usein pääse katsomaan dokumentteja, jotka kertovat muusta kuin Vesa-Matti Loirista ja Suomen metsistä. Ei nytkään, mutta sentään dokumenttielokuvafestivaali Docpointiin voi ostaa etälippuja.

Se on tietysti vähän sama kuin katselisi Louvren näyttelyitä Googlesta: teoksen tasokas toteutus jää ostajan kotiteknologian varaan – kokoa-itse-elämykseksi.

Harmi kyllä parhaat kotiteatterit tuntuvat olevan tyypeillä, joita kiinnostaa kuulla Kuolemantähden räjähdyksiä Tähtien sodassa, ei tuijottaa vaikeita kieliä puhuvia tuntemattomia paria tuntia.

Pyyhin kyyneleet yöpaitaani ja katsoin muutaman dokkarin tarjonnasta. Koko ajan tuli mieleen, että onpas hienoa kamaa, olisinpa leffateatterissa.

Garage People­

Garage People näyttää autotallien venäläiset. Itänaapuri vaikuttaa olevan loputon lähde sellaiselle dokumentaariselle tekijälle, joka haluaa mukaan rämäisyyttä, traagisuutta ja komiikkaa. Garage Peoplen tyypit harrastavat neuvostoaikaisissa pihatalleissa. Yksi on käyttänyt elämänsä kaivaakseen metrien syvän luolaston hökkelinsä alle. Miksi? Miksi ei.

Natalija Jefimkina on saanut elokuvansa täyteen häkellyttävän kauniita kuvia ihmisistä sähläämässä jylhän luonnon keskellä. Heille ei elämä paljoa antanut, mutta roskasta saa rakennettua vaikkapa puuikoneita. Mörinäheviä ehtii soittaa ja votkaa juoda.

Eläinvideoista on tullut turvasatama aikana, jolloin audiovisuaalista sisältöä on liikaa ja mistä tahansa voi ärsyyntyä innovatiivisilla tavoilla. Lyhyet videot pörröisistä pennuista yhdistävät ihmisiä lässyttämään tavalla, josta kahtiajakautumista korjaava Joe Biden joutuu vain unelmoimaan.

Gunda­

Gunda käyttää dokumenttielokuvalle tyypillisiä keinoja erottautua todellisuustelevisiosta tai nettikuvavirrasta. Luontospesialisti Viktor Kossakovskin kotieläindokumentissa kuva on mustavalkoista, selitykset olemattomia ja tarinallisuus osittain katsojan ajatuksenvirran varassa. Possut hakevat emakon nisää jatkuvassa nälässä ja kompastelevat heinissä ensiaskelissaan.

Äänimaisema on kirkkaan rahiseva, lotiseva ja ähkivä kuin netin ASMR-videoissa. Se alkaa pidemmän päälle rasittaa – kuin liian kauan silitettyä kissaa. Se on tarkoituksenmukaista: sikojen elämä on rumaa, inhottavaa ja likaista, ei pelkkää nettivideoiden sydämenkeruumateriaalia.

Garage People ja Gunda Docpoint-festivaalilla 29.1.–7.2.

Drinkkikruunussa on ainesta klassikoksi

Hanna Anonen: Cocktail­

Muotoilija Hanna Anonen sanoo, että idea Cocktail-varjostimeen syntyi poreilevien drinkkien värikerroksista. Palikoista kootussa kruunussa on ainesta suomalaisen muotoilun klassikoksi. Se on leikkisä ja juhlava. Varjostin tuo muistumia muranolaisista lasipuikkokruunuista, ja muotoilu onkin lähempänä italialaista räväytysperinnettä kuin skandihaalistelua.

Huonekaluvalmistaja Hakola laittoi viime vuonna myyntiin viidenkymmenen kappaleen numeroidun sarjan. Hinta on 1 500 euroa, ei siis ihan koko kansan olohuoneiden ilahduttaja, mutta nettikaupan varasto on loppu. Anosen postmodernia, värikylläistä muotoilua voi käydä tutkailemassa Kämp Gallerian näyttelyssä Dear Diary. Se on kuin katselisi leivoksia vitriinissä.

Hanna Anonen: Dear Diary, Kämp Galleria, 31.1. saakka.

Viikolla 2/2021 eniten uusia varauksia saaneet kirjat Helmet-kirjastoissa

Kaunokirjallisuus

1) Camilla Läckberg: Naiset vailla armoa

2) Alex Schulman: Eloonjääneet

3) Anna Jansson: Katoavat jäljet

4) Elly Griffiths: Maan alla

5) Enni Mustonen: Näkijä

6) Lucinda Riley: Vaarallinen kirje

7) Julia Quinn: Salainen sopimus

Tietokirjat

1) Petteri Taalas: Ilmastonmuutos ilmatieteilijän silmin

2) Marcus Porcius Cato: Caton opetuksia

3) Yotam Ottolenghi: Ottolenghi: simple

4) Ray Dalio: Principles

5) Elina Jokinen: Säröjen kauneus, sisäisen tarinasi voima

6) Maaru Moilanen: Maarun villapaidat

7) Aino Huilaja: Pakumatkalla