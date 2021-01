Julkinen taide on herkkä asia, joka herättää runsaasti intohimoja, sanoo Aalto-yliopiston taidekoordinaattori Outi Turpeinen. Hänen mielestään taide ei ole menoerä vaan sijoitus.

UUNISAARESSA käy julma puhuri. Lumi tuiskuaa silmille ja jäätävä viima työntyy takin raoista sisään.

Outi Turpeinen on silti innoissaan. Hän ihastelee merellisen maiseman sävyjä ja jakaa kuvaajalle ehdotuksia sopivista kuvakulmista.

Sitten hän naurahtaa.

”Huomaatteko, olen heti ohjeistamassa”, hän pahoittelee.

TURPEINEN työskentelee Aalto-yliopiston taidekoordinaattorina, ja hänen vastuullaan ovat yliopiston taidehankinnat ja näyttelytoiminnan kehittäminen.

Asioiden järjestely on hänen arkeaan.

Tehtävää myös riittää.

Otaniemi on Euroopan toiseksi suurin kampuskehityshanke, ja sen myötä myös taiteen ja luovuuden näkyvyys on kasvanut. Yliopistolla on 14 omaa näyttelytilaa ja yhteistyösopimukset Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Helsingin keskustakirjasto Oodin kanssa.

Taidehankintoja ohjaajat lukuisat eri kriteerit. Huo­mioon pitää ottaa muun muassa taiteilijan ikä ja sukupuoli. Hankintojen tulee kuvastaa tasa-arvoa ja monipuolisuutta, Turpeinen selittää.

Ja tietysti myös laatua. Se on tosi tärkeää, hän lisää.

Entä kotimaisuutta?

”Pääosin hankinnat ovat tulleet suomalaisilta taiteilijoilta. Mutta ei se silti mikään itseisarvo ole. Olemme kansanvälinen yli­opisto, ja se näkyy myös taidehankinnoissa.”

VUONNA 2017 Aalto-yliopisto otti käyttöön prosenttiperiaatteen, jolla se sitoutui käyttämään prosentin rakennuskustannuksista taiteeseen. Vuosi­tasolla puhutaan muutamista sadoista tuhansista euroista.

Turpeinen ei silti puhuisi mielellään rahasta.

Hän sanoo julkisen taiteen olevan herkkä asia ja herättävän runsaasti intohimoja. Siksi yksittäiset numerot eivät palvele tarkoitusta ilman asian laajempaa avaamista.

Puhutaan siis taiteen merkityksestä. Miksi taiteeseen panostaminen on tärkeää?

”No, ensinnäkin olemme yksi tärkeimmistä taiteen opinahjoista ja tutkimuspaikoista Suomessa. Taide on meidän alaamme ja kuvastaa yliopiston toimintaa”, Turpeinen selittää.

”Lisäksi julkinen taide tuottaa hyvää ympäristöä ja toimii erinomaisena keskustelunherättäjänä”, hän lisää.

”Eikä taidekokoelma poistu yliopistosta. Se on omaisuutta, jolla kartutetaan tasetta. Se ei siis ole mikään menoerä.”

Sijoitus?

”On. Totta kai.”

TURPEINEN itse on todellinen taiteen moniottelija. Hän on tohtoriksi väitellyt ja muotoilijan koulutuksen saanut monilahjakkuus, joka toimii yliopistovirkansa lisäksi Teollisuustaiteen liitto Ornamon hallituksessa ja lukuisissa muissa asiantuntijatehtävissä.

Hallinnollisen työn ohessa syntyy jonkin verran myös omaa taidetta. Tällä hetkellä Turpeisella on tekeillä yhteinen videoprojekti ukuleletaiteilija Jarmo Julkusen kanssa.

Elämä on kietoutunut vahvasti taiteen ympärille.

Turpeinen myöntää, ettei pysty enää katsomaan taidetta ”neitseellisin silmin”. Taideteoksiin tutustuessaan hän tahtomattaankin arvioi teosten taustahisto­riaa, analysoi tekniikoita ja merkityksiä.

Harmittaako se koskaan?

”Ei harmita, se on mun työ ja intohimo. Eikä taiteen kuulukaan olla pelkkää nautintoa”, hän sanoo.

HENKILÖKOHTAISIA suosikkejaan kotimaisista taiteilijoista Turpeinen ei halua nimetä. Hän sanoo saavansa huomattavasti lobbausviestejä taiteilijoilta, eikä halua portinvartijan roolinsa vuoksi nostaa esiin yksittäisiä nimiä.

”Sekin on aika herkkä juttu”, hän sanoo.

Oman suosikkitaiteilijansa hän suostuu silti paljastamaan. Turpeinen kertoo ihailevansa erityisesti amerikkalaista kuvanveistäjää ja tekstiilitaiteilijaa Janet Echelmania.

Idolinsa Turpeinen tapasi vuonna 2017. Hän kutsui Echelmanin tuolloin pääpuhujaksi Aalto-yliopiston Public art now! -seminaariin.

”Echelman on upea taiteilija. Hän tekee visuaalisesti huikeita teoksia, joissa meri ja erityisesti verkot ovat toimineet inspiraa­tiona”, Turpeinen kuvailee.

MERI onkin Turpeiselle hyvin tärkeä elementti. Hän kertoo viettäneensä nuoruutensa Paraisilla, jossa meripinta-ala on Suomen kunnista suurin, peräti 4 654,92 neliökilometriä.

Kesät kuluivat perheen kanssa purjeveneessä Saaristomerta kierrellen. Turpeinen sanoo rakastavansa merta.

Mitä se antaa?

”Koen olevani siellä kotona. Olen pikkaisen levoton sielu, ehkä se kuuluu taiteellisuuteen. Mutta saaristossa minulla on rauha. Siellä en kaipaa minnekään muualle.”