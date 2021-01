Vaikka RSO:n soitossa kuului ajoittain väsymys koronatilanteeseen, konsertti oli monipuolinen ja paikoin loistava kokonaisuus.

Klassinen musiikki

Radion sinfoniaorkesteri Musiikkitalossa. Stravinsky, Beethoven, Ligeti. Joht. Hannu Lintu, sol. Conrad Tao. Arvio suoratoistolähetyksestä.

RSO:n perjantaikonsertin teemana oli konsertto. Ohjelmassa oli vain niitä: Stravinskyn konsertto jousille lisänimeltään Basel, Beethovenin neljäs pianokonsertto ja Ligetin Romanialainen konsertto orkesterille.

Silti oli varsin selvää, että illan pääpaino osui näistä konsertoista perinteisimmälle, Beethovenin neljännelle pianokonsertolle. Solistina soitti 26-vuotias Conrad Tao, joka debytoi RSO:n solistina vuonna 2018 ja jota on siitä saakka odotettu takaisin. Silloin hän soitti John Adamsin pianokonserton Century Rolls.

Tämän vierailun yhteydessä Taon piti soittaa peräti viidessä konsertissa, mutta määrää on koronapandemian vuoksi jouduttu supistamaan kolmeen.

Taosta muistetaan aina mainita, että hän on ihmelapsi. Niin nytkin. Pidän tällaisten asioiden korostamista rasittavana, kun kyseessä on jo selkeästi aikuinen taiteilija; nuori toki, mutta silti aikuinen. ”Ihmelapsesta täysikasvuiseksi taiteilijaksi”, käsiohjelmassa lukee, minkä jälkeen kerrataan kappaleittain Taon varhaislapsuuden vaiheita.

Lakoninen maininta riittäisi. Kaikki voittaisivat, jos klassisen musiikin diskursseissa voitaisiin suhtautua ihmisten ikään ja niistä tehtäviin johtopäätöksiin suuremmalla varianssilla. Ihmiset ovat kuin kasveja: osa kukkii aiemmin ja osa myöhemmin. Jättiagaave saattaa kasvihuoneolosuhteissa kukkia vasta 70-vuotiaana.

Yleisellä tasolla voi miettiä myös sitä, mistä kumpuaa fetissi puhua ihmelapseudesta toistuvasti ja banaalilla tasolla myös aikuisiksi kasvaneiden muusikoiden kohdalla.

Beethovenin neljäs pianokonsertto alkaa sävellysajankohtaansa 1800-luvun alkuun nähden poikkeuksellisesti: pianosolistin repliikillä. Toimittaja Lotta Emanuelssonin kiinnostavassa haastattelussa Tao sanoi konserton olevan jos ei epämelodinen niin paljon vähemmän narratiivinen kuin moni muu konsertto, ja että sitä soittaessa tuntuu kuin liikkuisi eri ulottuvuuksissa.

Konserton ensimmäisessä allegro moderato -osassa tuli mieleen, että Taon soitto on kuin tarkkaa figuratiivista maalaamista äärimmäisen pienellä siveltimellä: pitkäjänteistä, lyyristä ja monivivahteista. Ennen kaikkea kuulijalle tuli olo, että kaikki oli pienintäkin painotusta myöden harkittua.

Kadenssissa Tao pääsi irti. Se oli hänen itse improvisoimansa, kuten Beethoveninkin aikana oli tapana.

Olen miettinyt koronaviruspandemian aikaan, mitä hyviä puolia striimin välityksellä kuunnelluissa konserteissa on. Huonoja puolia on paljon: orkesterin lataus on pienempi, kun yleisöä ei ole. Se on itsestään selvää eikä sille voi mitään. Etenkin tilanteen jatkuttua jo turhauttavan pitkään asiaa ei voi olla huomaamatta, joskin suurelta osin yleisöttömyys unohtuu RSO:n korkean integriteetin ja Hannu Linnun ekspressiivisen johtamisen takia. Akustiset asiat ovat tietenkin toinen asia. Tilan tuntu puuttuu. Ja ylipäänsä se, ettei fyysisesti siirry toiseen tilaan. Silloin henkinenkin siirtyminen on usein vaikeampaa.

Mutta eilen Taon soittaessa molempia kadenssejaan mietin, että tämä on hyvä puoli. Sillä Tao hyräili niissä kuin Glenn Gould konsanaan, ja hän hyräili kovaa. Hetkittäin kuulosti kuin hän olisi säestänyt omaa hyräilyään. Tätä ei olisi ainakaan näin tarkasti erottanut, jos olisi kuunnellut salissa. Tuskin ollenkaan.

Beethovenin neljännen pianokonserton toinen osa on valtavan upea, enigmaattinen. Se poukkoilee ja vikuroi, antaa vihiä siitä, mihin Beethoven vielä myöhäisellä kaudellaan päätyisi. Beethoven-tutkija John Suchet on kutsunut osaa 21. vuosisadan musiikiksi.

Kolmannessa rondo-osassa rytmi muuttui bilettäväksi. Tao jammaili. Kuunteleminen oli puhdasta iloa. RSO säesti Taoa elegantisti.

Konsertin aloitti Stravinskyn konsertto jousiorkesterille, ”in D”. Se on Baselin kamariorkesterille sävelletty teos. Vaikka se on Stravinskyksi helppoa kuunneltavaa, teoksessa erottaa monet tunnelmat ja sen, että tässä musiikissa mikään ei ole yksiselitteistä. Vakavuuden taustalla isketään silmää. Ehkä tässä huristellaan salonkimusiikin tahdissa kohti helvettiä, vai onko kyse jostain ihan muusta, absurdista, jota ei millään dikotomioilla voi selittää?

Ensimmäisessä osassa robustius ja röyhkeys yhdistyivät laulavuuteen, jossa oli kuitenkin veikeä paremmintietämisen sävy: ei tämä ihan näin yksinkertaista ole. Toisen osan salonkitunnelmista päästiin kolmannen osan säksätykseen. Siinä materiaali olisi mahdollistanut vieläkin innostuneemman tunnelman, mikä varmaankin olisi normaalioloissa tältä kokoonpanolta toteutunut.

Ligetin Romanialainen konsertto on säveltäjän varhaisempaa tuotantoa, vuodelta 1951. Se on voimakkaita kansanmusiikillisia vaikutteita sisältävä neliosainen teos. Kaksi ensimmäistä osaa on sävelletty alun perin viuluduolle, jotka säveltäjä myöhemmin orkestroi. Teos oli tarkoitettu armeijan orkesterille, mutta ei läpäissyt sensuuria. Se levytettiin vasta 50 vuotta valmistumisensa jälkeen.

Ligeti ei itse ollut teokseensa tyytyväinen. Hän kutsui sitä ”viimeiseksi kompromissikseen”, mutta yllättävästi ”huonoksi ja hyväksi samaan aikaan”.

Ensimmäisen osan tulkinnassa korostuivat lavea sointi ja pohdiskelevuus. Toisen osan rustiikkisuus eteni kolmannen osan mysteereihin, joihin yksinäinen parvella soittava käyrätorvisti toi oman osansa. RSO on liian tarkka orkesteri istuakseen neljännen osan kansanmusiikilliseen ilotulitteluun ja kilpasoitantaan siinä määrin kuin tekstuuri antaisi myöden, mutta ei tanssitunnelmaan pääseminen mielikuvitustakaan vaatinut.

Hannu Lintu on tavannut järjestää keskustelutilaisuuksia konserttien jälkeen. Perjantaina vieraana oli Helsingin pormestari Jan Vapaavuori. Syy oli ilmeinen: koronarajoitukset ovat kurittaneet kulttuurialaa ennennäkemättömällä tavalla. Lintu halusi tiedustella, josko voitaisiin jo myöntää, että tilaisuuksia on erilaisia: konserteissa turvatoimet on onnistuttu järjestämään verrattain hienosti. Viestinä tuntui olevan, että rajoituksia olisi syytä purkaa.

Mutta oliko aika oikea tällaiselle tiedustelulle? Herkästi tarttuvan virusmuunnoksen leviämisestä Suomessa ei tiedetä riittävästi. Tilanne saattaa pahentua nopeasti. Olen periaatteessa sitä mieltä, että tietyt kulttuuritahot kuten monet orkesterit ja teatterit ovat hoitaneet tonttinsa niin vastuullisesti, että tuntuu absurdilta, kun aivan kaikki on peruttu. Silti juuri nyt, ennen kuin saamme lisää tietoa virusmuunnoksen leviämisestä, tuntuu vastuuttomalta vaatia rajoitusten purkua.

Tällaista tämä nyt on vielä jonkin aikaa. Fuksit opiskelevat yksin etänä. Ja lukiolaiset. Penkkarit on pääkaupunkiseudulla peruttu. Vanhojentanssit siirtyvät. Monissa vankiloissa perhetapaamisia ei tartuntariskin vuoksi voida järjestää lainkaan.

Lintu luetteli lukuja: sitä, kuinka paljon kulttuuriala on taloudellisestikin ottanut takkiinsa. Se on totta. Mutta kompensaatiotakin on tullut. Jos se ei riitä, juuri tässä tilanteessa olisi ehkä syytä vaatia lisää rahaa eikä lievempiä rajoituksia. Kriisi on kuitenkin länsimaiden vakavin sitten toisen maailmansodan.