Joonatan Tolan esikoisromaani käsittelee tuhoisia lähisuhteita mustan huumorin kautta, koska on pakko

Punaisessa planeetassa naiset ovat sivustakatsojia. He eivät vain pelkästään seuraa vierestä miestensä toilailua, vaan joutuvat mukauttamaan elämänsä näiden oikkujen mukaan.

Punainen planeetta on Joonatan Tolan esikoisromaani.­

Joonatan Tola: Punainen planeetta. Otava. 344 s.

Omassa lapsuudessani syksyn ensimmäisenä koulupäivänä opettajalla oli tapana kysyä aina alkajaisiksi koko luokalta, että miten kesä oli mennyt. Jokainen vuorollaan kertoi.

Yksi luokkakavereista aloitti kertomuksensa naureskellen, että no eipä kummempaa, isä kuoli kesän aikana pois. Opettaja silminnähden järkyttyi, vakavoitui ja sanoi: ”Joskus ainoa tapa kertoa kipeästä asiasta on huumori.”

Ikuisesti mieleen painunut kohtaus palasi taas voimakkaasti Joonatan Tolan esikoisromaanin myötä.

Punainen planeetta on autofiktiivinen romaani, jonka kertoja on Tola itse. Hän matkustaa Joensuusta Helsinkiin tapaamaan viimeisiä päiviään viettävää isoäitiään ennen kuin on liian myöhäistä.

Isoäiti asuu porvariskodissaan lasilintujen ja muiden arvoesineiden ympäröimänä. Kertoja haluaa kuulla isoäidin pojasta eli kertojan isästä. Autofiktiivisille perhesuhteita käsitteleville romaaneille tyypillisesti ensin täytyy hypätä pari sukupolvea taaksepäin.

Tarinaa aletaan keriä neurokirurgi-isoisän kautta, joka sairastuu polioon ja halvaantuu, mutta jonka kekseliäisyys ja tahdonvoima jatkaa elämää on liki surrealistisella tasolla.

Elämä pyörii suuruudenhullun ja paljon apua tarvitsevan isoisän ympärillä, mihin isoäitikin alkaa olla kyllästynyt. Heidän poikansa Mikko J. Tola eli kertojan isä sairastuu nuorena skitsofreniaan ja kuulee natsiupseerin ääniä päässään.

Omena putoaa kauas puusta, kun Mikko perustaa oman perheen ja päättää elättää sen taiteilijana. Hän ottaa väärinymmärretyn taiteilijaneron marttyyriviitan kantaakseen ja hakkaa päätä seinään toteuttaessaan mahdotonta fantasiaansa. Mutta mitä lähisuhteisiin tulee, omena jää aika lailla puun juurelle.

Punaisessa planeetassa naiset ovat sivustakatsojia, jotka eivät vain pelkästään seuraa vierestä miestensä toilailua, vaan joutuvat mukauttamaan elämänsä näiden oikkujen mukaan ja omaksumaan hoivaajan roolin. Kirja kertoo ensisijaisesti tuhoisista lähisuhteista ja ylisukupolvisista traumoista.

Romaanissa vanhempien suhde lapsiin sukupolvien yli on monilta osin niin tunnekylmä, että empatian puutteesta ja siitä koituneista traumoista on ilmeisen pakko kertoa absurdin, kuivan ja mustan huumorin kautta. Rankasti karnevalisoitunakin romaani on kyllin raskasta luettavaa.

Ensimmäisen reilun sadan sivun aikana romaani jää liiaksikin karnevalisminsa ja anekdoottiryöppynsä vangiksi kuin Juha Hurme konsanaan. Keventävillä tehokeinoilla luotu kuori ehtii alkaa puuduttaa, mutta lopulta vapaapudotusta ja sen väistämättömän tuhoisia seurauksia ei voi jättää seuraamatta loppuun.

Paljon auttaa se, että Joonatan Tola taitaa humoristisen tekstin edellyttämän rytmin.

Mikko J. Tola perheineen ajautuu luuppiin, jossa paikkakunnat vaihtuvat, mutta tietyt asiat pysyvät. Paikallislehteen tehdään ”taiteilija muutti kaupunkiin” -haastattelu ja lähibaariin pääsee käyttämään perheen ainoat varat kätevästi taksilla. Lapset opetetaan puolustautumaan kuvitteellisilta vihollisilta:

”Isähän oli teroittanut, että maalainen on murhamies, ja pahojen miesten kuten natsiupseerien ja kännisten psykiatrien varalta olin kätkenyt patjani alle kymmeniä pahvisia pistimiä.”

Punainen planeetta kääntää alkuasetelmaltaan haastavan – ai taas yksi autofiktiivinen kirja isäsuhteesta – ja valitettavan yleisen taiteilijanerotarinan lopulta voitokseen. Mikko J. Tola romaanihenkilönä ehtii ärsyttää, säälittää, inhottaa, naurattaa.

Hyvän hahmon merkkejä yhtä kaikki. Ja aika ajoin on vaikea olla olematta hahmon puolella, joka haluaa elää fantasiaansa yhteiskunnan ulkopuolella, duunailla omia juttujaan, elää ja kuolla oman planeettateoriansa kanssa.

Helsingin Sanomien palkinto vuoden parhaalle esikoisteokselle jaetaan marraskuussa.