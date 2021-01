Katja Kaukonen luo viidenteen romaaniinsa maagisen ja usvaisen tunnelman.

Katja Kaukonen: Saari, jonne linnut lentävät kuolemaan. WSOY. 377 s.

Alkuun tunnustus: kun olin uupunut kahden pienen lapsen äiti, haaveilin usein pääseväni johonkin parantolan tapaiseen lepäämään. Hämärään huoneeseen, puhtaisiin valkoisiin lakanoihin, paikkaan, jossa minusta pidettäisiin huolta. Jossa kukaan ei kysyisi mitään, ei vaatisi.

Kun kerroin fantasiastani ­ääneen, se oli naisten keskuudessa yllättävän yleinen. Ihmisen tarve tulla hoidetuksi ei ole suinkaan poistunut – eikä tule poistumaan.

Katja Kaukosen (s. 1968) viides teos Saari, jonne linnut lentävät kuolemaan sijoittuu pitkälti fantasiani kaltaiseen parantolaan, tai tarkemmin mielisairaalaan. Sinne ei kuitenkaan ole menty omasta tahdosta, vaan toisten ihmisten päätösten pohjalta.

Saari, jossa romaanin sairaala sijaitsee, on nimeltään Tiiralinna. Sen yhtenä esikuvana on Nauvossa sijaitseva Seilin saari, jossa toimi naisten parantola vuosina 1689–1962, yhteensä siis 273 vuoden ajan.

Nykyisin alueella on majoituspalvelua, ravintola ja opastettuja kierroksia, joissa kerrotaan saaren ja sairaalan historiasta. Paikalla on imua, monet sairaalat ja parantolat sijaitsevat tarkoituksellisesti hienoilla paikoilla – ja ovat rakennuksina hyvin kauniita.

Noilla asioilla on suora yhteys ihmisen toipumiseen. Tämä piirtyy romaanissa kauniisti esiin: maisema, linnut, meri ja taivas, voi kuulla lokkien kirkuvan.

Lukija ei saa täyttä varmuutta siitä, onko Tiiralinna oikeasti ollut, vai onko se kuvitteellinen paikka. Eletään 1920–1930-lukua, aikaa ennen toista maailmansotaa. Tähän viittaavat aikalaistapahtumat ja maininnat naisen asemaa mullistaneista henkilöistä: hypnoottinen lahkojohtaja Maria Åkerblom, yhdysvaltalainen tanssija Josephine Baker, naisasialiikkeen pioneeri Lucina Hagman.

Romaanin maagisen realismin sävyttämä todellisuus jakautuu mantereen ja saaren välille. Manner on toinen maailma, saari ihan toinen.

Eristyksellä on päämäärä. Saarelle tuodaan parantumaan tai toipumaan hulluiksi leimatut naiset, ”joista kukaan ei saa otetta”. Saaressa naisilla on lupa aloittaa kaikki alusta, saada oma yhteisö ”kaukana helposti tuleen syttyvistä puutaloista, viettejä kiihottavista väkijuomista ja kuuliaiseen vaimoon liitetystä miehistä”.

Heidän joukossaan on Saga, jolla on sivupersoona Satu. On Morsian, joka pakkomielteisesti haaveilee sulhasesta aina siihen saakka, kun hänelle lopulta lavastetaan häät ja hän saa puolisokseen olkitäytteisestä vanhasta perunasäkistä kursitun sulhasen nimeltään Jormu Naama – vapautuakseen pakkomielteestään. On vaarallisia ja heikko­moraalisia naisia, sadan vuoden takaisten moraalikoodien mukaan määriteltyjä.

Sadan vuoden taakse kurkottava teos muistuttaa, miten ahdas naisen rooli on ollut, ja että naisen elämästä ovat päättäneet suurimmaksi osaksi miehet. He ovat määritelleet myös terveyden ja sairauden rajat – sen mikä on sopivaa ja sallittua.

Kaukosen teoksen maailmassa hoitajat ja hoidettavat jakavat saman omalakisen ja erityislaatuisen saaren todellisuuden.

Henkilökuntaan kuuluvat tunnollinen ja kutsumuksellinen ylihoitaja Linnea ja keittiötä pyörittävä Alli-emäntä. Saarelle saapuu myös pappi Joel, joka vastaa saaren kaikkien naisten sielunhoidosta.

Ylilääkäri Gunnar Berg edustusvaimoineen puolestaan on vain käväisijä, jolla ei ole aitoa paloa lääkärin työhön tai naisten voinnin kohentamiseen. Kesälääkäri Johannes Sund tuo hänkin pelastuksen vain hetkeksi, lähteäkseen syksyn tullen takaisin mantereelle.

Hoitohenkilökunnan ja potilaiden rajat liudentuvat. Linnea palaa loppuun tajutessaan, ettei hän parantolan ylihoitajana voikaan nojata lääkärien tukeen – sitä ei ole. Hän havahtuu, oppii lepäämään ja suostuu hoidettavaksi.

Ja tietenkin saarella tapahtuu ihmeitä. Jostain löytyy yhtäkkiä lapsi, Meri-Mirjamin nimen saava hylätty vauva, joka heilauttaa koko yhteisön dynamiikkaa.

Kaukosen unenomaisessa ja utuisessa romaanissa liikutaan rajapinnoilla, ihmismielen ja miljöiden. Romaanin erityisenä vahvuutena on sen maaginen ja usvainen tunnelma, joka on saumattomasti yhtä aiheensa kanssa.