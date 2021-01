Kansliapäällikkö Jaakko Numminen on ollut yleensä oikeassa jo paljon ennen kuin asia on yleisesti myönnetty.

Jaakko Numminen: Sivistys-Suomen synty. Opetusministeriön kansliapäällikkö muistelee, 1–2. Edita. 490 + 465 s.

Tavanomaiset muistelmat alkavat siitä, kuinka kertojan esipolvet ja lapsuus muovasivat häntä tuleviin tehtäviinsä. Siihen ei Jaakko Numminen, (s. 1928) opetusministeriön kansliapäällikkö 1973–94, tuhlaa rivejä. Eihän hänen aiheensa ole vähempää kuin sivistys-Suomen synty.

Niinpä kirjan ensimmäinen virke iskee suoraan asiaan: ”Aloitin huhtikuun 16. päivänä 1962 työn valtioneuvoston kanslian eli pääministerin kanslian alaisen valtakunnansuunnittelutoimiston kulttuuripoliittisen suunnittelijan, myöhemmin tutkijan ylimääräisessä toimessa.”

Lukija voi ihmetellä, pystyykö koko sivistys-Suomen synnyn kuvaamaan tällä täsmällisyydellä. Mutta eteenpäin – vielä on 938 sivua jäljellä.

Numminen on koko ikänsä mukana käsittämättömän monissa yhteisöissä ja toimielimissä. Keskustalaista kutsumustaan hän toteuttaa muun muassa Urho Kekkosen vaalitoimikunnan sihteerinä 1962. Hän sorvaa 1969 kompromissiesitystä, kun radikaalit opiskelijat Ulf Sundqvist ja Matti Louekoski puskevat mies ja ääni -periaatetta yliopistoihin. Lyhytaikaisena ministerinä 1970 hän esittelee itse asetuksen peruskoulun toteuttamisesta.

Luonnollisesti Numminen on ollut yleensä oikeassa jo paljon ennen kuin asia on yleisesti myönnetty, kuten Lapin matkailun potentiaalista. Muista viisastelijoista poiketen hänen tukenaan on vanhojen kantojen tarkka dokumentointi kirjoituksissa ja lähes 2 000 arkistoidussa puheessa.

Sivistys-Suomen synnyn voisi toki sijoittaa jo 1800-luvun lopulle. Nummisen mukaan ”varsinainen koko väestöä koskeva sivistyksen yhteiskunnallinen läpimurto tapahtui 1960- ja 1970-luvuilla, jolloin lyhyessä ajassa toteutettiin koko ikäluokalle yhteinen peruskoulu, laajennettiin olennaisesti ammattikoulutusta, levitettiin yliopistolaitos yli koko valtakunnan, perustettiin musiikkioppilaitosjärjestelmä, luotiin kattava opintotukijärjestelmä, uudistettiin tiedehallinto, perustettiin valtakunnallinen ja alueellinen taidehallinto [. . .] ja kehitettiin opetusministeriö Valtioneuvoston linnan pienen käytävän toimistosta useamman rakennuksen kulttuurivirastoksi.”

Tätä huikeaa kehitystä kirja kuvaa yksityiskohtaisesti, komitea komitealta, mietintö mietinnöltä, säädös säädökseltä. Virkamiesten pyyteetön uurastus saa toisinaan jopa kiitosta tieteen ja taiteen kentältä, joka usein vastustaa uudistuksia pelätessään, että joku voittaa muita enemmän.

Jos lukija on utelias näkemään, mitä kansliapäällikkö hänestä itsestään kirjoittaa, harva pettyy: kirjassa esiintyy sivuhenkilöitä kuin pienessä venäläisessä romaanissa, päähakemistossa parituhatta. Numminen käsittelee useimpia hienotunteisesti keskittyen heidän parhaimpiin puoliinsa. Kiinnostavimpia ovat kuvaukset joistakin unohdetuista sivistyspolitiikan taitureista.

Yritys sanoa jotakin lähes kaikista ministeriön virkamiehistä on uuvuttava. Mutta kerrontaa piristävät tuon tuosta anekdootit inhimillisistä kommelluksista tai ministeriön arjesta, kuten kuvaus hallintoneuvoksesta, joka ehti tehdä 85 virkamatkaa Islantiin. Näissä kansliapäällikkö väläyttää lempeää huumoriaan.

Omia esimiehiään Numminen luonnehtii tarkkaan. Hän vakuuttaa, että yhteistyö ministerien kanssa oli aina hyvää. Yksi kirjan keskeinen sanoma onkin suomalaisten virkamiesten erehtymätön lojaalisuus poliittista johtoa kohtaan. Tätä Nummisen paratiisia häiritsemään ovat luikerrelleet vain poliittiset valtiosihteerit.

Uskaltaisiko moni nimetä ”menestyksellisintä yhteiskuntapolitiikkaa, mitä Suomessa on toteutettu”? Nummisen mukaan se oli vuoden 1966 korkeakoululaitoksen kehittämislainsäädäntö. Suurten ikäluokkien virratessa opintoihin yliopistot olivat ilman kokonaisnäkemystä laajentaneet lähinnä huokeita humanistis-yhteiskuntatieteellisiä opinaloja.

Kehittämislaki ohjasi perustamaan ja rahoittamaan luonnontieteellisiä, lääketieteellisiä ja teknillisiä opiskelupaikkoja. Sen ansiosta Suomeen ei syntynyt akateemista työttömyyttä eikä työvoimapulaakaan. Saatiinpa riittävästi insinöörejäkin rakentamaan Nokian menestys.

Mutta Numminen paljastaa lisäksi jopa itsensä yllättäneen ilmiön tilastojen takaa. Opetusministeriössä oli iloittu siitä, että korkeakoululaitoksen määrärahat olivat viidessätoista vuodessa kasvaneet kehittämislain ansiosta reaalisesti 61 prosenttia. Mutta kun otti huomioon opiskelijamäärän kasvun, oppilaskohtaiset menot olivatkin kavunneet vain vähän. Samaan aikaan peruskoulun ja lukion menot oppilasta kohti olivat nousseet peräti 81 prosenttia.

Tämä johtui ikäluokkien ja ryhmäkokojen pienentymisestä. Tarkoittiko se perusopetuksen laadun nousua, avainta Suomen menestykseen? Vai oliko kyse vain siitä, että maaseudun tyhjentyessä kyläkoulut pidettiin hengissä uhraten niihin yhä suurempi osa kansakunnan koulutusresursseista? Nummisen ajatusta voi tulkita sekä–että, mutta kerrankin hän ei näytä suunnitelleen kehitystä etu­käteen.

Kansliapäällikkö on ylpeä koululaitoksesta, jota on ollut luomassa, ja myös opettajien korkeasta tasosta. Sen sijaan hän ei salaa harmiaan, ettei saanut laajenevalta kasvatustieteelliseltä tutkimukselta todellista apua koulun uudistamiseen. Sivuraiteille eksyi vaikkapa tutkija, joka kiersi ottamassa opettajilta virtsanäytteitä ennen ja jälkeen oppitunnin selvittääkseen, miten rasittava koulutunti oli ollut.

Numminen ei aina pohdi muutosten syvempiä vaikutuksia, kuten kysymystä, voidaanko vaatimustaso säilyttää, jos yhä suurempi osa ikäluokasta koulutetaan samojen opintovaatimusten mukaan. Kenties hänen mielestään voidaan, tai sitten vaatimustason lasku oli väistämätön hinta yhtenäiskoulusta. Kysymys voisi kai silti kuulua sivistys-Suomen historiaan.

Taidepolitiikasta Nummisen kuvaus on ulkokohtaisempi. Hän toteaa jättäneensä sen osastopäällikköjen huoleksi. Niinpä kulttuuripolitiikalle omistettu jakso keskittyy peruskuvauksen jälkeen virallisiin kansainvälisiin suhteisiin elävine kaskuineen sekä kansallisiin juhlavuosiin.

Kunnallisen kulttuurityön kukoistuksen Numminen ajoittaa 1980-luvulle, ennen kuin kuntien lisääntynyt autonomia varainkäytössä heikensi kulttuurin asemaa.

Oopperan määrärahoja hän tunnustaa johdonmukaisesti puolustaneensa. Siinä yhteydessä Numminen virnuilee, miten suomalaisten urheilujohtajien retkue ylisti omaa Budapestin-matkaansa: viikon aikana nukuttiin vain seitsemän tuntia ja niistäkin kaksi oopperassa. Muuten ministeriön liikunta­politiikan alue ei sisälly kirjaan.

Ymmärrettävästi kansliapäällikkö ei ainakaan julkisesti kysele, kuinka hyvin kulttuuripolitiikka on tuottanut sellaista taidetta, jota suomalaiset tarvitsevat. Onhan kulttuuri sikäli erikoinen politiikan alue, että valtion toivotaan vain kanavoivan rahaa kentälle yrittämättä itse arvioida toiminnan laatua, mikä ei helpota taiteen asemaa rahanjaossa. Syntyy silti vaikutelma, että Numminen näkee tuloksissa myös joitakin puutteita.

Vaikka Numminen avaa paljon henkilökohtaisia näkemyksiään, ne erottuvat kirkkaimmin silloin, kun hän ei onnistunut estämään jotakin nurjaa kehitystä tai saanut muita ajoissa vakuutetuksi oikeasta linjasta. Jos puhutaan toteutuneista suurista ­uudistuksista, hänen oma roolinsa ei käy täysin selväksi.

Numminen oli näkyvä puhuja ja kirjoittaja. Mutta kun hänet kerta toisensa jälkeen ”määrättiin” työryhmiin ja yhä uusia asioita ”annettiin” hänen tehtäväkseen, onko se pelkkä kiertoilmaus, vai kuka itse asiassa ohjasi valtakunnan koulutuspolitiikkaa?

Yhteiskunnallisia uudistuksia valmisteltiin tuolloin vielä laajapohjaisissa komiteoissa. Toisaalta myös yksittäisillä poliitikoilla oli usein ratkaiseva vaikutus. Entä saivatko osastopäälliköt enemmän valtaa kansliapäällikön keskittyessä niihin asioihin, jotka häntä eniten kiinnostivat?

Muistelmien perusteella Nummisen voi päätellä olleen säntillinen virkamies, joka toteutti taitavasti hänelle uskotut tehtävät. Mutta missä määrin hän oli myös se keskeinen eminenssi, joka määritteli tavoitteet?

Aivan loppuun saakka Kruununhaan Marcel Proust ei esirippua raota.

Kirjoittaja on Suomen kulttuurirahaston yliasiamies.