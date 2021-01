Useat mediat pohtivat nyt mitä taidevalinnat presidenteistä kertovat.

Näkymä Joe Bidenin Oval Office -virkahuoneen sisustukseen. Verhot ovat suunnilleen ennallaan, mutta taidevalinnoissa on suuria muutoksia.­

Kun Valkoisen talon isäntä vaihtuu, vaihtuvat myös presidentin Oval Office -virkahuoneen taidevalinnat ja niiden poliittiset painotukset.

Näin näyttää käyneen muutamassa tunnissa myös viime keskiviikkona, kun Donald Trump lähti Valkoisesta talosta ja uusi presidentti Joe Biden saapui sinne virkavalansa vannomisen jälkeen.

Aiheesta ovat kirjoittaneet esimerkiksi uutistoimisto Reuters, Washington Post, USA Today, Architectual Digest, The Art Newspaper ja Artnet News.

Rosa Parksin ja Abraham Lincolnin rintakuvat.­

Biden on ollut mustien äänestäjien suosiossa ja korostanut vähemmistöjen oikeuksia. Kansalaisoikeusliikkeen sankareista Rosa Parks on ilmaantunut paikalle Artis Lanen rintakuvana. Martin Luther King on saanut entistä keskeisemmän paikan Charles Alstonin teoksena.

Jos valinnat ovat edistyksellisempiä kuin Trumpilla, ne ovat taidehistoriallisesti ehkä joiltakin osin perinteisempiä kuin Barack Obaman virkakaudella.

Cesar Chavezin rintakuva katselee Joe Bidenin perhekuvia työpöydän takana Valkoisessa talossa.­

Bidenin uskotaan ottavan Trumpia myönteisemmän asenteen meksikolaistaustaiseen väestöön ja siirtolaisuuteen myös yleisemmin.

Tätä voisi symboloida Paul Suarezin tekemä rintakuva latinojen oikeuksien puolesta taistelleesta Cesar Chavezista.

Myös Yhdysvaltojen alkuperäiskansat ja esimerkiksi japanilaistaustaiset yhdysvaltalaiset on huomioitu ensimmäisissä valinnoissa.

Joe Biden katsoo työpöytänsä takaa suoraan Franklin D. Rooseveltin muotokuvaa kohti. Takkaseinällä vasemmalla George Washington ja Abraham Lincoln, oikealla riitapukarit Thomas Jefferson ja Alexander Hamilton.­

Entisten presidenttien muotokuvissakin nähdään symboliikkaa. Franklin D. Roosevelt sai keskeisen paikan presidenttinä, joka nosti maan talouskriisistä.

Yhdysvaltain ensimmäinen presidentti George Washington ja sisällissodan voittanut orjuuden lakkauttaja Abraham Lincoln ovat hänen vasemmalla puolellaan.

Yhdysvaltain perustajaisiin kuuluvat Thomas Jefferson sekä Alexander Hamilton ovat puolestaan Rooseveltin oikealla puolella.

Jefferson ja Hamilton riitelivät usein, joten heidän sijoittamisensa vierekkäin voisi tarkoittaa erilaisten näkökantojen suvaitsemista.

Takkaseinää voi verrata Trumpin ajan sisustukseen, joka on nähtävissä vaikkapa presidentti Sauli Niinistön vierailun aikana otetusta kuvasta vuodelta 2017.

Presidentit Sauli Niinistö ja Donald Trump takan edustalla vuonna 2017.­

Oleellista on myös se, mitä keskeisiltä paikoilta on poistettu. Trumpin aikana keskeisen paikan sai populistipresidentti ja alkuperäiskansojen tuhoajana pidetty Andrew Jackson. Hän oli vastustajiaan kohtaan lähes yhtä kovasuinen ja pilkallinen kuin Trump.

Donald Trumpin (kuva joulukuulta 2020) vasemmalla puolella näkyy populistipresidentti Andrew Jacksonin muotokuva. Joe Biden on nyt korvannut sen Benjamin Franklinin muotokuvalla.­

Samalle paikalle on nyt ripustettu tiedettä korostava Yhdysvaltain perustajiin kuuluva Benjamin Franklin, jonka ikuisti taidemaalari Joseph Siffred Duplessis.

Presidentti Harry Trumanin rintakuva on pöydällä Benjamin Franklinin muotokuvan alla.­

Franklinin muotokkuvan alla on Japanin kaupunkien ydinpommituksista päättäneen Harry S. Trumanin rintakuva. Se toimii kenties varoituksena Bidenin väitetystä haukkamaisuudesta – ainakin suurista sotatoimista pidättäytyneeseen Trumpiin verrattuna.

On tosin mahdollista, että johtopäätöksiä joudutaan vielä tarkentamaan.

Vaikka presidenttipari ehti neuvotella Valkoisen talon taidekokoelmien kuraattorin kanssa ja joitakin teoksia oli jo ehditty lainata myös Smithsonian-instituutin amerikkalaisen taiteen museon kokoelmista, tämä sisustus on vasta ”ensimmäisen viikon ratkaisu”, kuten Bidenin hallinto on korostanut.

Kuvataiteen lisäksi puhetta ovat aiheuttaneet musiikkivalinnat Trumpin läksiäisissä ja Bidenin virkaanastujaisjuhlissa

