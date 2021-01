Koronavirus on tehnyt Suomesta Hollywood-tekijöitä kiinnostavan kuvauspaikan. Suomalaiselle elokuva-alalle kuvaukset ovat tärkeitä työllistämisen ja verkostoitumisen kanavia.

Koronavirus on vaikeuttanut elokuvien tekoa maailmalla monin eri tavoin, mutta nyt Hollywood on löytänyt pulmiinsa ainakin yhden ratkaisun. Se on Suomi.

Suomessa suunnitellaan tänä vuonna kuvattavaksi ainakin kahta Hollywood-elokuvaa sekä yhtä brittituotantoa, ja lisää Hollywood-elokuvien kuvauksia suunnitellaan myös ensi vuodelle.

Anni Wessman, Apfin kansainvälisten asioiden päällikkö.­

”Suunnitteilla on useampia projekteja, pääsääntöisesti elokuvia”, kertoo Anni Wessman, Audiovisual Producers Finlandin (Apfi) kansainvälisten asioiden päällikkö. Wessman ei kuitenkaan vielä voi kertoa elokuvista juurikaan enempää: ei tuotantoyhtiöitä, ei ohjaajia, ei näyttelijöitä.

Ensimmäisten kuvausten on suunniteltu alkavan keväällä, mutta korona saattaa tuoda epämiellyttäviä yllätyksiä viime metreilläkin.

”Ei voi sanoa varmaksi ennen kuin ovat saapuneet maahan.”

Keskusteluja useammasta tuotannosta on käynnissä aina, Wessman huomauttaa. Siinä mielessä poikkeusta normitilanteesta ei siis ole. Eroa tavalliseen on siinä, mikä juuri Suomen valtti tällä hetkellä on.

”Suomi voi nyt erottua muista maista siinä, että täällä on turvallisempaa kuvata.”

Hollywoodissa kuvaukset ovat tällä hetkellä kutakuinkin kokonaan pysähtyneet, eikä turvallisia kuvauspaikkoja löydy kovin monesta muustakaan maasta.

Suomessa elokuva-alalle saatiin kuitenkin melko varhaisessa vaiheessa toimivat turvallisuusohjeet kuvauksia varten. Suomessa tartuntatilanne ei myöskään ole ollut läheskään niin paha kuin useimmissa muissa Euroopan maissa.

”Tänne voi tulla ja olla turvallisesti. Aiemmin on ollut pieni miinus olla näin kaukana, mutta meille kuitenkin pääsee suorilla lennoilla Losista.”

Suomalaiselle elokuva-alalle kuvaukset ovat tärkeitä työllistämisen ja verkostoitumisen kanavia.

”Best case scenario on, kun sopivan mittaluokan tuotanto tulee johonkin maahan kuvaamaan ja ne työllistävät paikallista ammattikuntaa reippaasti”, Wessman sanoo.

Tällainen oli esimerkiksi viime syksynä Tampereella kuvattu Hollywood-elokuva Dual. Hollywoodin mittakaavassa Dual ei ole iso, mutta Suomessa selvästi isompi kuin useimmat kotimaiset elokuvat. Elokuva työllisti noin sataa suomalaista kuuden viikon ajan.

Lisäksi elokuvan tekijät yhdysvaltalaisesta XYZ-tuotantoyhtiöstä kehuivat suomalaista osaamista esimerkiksi sosiaalisessa mediassa vuolaasti. Sana levisi, ja tämäkin on vilkastuttanut suomalaisten keskusteluja yhdysvaltalaisten ja brittiläisten elokuvien ja tv-sarjojen tekijöiden kanssa.

Elokuvan kuvausten saaminen Suomeen on pitkä prosessi, Wessman kertoo. Dual-elokuvan tuottaja Aram Tertzakian kävi Suomessa ensimmäisen kerran kuvauspaikkoja katsomassa viitisen vuotta sitten.

”Tämä on kontakti- ja verkostobisnes”, Wessman toteaa. ”Ihmisten maineet ovat olennaisia, kaverit soittelevat toisilleen.”

Kuvaukset myös nostavat alueen näkyvyyttä, mikä voi osaltaan lisätä matkailua – sitten, kun se on taas mahdollista.

”Se on ihan tutkittu juttu”, Anni Wessman sanoo. ”Se herättää kiinnostusta, joka vaikuttaa ihmisten matkustuspäätöksiin.”

Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle.