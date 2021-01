Sundancen festivaaliohjelmistossa korostuvat naisohjaajien debyytit sekä Black Lives Matter -teemat.

Darrel Britt-Gibson, Daniel Kaluuya ja Lakeith Stanfield elokuvassa Judas and the Black Messiah, joka kertoo Mustien panttereiden johtohahmosta.­

Sundancen elokuvajuhlat alkavat tämän viikon torstaina 29. tammikuuta erikoisissa merkeissä Park Cityn kaupungissa Utahissa Yhdysvalloissa.

Normaalisti näihin aikoihin Oscar-kuhina olisi täydessä vauhdissa, ja indie-elokuviin keskittyneen Sundancen näytöksissä olisi mahdollista saada ensimakua tulevan Oscar-kauden tarjonnasta.

Pandemian vuoksi tilanne on kääntynyt päälaelleen. Oscar-juhlia on lykätty helmikuulta huhtikuun loppupuolelle, ja merkittävää osaa ennakkosuosikeista ei ole vielä edes julkaistu.

Poikkeusvuosi venyttää palkintokautta: sekä tämän vuoden Sundancen ensi-illat että viime vuonna festivaalilla ensi-iltansa saaneet elokuvat voivat olla ehdolla Oscar-gaalassa.

Sundancen rooli on nyt erityisen korostunut palkintokauden määrittäjänä. Normaalisti tammikuun alkupuolella pidettävä Golden Globe -palkintogaala ennakoi Oscar-voittajia. Nyt sen ehdokkaita ei ole edes julkaistu. Golden Globe -gaala on tarkoitus järjestää helmikuun lopussa.

Sundancen elokuvajuhlat järjestetään suurimmaksi osaksi virtuaalisena. Odotetun maailmanensi-iltansa festivaalilla saa Warner Brosin Judas and the Black Messiah. Elämäkertaelokuva kertoo Mustien panttereiden johtohahmosta Fred Hamptonista, jota elokuvassa esittää Daniel Kaluuya.

Katso elokuvan traileri alta:

Myös yksi mahdollinen Oscar-kärkinimi on festivaaleilla ensi-iltansa saava Land. Kyseessä on draama naisesta, joka vetäytyy yksin asumaan erämaahan. Kyseessä on House of Cards -sarjasta tutun näyttelijän Robin Wrightin ohjausdebyytti. Wright esittää myös elokuvan pääosan.

Robin Wright myös näyttelee ohjaamassaan elokuvassa Land.­

Sundance esittää myös näyttelijä Rebecca Hallin ohjausdebyytin Passing, joka perustuu 1920-luvulla ilmestyneeseen samannimiseen romaaniin. Teos kertoo kahdesta ystävyksestä, jotka joutuvat pohtimaan etnisyyttään ja ihonväriään.

Festivaalilla nähdään lisäksi Nicolas Cagen tähdittämä kauhutoimintaelokuva Prisoners of the Ghostland.

Viime vuoden Sundance-tapauksista Oscar-kisaan todennäköisesti osallistuvat Anthony Hopkinsin ja Olivia Colmanin tähdittämä dementiasta kertova draama The Father sekä #metoo-kostotrilleri Promising Young Woman, jonka pääosaa esittää Carey Mulligan.

Viime vuonna julkaistusta korealaisesta elokuvasta nimeltä Minari odotetaan Parasiten kaltaista menestyjää.

Isoja elokuvatapauksia on siirtynyt ensi palkintokaudelle. Esimerkiksi odotettu Denis Villeneuven ohjaama Dyyni julkaistaneen vasta lokakuussa, eikä se siten osallistu tämän vuoden Oscar-kisaan.

Sundance-festivaalilla esitetään kaikkiaan 72 elokuvaa. Tapahtuma on neljä päivää lyhyempi kuin yleensä ja kestää 3. helmikuuta saakka.