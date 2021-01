Festivaalit

Maaliskuussa selviää, järjestetäänkö kymmenien tuhansien ihmisten festivaali Suvilahdessa vai verkossa.

Kestävään kehitykseen ja globaaliin keskusteluun pureutuva Maailma kylässä -festivaali aiotaan järjestää pandemiasta huolimatta toukokuussa. Järjestäjien mukaan festivaali järjestetään joko fyysisenä tapahtumana, isommalla tai pienemmällä yleisömäärällä, tai kokonaan virtuaalisesti.

”Puhelavan ohjelma striimataan verkkoon aiempien vuosien tapaan, ja mikäli toteutamme festivaalin virtuaalisena, verkon kautta pääsee seuraamaan myös elokuvia, konsertteja ja lastenohjelmaa”, kertoo viestintäpäällikkö Nelli Korpi festivaalin tiedotteessa.

Hänen mukaansa suuren, jopa kymmeniä tuhansia ihmisiä vetävän festivaalin muoto täytyy olla selvillä viimeistään maaliskuussa.

Maailma kylässä on Fingon eli suomalaisten kehitysjärjestöjen järjestämä ilmainen kaupunkifestivaali, jota on järjestetty vuodesta 1995. Tänä vuonna tapahtuma siirtyy Helsingin Kaisaniemestä Suvilahden tapahtuma-alueelle Sörnäisten ja Kalasataman kupeeseen.

Yksi festivaalin kiinnostavimmista musiikkiesityksistä on tänä vuonna Nicole Willisin ainutlaatuinen konsertti Gospel Helsinki -kuoron kanssa. Willis on kotoisin Yhdysvalloista, mutta hän on asunut Suomessa jo vuosia.

Yleisö pääsee kokemaan konsertin pandemiatilanteesta riippuen joko Suvilahdessa tai striimattavassa kirkkokonsertissa.

Muihin varmistuneisiin konsertteihin lukeutuu Suomen kärkilaulajiin kuuluvan Sannin konsertti, joko livenä paikan päällä tai striimattavana keikkana.

Tänä vuonna festivaalin teemana on kestävä tulevaisuus. Teemaan liittyy muun muassa dokumenttielokuva iHuman, joka kertoo keinoälyn tulevaisuudesta.

Festivaalin asiaohjelmassa muun muassa presidentti Tarja Halonen puhuu kestävästä tulevaisuudesta. Oman keskustelunsa saavat ulkoministeri Pekka Haavisto ja kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari.

Maailma kylässä -festivaali järjestetään 29.–30. toukokuuta Suvilahdessa sekä/tai virtuaalisesti verkossa osoitteessa maailmakylassa.fi.