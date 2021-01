Hollywood-tähti Keira Knightley kieltäytyy näyttelemästä seksikohtauksissa, jos elokuvan ohjaajana on mies

Pirates of the Caribbean -tähti Keira Knightley sanoo, ettei hän halua tehdä enää ”hirveitä” seksikohtauksia.

Englantilainen näyttelijä Keira Knightley, 35, ei aio esiintyä alastonkohtauksissa elokuvissa, joissa on miesohjaaja. Hän puhuu aiheesta The Chanel Connects -podcastissa. Kyseisestä haastattelusta kirjoittaa myös BBC.

”En kieltäydy niistä [alastonkohtauksista] absoluuttisesti, paitsi tavallaan miesten kohdalla”, Knightley sanoo.

Knightley kertoo, että hänen suhtautumisensa alaston- ja seksikohtauksiin muuttui sen myötä, kun hänestä tuli äiti vuonna 2015. Siitä lähtien hänen sopimuksessaan on lukenut, ettei hän suostu alastonkohtauksiin.

Podcastissa Knightley sanoo, että hän voisi kuvitella käsittelevänsä elokuvassa naisen kehoa ja siihen kohdistuvia äitiyden tuomia muutoksia naisohjaajan kanssa. Sen sijaan hänestä tuntuisi ”epämukavalta yrittää esiintyä mieskatseelle (’male gaze’)”.

Knightley sanoo ymmärtävänsä, miksi elokuvissa on alastonkohtauksia, mutta häntä ei enää kiinnosta esiintyä niissä, ei ainakaan ”sellaisissa hirveissä seksikohtauksissa”, joissa tarkoituksena on esitellä naisvartaloa.

”Koska olen liian turhamainen ja koska tämä keho on kantanut kaksi lasta, en vain mielelläni seisoisi alastomana miesjoukon edessä”, näyttelijä sanoo.

Keira Knightley teki läpimurron elokuvassa Parempi kuin Beckham, mutta nousi laajempaan tietoisuuteen Pirates of the Caribbean -elokuvien myötä. Hän on näytellyt myös muun muassa elokuvissa Anna Karenina, Ylpeys ja ennakkoluulo sekä Sovitus.

Keskustelu alaston- ja seksikohtausten kuvausolosuhteista on noussut pinnalle #metoon myötä. Monet elokuva- ja televisiostudiot ovat palkanneet läheisyyskoreografeja, jotka pitävät huolen siitä, että näyttelijöiden rajoja ei ylitetä intiimikohtauksissa.