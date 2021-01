Suad on uusi nimi sooloartistina, mutta hänen lauluaan on kuultu aiemmin esimerkiksi Uuden Fantasian, Jaakko Eino Kalevin tai Freemanin levyillä.

Tässä tulee haaste kaikille suomalaisille radiotiskijukille ja ohjelmapäälliköille. Todistakaa ennakkoasenteet vääriksi ja nostakaa Suadin tuore debyyttialbumi Waves soittolistoillenne.

Kokeillaan miten käy. Romuttaako syrjähyppy kanavan tarkkaan määritellyn musiikkiprofiiliin? Vai käykö niin, että kuulijat löytävät Suadin, kun heille annetaan siihen mahdollisuus?

Haaste on syytä heittää, koska suomalaisten levy-yhtiöiden portinvartijat eivät ensin olleet uskoa Suadin mahdollisuuksiin radioaalloilla. Albumia ennakoineet singlet ovat saaneet lupaavasti radioaikaa, mutta nyt on aika romuttaa loputkin ennakkoluuloista.

Lupaavasta tulokkaasta alettiin kuiskutella yhä kovempaan ääneen viitisen vuotta sitten, mutta albumin odotusaika venyi piinaavan pitkäksi. Ihan alkuun syynä oli se, että tarpeeksi uskaliasta julkaisijaa ei meinannut löytyä.

”Vuosia sitten mä lähettelin demoja varmaan kaikkiin levy-yhtiöihin”, Suad Khalifa, artistinimeltään vain Suad, kertaa soolotaipaleensa alkuvaiheita. ”Palautetta tuli yllättävän paljon. Aika moni soitti tai laittoi viestiä, et hei, tämähän kuulostaa itse asiassa aika hyvältä.”

Sitten tuli suuri mutta.

”Monesta suunnasta sanottiin, että musiikin pitäisi olla radioystävällisempää. Että kai sä ymmärrät, että mikään radiokanava ei tule soittamaan tällaista musiikkia?”

”Kaiken ei tarvitse olla täyteen tuupattua tai ylituotettua”, sanoo Suad Khalifa. Hän itse toivoo musiikkiinsa syvyyttä ja rauhaa, sovituksiin ilmaa.­

Pakahduttavien tunteiden täyttämä Waves risteilee rockin ja popin välimaastossa ja päähuomion varastaa Suadin pakottomasti soljuva, kuulas tulkinta. Levyllä on vain yksi puute: se ei asetu niihin lokeroihin, joihin kotimainen musiikki yritetään näinä päivinä tunkea.

Se on vaihtoehtoista, orgaanista, tunnelmallista ja englanninkielistä. Suadille tarjottiin ratkaisuksi laulukielen vaihtamista suomeen ja yhteistyötä hittipotentiaalinsa todistaneiden laulunkirjoittajien kanssa.

”Olisi tullut aika erikuuloinen levy, jos olisin tehnyt kaikkien annettujen ohjeiden mukaan!” hän naurahtaa.

Suad piti päänsä. Ensilevystä olisi tultava juuri sellainen kuin hän oli mielessään haaveillut.

”Halusin jääräpäisesti tehdä kaikki biisit itse alusta loppuun, ilman mitään sessiokirjoittamista. Mä en sano, etteikö kappaleista olisi voinut tulla parempia jonkun toisen kirjoittajan kanssa, eikä siinä ole mitään pahaa, mutta se on eri juttu. Mun ajatus on se, että tässä on nämä biisit, tällaisia ne on ja ne kuulostaa multa. Ja piste.”

”Onhan se nyt tosi tylsää, jos kaikki tehdään sen saman kaavan mukaan. Eihän silloin mene mikään eteenpäin. Mun mielestä on tärkeää, että tehdään erilaisia juttuja. Aina ei voi miettiä vain sitä, että mikä kuulostaa hitiltä.”

Itselleen Suad ei halua asettaa edes tyylillisiä raja-aitoja tai määreitä. Tärkeämpää on, minkälainen tunnelma kappaleista kuulijoille välittyy.

”Mä olen ajatellut musiikkia enemmän fiiliksenä, ja mulla oli selkeä ajatus äänimaailmasta, johon haluan upota. Siinä on oltava syvyyttä ja rauhaa, sovituksissa ilmaa ja tilaa. Kaiken ei tarvitse olla täyteen tuupattua tai ylituotettua.”

”Sen takia mä olen niin fiiliksissä tosta levystä, koska se on juuri sellainen, josta mä olen aina unelmoinut.”

Oman levyn tekeminen vaati kypsyttelyä myös muuten. Vaikka Suad on sooloartistina uusi nimi, hänen lauluaan on kuultu jo 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmeneltä lähtien esimerkiksi Uuden Fantasian, Jaakko Eino Kalevin tai Freemanin levyillä.

Omaa musiikkia hän uskaltautui kirjoittamaan vasta opiskelukaverien esimerkin innoittamana.

”Mulla oli joku ihme ajatus, että biisintekeminen on etuoikeutettu juttu tietyn tyyppisille ihmisille, joilla on se taito ja lahja. Ehkä se johtui siitä, että mun lähipiirissä ei ollut paljon muusikoita, enkä tule sellaisesta perheestä, jossa soitellaan ja tehdään biisejä.”

”Vasta opiskellessa mä olin päivittäin tekemisissä tällaisten ihmisten kanssa. Silloin hahmottui, että eihän se biisintekeminen ole mitään ihmeellistä. Piti vain kaataa omasta päästä sellainen raja-aita.”