Sid Hille, Timo Kämäräinen ja Tapani Rinne muistuttavat tahoillaan hetkien ainutkertaisuudesta.

Albumi / Koskettimet

Sid Hille: Here – Beyond the Infinite / The Empty Church Concert XI. Satna Music. ★★★★

Albumi / Kitara

Timo Kämäräinen: Blink And You Miss It. Eclipse Music. ★★★★

Albumi / Bassoklarinetti

Tapani Rinne: Foghornia. Signature Dark. ★★★★★

Helsinkiläinen pianisti ja säveltäjä Sid Hille on soittanut Temppeli­aukion kirkossa keskiviikkoisin jo melkein 20 vuotta – aina ennen puoltapäivää, aina yksin, aina improvisoiden ja aina ilmaiseksi.

Hänen konserttisarjansa ei katkennut edes viime keväänä, vaikka koronan kerrannaisvaikutukset tyhjensivät kirkon kuulijoista juuri viidennensadannen juhlakonsertin kynnyksellä. Hille päätti jatkaa keskiviikkoisia soolokonsertteja tuttuun tapaan ja striimasi viisitoista loppukevään esitystä suorana verkkoon – odottamattomalla menestyksellä. Ne keräsivät yhteensä yli puoli miljoonaa katselukertaa.

Samalla Hille äänitytti uusinta albumiaan ajatellen yhden toukokuun konserteistaan, joka on julkaistu kahtena viisikymmen­minuuttisena versiona. Sekä juuri sellaisenaan nimellä The Empty Church Concert XI että jälkeenpäin studiossa jonkin verran käsiteltynä ja täydennettynä, kirjaimellisesti sähköistettynä.

The Empty Church Concert XI ei ole kohta kolmekymmentä vuotta levyjä julkaisseen Hillen ensimmäinen sooloalbumi, mutta nyt tämä yksin tyhjässä tilassa striimiyleisölle soitettu sarja on myös aika osuva korona-ajan vertauskuva.

Osuvia korona-ajan kuvia ovat myös tässä käsiteltävät kaksi muuta omissa oloissa yksin taltioitua sooloalbumia: kitaristi Timo Kämäräisen Blink And You Miss It ja basso­klarinetisti-saksofonisti Tapani Rinteen Foghornia.

Ilmiselvistä tyylillisistä eroista huolimatta niistä huokuu Hillen levyjen tavoin ytimekäs keskittyminen sekä mahdollisesti myös kiireen ja hälyn vaimeneminen. Ja Hillen tavoin kaikkien soitinmusiikki on suurimmaksi osaksi improvisoitua, hetkellistä heittäytymistä painottavaa sekä siihen perustuvaa.

Mutta todelliset taidot punnitseva improvisointi ei ole silti näitä levyjä määrittävä ydinominaisuus. Päinvastoin, kaikki kuulostavat suurimmaksi osaksi sävelletyiltä ja ennakkoon suunnitelluilta. Kaikissa on ”ihan oikeita” kappaleita, joista melkein kaikki ovat myös melodisia ja monet meditatiivisia.

Neljään nimelliseen osaan jaettu ja vain digitaalisesti julkaistu The Empty Church Concert XI on ollut näistä omalla tavallaan vaateliain, sillä Hille on soittanut kaiken kerralla ilman taukoja. Viidensadan soolokonsertin kokemuksella ja jazzmuusikon koulutuksella ei ole kuitenkaan ihme, että useita tyylejä saumattomasti yhdistelevä kokonaisuus pitää otteessa alusta loppuun eikä tyhjene yhdellä kerralla tai kahdella.

Dokumenttina on silti ylivertaisempi kymmenen kappaleeseen ­jaettu Here – Beyond the Infinite, jolla Hille kirjaimellisesti improvisoi itsensä kanssa eli täydentää omaa akustista kirkkotaltiointiaan jälkeenpäin – studiossa käteen sattuneilla syntetisaattoreilla ja muilla sähköisillä kosketinsoittimilla. Tämä laventaa alkuperäistä konserttia vielä enemmän ambient-tyyliseksi tilaa käyttäväksi pitkien kaarien kerronnalliseksi teokseksi.

Kitaristi Timo Kämäräisen akustista albumia jäsentävät myös kuvailevat tarinat ja ennen kaikkea elämäntarinat, mutta paljon tiiviimmin. Kolmeen alaotsikolliseen jaksoon jaettu levy koostuu 20 improvisaatioista, joista suurin osa ei kestä kahtakaan minuuttia. Blink And You Miss It, kuten nimi opastaa: olkaa tarkkaavaisia ja arvostakaa jokaista elettyä hetkeä.

Ennakkoon voisi olettaa, että näin lyhyessä ajassa improvisaation voi saada vasta alkuun, mutta poikkeuksellisen lyhyet kestot puolustavat nyt paikkaansa. Metodiaan pitkään hionut Kämäräinen ei tunnustele, harhaile eikä edes etsi. Taiteilijakuvaansa hienosti laajentaessaan hän menee nyt napakasti suoraan musiikin ytimeen ja osoittaa, että vähemmän voi olla enemmän.

Basso­klarinettiin erikoistunut Tapani Rinne on saavuttanut musiikilli­sessa pelkistämisessä jo sellaisen emotionaalisen tietotaitotason, että jokainen yksittäinen ääni vaikuttaa alleviivaamattomanakin värisyttävän merkitykselliseltä.

Seitsemästä minimalistisesta, meditatiivisesta ja elektronisesti maltillisesti muokatusta kappaleesta koottu Foghornia on hänen huippujensa huippu, vaikka ei selvästikään mikään matkan pää.

Kriitikon valinnat: Jazzin ytimessä on yhteen soittava yhtye

Albumi /Jazz

Mikko Karjalainen Fellowship Quintet: Fellowship. Eclipse Music. ★★★★

Moneen tyyliin taittuva trumpetisti Mikko ”Gunu” Karjalainen soittaa noin sadalla albumilla aina Ultra Bran ensimmäisestä (1995) Ricky-Tick Big Bandin viimeiseen (2020). Pitkään pohjustettu Fellowship on vasta ensimmäinen oma eli oman yhtyeen ja omista sävellyksistä, vaikka toki amerikkalaisen jazzin perinteitä mukaillen. Levy ylittää lähtökohtansa skirkkaasti, kiitos ymmärrystä ja yhteenkuuluvutta hehkuvan kvintetin, jonka soittajista "Gunu" on tuntenut uransa alusta neljä. Todella, tarinaa iskevän Palefacen kahdella kappaleella täydentämä Fellowship Quintet on nimensä veroinen.

Albumi / Elektroninen

Juho Viljanen: Viljasen Koneliike. Alakulttuuritalo.

★★★★

Pasuunoita ja perkussioita sadalla levyllä soittava Juho Viljanen tienasi koululaisena taskurahaa isoisänsä Kouvolaan perustamassa Viljasen koneliikkeessä. Hänen ensimmäisen oma levynsä, vahvasti koneperustainen Viljasen Koneliike ei siis ole pelkkää fantastista fiktiota, vaikka nimestä ja kansikuvista niin saattaisi olettaa. Ja tietysti retrosti soivasta viehättävän kotikutoisesta elektronimusiikista, jonka hahmottamisessa Viljanen ei ole hillinnyt itseään. ”Tonnilla Markan Soundia!”, lukee kannessa ja siltä Viljasen Koneliikkeessä suunnilleen kuulostaa. Kannattaa ehdottomasti poiketa!

Albumi /Jazz

Joe Lovano Trio Tapestry: Garden of Expression. ECM.

★★★★

Sukupolvensa parhaimpiin kauan sitten korotettu saksofonisti Joe Lovano kuului amerikkalaisen Blue Noten vakiokalustoon kolmekymmentä vuotta ja teki sille melkein yhtä monta omaa levyä. Kaksi vuotta sitten yhtiö vaihtui toiseen yhtä ikoniseen ja samalla jazzin tyyli täysin. Saksalaisen ECM Recordsin tuottamalla bassottoman trion toisella levyllä tulkinnat ovat siis todella etäällä jazzin amerikkalaisista perinteistä: korostetun hitaita ja hiljaisia mietelausemaisia haikuja, mutta eivät hauraita. Ne hehkuvat voimaa, joka perustuu kuuntelemiseen ja kaiken tarpeettoman karsimiseen.

Albumi / Jazz

Riitta Paakki Quartet: Piste. Flame Jazz Records.

★★★★★

Ensimmäisen oman albumin vuonna 2000 julki saanut pianisti Riitta Paakki on soittanut ja säveltänyt aina musiikki edellä – rönsyilemättä ja rientämättä projektista projektiin, yrittämättä muodistaa tekemisiään edes ylimääräisen huomioarvon takia. Neljä levyä tehneen trion jälkeen sama johdonmukaisuus välittyy nyt kvartetista, jonka ensimmäinen studiotaltiointi Piste saattaa olla Paakin tähänastinen huippu varsinkin säveltäjänä – teosten toisena solistina jälleen hänen modernistiseen tyyliinsä täydellisesti sopiva saksofonisti Manuel Dunkel. Tämä Piste ei kuulosta lopulta, vaan uuden alulta.