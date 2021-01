Didrichsenin taidemuseo avasi ovensa, ja nyt myös Helsingin muissa yksityisissä museoissa suunnitellaan samaa: ”Ihmisillä on kova kulttuurinnälkä”

Didrichsenin taidemuseo avasi ovensa maanantaina lähes kahden kuukauden tauon jälkeen. Myös Amos Rexissä ja Designmuseossa pohditaan, miten museoihin voitaisiin päästää vierailijoita koronaviruspandemiasta huolimatta.

Yksityisen säätiön omistama Didrichsenin taidemuseo avasi maanantaina ovensa yleisölle lähes kahden kuukauden tauon jälkeen.

Ensimmäisenä päivänä kävijöitä oli 70, mikä on kymmenesosa syys- ja lokakuun päivittäisestä kävijämäärästä. Tuolloin Vincent van Goghin töitä kävi katsomassa jopa 700 henkeä päivässä.

Nykyisen tartuntatautilain perusteella yksityisiä elinkeinonharjoittajia ei voida määrätä sulkemaan tilojaan, vaan yksityiset museot ovat päättäneet itse toimia suositusten mukaisesti.

Suomessa ammattimaisesti hoidetuista museoista viisi prosenttia on valtion ylläpitämiä ja 52 prosenttia kuntien ylläpitämiä. Loput ovat yksityisten säätiöiden, yhdistysten ja yritysten ylläpitämiä. Näistä jokainen organisaatio voi itse määritellä aukiolonsa.

Museoihin pätee sama logiikka kuin uimahalleihin ja sisäliikuntatiloihin: kaupungin ylläpitämät liikuntatilat on pidetty suljettuina Uudellamaalla, mutta yksityisiä kuntosaleja on voitu pitää auki.

Didrichsenin taidemuseon avaamiseen on museonjohtaja Maria Didrichsenin mukaan suhtauduttu myönteisesti. Etukäteen museon henkilökuntaa kuitenkin mietitytti, miten ihmiset suhtautuisivat asiaan.

”Ihmisillä on kova kulttuurinnälkä ja he todella kaipaavat taide-elämyksiä”, Didrichsen sanoo.

Didrichsenin taidemuseo ei ole asettanut itse mitään tiettyä yleisömäärärajoitusta, mutta ryhmien kohdalla pidetään kiinni kymmenestä hengestä. Näyttely jakautuu useampiin huoneisiin, ja näyttelytilaa on noin 500–700 neliömetrin verran.

Näyttelyn turvallisuusjärjestelyt ovat tiukkoja, ja siksi tiloissa on runsaasti valvojia. Lisäksi tiloja vartioidaan valvomosta. Jos museokävijät uhkaavat pakkautua liian tiiviisti, voidaan ihmisiä ohjata hetkeksi johonkin toiseen saliin, jossa on sillä hetkellä väljempää, Didrichsen kertoo.

Lisäksi museokävijöiden turvallisuudesta huolehditaan muun muassa kasvomaskien, turvavälien ja käsihygienian avulla.

Vincent van Gogh: Poika ja sirppi, 1881.­

Tartuntatautilakia ollaan uudistamassa. Lakiesityksessä museoita ei ole luokiteltu korkean tartuntariskin kohteiksi. Tämä linjaus ja Suomen museoliiton asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä vaikuttivat Didrichsenin taidemuseon päätökseen avata ovensa.

Koronaviruksen vuoksi myös museot ovat kärsineet taloudellisesti. Maria Didrichsenin mukaan jatkuva museoiden kiinni pitäminen on taloudellisesti kestämätöntä. Hän kuitenkin sanoo, ettei talous ole ensisijainen syy museon avaamiselle: tärkein syy on Vincent van Goghin näyttely.

”Se on taiteilijan ensimmäinen yksityisnäyttely Suomessa, ja on kahdeksan vuoden työn tulos, että saimme näyttelyn tänne. On todella harmillista, jos ihmiset eivät pääse näkemään näyttelyä.”

Näyttely jatkuu helmikuun loppuun saakka. Taidemuseo teki viime vuonna kävijäennätyksen, vaikka museo oli kiinni kolme ja puoli kuukautta.

Amos Rexin Egypti-näyttelyssä on esillä muumioita.­

Myös toisessa yksityisessä museossa, Amos Rexissä, suunnitellaan ovien avaamista.

Spontaanisti Egyptin loisto -näyttelyä ei kuitenkaan voisi mennä katsomaan. Suunnitteilla on varaussysteemi, jossa verkosta voisi etukäteen ostaa lipun, jolla pääsee sisään tiettynä kellonaikana. Tämän avulla voidaan varmistaa sopiva kävijämäärä sekä se, ettei ihmisiä pakkaudu jonoihin.

”Kaikkien rajoitusten keskellä kulttuurilla on niin tärkeä tehtävä ihmisten mielenterveyden kannalta, että joitakin kokemuksia olisi tällä systeemillä mahdollista tarjota”, Amos Rexin museonjohtaja Kai Kartio sanoo.

Kerrallaan näyttelyä pääsisi katsomaan joitakin kymmeniä ihmisiä. Tarkkaa lukumäärää ei ole vielä lyöty lukkoon.

Alkusyksystä museoon päästettiin kerrallaan maksimissaan 150 henkeä. Parin tuhannen neliömetrin laajuisessa tilassa jokaisella kävijällä oli tuolloin tilaa laskennallisesti kymmenisen neliötä.

”Jos avaamme, meillä tulee olemaan kyllä täysin turvallista”, Kartio vakuuttaa.

Amos Rex odottaa vielä tarkempia linjauksia Helsingin kaupungilta sekä Etelä-Suomen aluehallintovirastolta ja tekee lähipäivinä päätöksensä museon mahdollisesta avaamisesta helmikuussa.

Amos Rexin Egyptin loisto -näyttely.­

Amos Rexin lisäksi Designmuseossa odotellaan tarkempia linjauksia. Lopullista päätöstä ovien kiinni pitämiselle tai avaamiselle ei ole vielä tehty. Myös muiden museoiden tekemiä päätöksiä seurataan tarkkaan.

”Didrichsenin taidemuseon avaus oli signaali, että museoissa on turvallista käydä”, sanoo Designmuseon viestintäpäällikkö Päivi Balomenos.

Helsingin Sanomain Säätiön ylläpitämä Päivälehden museo avautuu helmikuun ensimmäisenä päivänä. Museoon päästetään kerrallaan enintään kymmenen vierailijaa. Ryhmävarauksia ei voi tehdä, ja opastukset ovat tauolla.

Juttuun lisätty tieto Päivälehden museon avautumisesta.