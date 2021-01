Stam1na-yhtyeen Pekka Olkkonen tasapainoilee soittamisen ja psykologian välillä.

”Lyhyesti sanottuna luvassa on raakaa energiaa”, Pekka Olkkonen sanoo Stam1na-yhtyeen uudesta, helmikuussa julkaistavasta levystä.­

Kymmenkunta vuotta sitten Pekka Olkkosella oli ongelma. Onneksi se oli luonteeltaan positiivinen: tekemistä riitti liiankin kanssa.

Arkipäivät Olkkonen työskenteli kahdeksasta neljään psykologina, ja viikonloppuisin hän hyppäsi Stam1na-yhtyeen keikkabussiin kitaralaukkunsa kanssa. Ja seuraavalla viikolla sama uusiksi.

Oli tehtävä ratkaisu.

”Se ei ole hirveän toimiva yhtälö, kun viikossa ei ole yhtään vapaapäivää”, Olkkonen hymähtää. ”Miun piti vaan päättää, kumman valitsen. Perustin sitten 2013 oman firman Psykokitara, minkä jälkeen olen keskittynyt musiikkiin. Ajattelin sen niin, että nyt on soittamisen aika – nyt tai ei koskaan. Psykologina voin toimia myöhemminkin.”

Ratkaisu osoittautui oikeaksi, sillä Stam1nan ura ei ole osoittanut hyytymisen merkkejä.

Mutta kun viime vuonna korona yllättäen tyhjensi keikka­kalenterin, Olkkonen päätti palata psykologiksi ja käynnistää etävastaanoton kotonaan.

”Kesän festarit meni aika lailla mönkään eli siitä napsahti iso lovi lompakkoon. Kyllä tämä tilanne motivoi palaamaan psykologin töihin”, Olkkonen sanoo.

”Tällä hetkellä suorastaan suositellaan etätyötä, joten aloittaminen oli myös helpompaa. Ei tarvinnut erikseen vuokrata työhuonetta ynnä muuta.”

Soittamisesta Olkkonen ei suinkaan ole luopumassa, vaan se säilyy hänen päätyönään myös jatkossa. Stam1na valmistautuu julkaisemaan yhdeksännen albuminsa Novus Ordo Mundi helmikuussa, ja keikoille lähdetään toivottavasti jo kevään aikana – koronatilanteen niin salliessa.

Lemillä vuonna 1996 perustettu yhtye on pitänyt yhtä jo neljännesvuosisadan. Kuinka paljon Stam1nan pitkään ikään on vaikuttanut se, että joukossa on yksi psykologi?

”Tekisi mieli sanoa, että tosi paljon”, Olkkonen naurahtaa, ”Mutta tuskin sentään. Mie olen itse bändin jäsen, ja kaverina voin kuunnella muiden huolia, mutta psykologin rooli on hyvin erilainen. Jos meidän tarvitsisi ryhmäterapiasessio järjestää, niin psykologin pitäisi ilman muuta olla ulkopuolinen, neutraali ihminen, joka pystyy tuomaan toisen mielipiteen.”

Toistaiseksi sessioihin ei ole ollut tarvetta. Olkkonen uskoo sovun kestäneen ennen kaikkea siksi, että yhtyeen perustanut kolmikko oli ensin ystäviä ja vasta sitten bändikavereita.

”Jos tällaisessa työyhteisössä on jaksanut tehdä näin kauan hommia, selkeästi meillä on hyvä kemia keskenämme ja psykologisesti turvallinen ympäristö ilmaista itseämme.”

”Usko tai älä, myös soittaminen on edelleen hauskaa”, hän lisää. ”Se on varmasti perimmäinen motivaattori. Musiikista löytyy aina uusia juttuja, joista voi innostua uudelleen.”

Uudella albumilla tämä merkitsee sitä, että yhtye piiskaa it­seään entistä vimmatumpaan vauhtiin.

”Lyhyesti sanottuna luvassa on raakaa energiaa. En tiedä, johtuuko se siitä, että alkaa ikä painaa ja pitää todistella – no eikä, ei se ala painaa. Levyllä mennään kyllä tosi kovaa, ja tempot ovat nopeampia kuin ikinä ennen. Jokaiselle levylle on löytynyt uusi juttu, ja tällä kertaa päädyttiin tekemään nopeeta heviä!”

Olkkonen itse innostui soittamisesta noin kymmenkesäisenä, kun mummolan vintiltä löytyi tädin hylkäämä kitara ja lapsuuden suosikkibändin Abban rinnalle tuli uusi tuttavuus Guns N’ Roses.

Lopullisesti päätöksen sinetöi ”kylän isojen poikien” soittama keikka, minkä jälkeen hän päätti hakeutua kitaratunneille.

Nyt Olkkonen on itse avustamassa uusia tulokkaita samalle tielle, sillä soittamisen lisäksi hän opettaa kitaransoittoa.

”Soittamista ei ehkä pidetä yhtä siistinä juttuna kuin ennen, mutta joka vuosi tunneille tuntuu tulevan se kymmenvuotias poika, jonka mielestä Iron Maiden on maailman paras bändi. Kyllä niitä kitaristeja edelleen tulee, mutta toki nykymaailma on sellainen, että kaikilla ei tahdo löytyä aikaa ja kärsivällisyyttä ­instrumentin opetteluun.”

”Mie en koskaan saanut sitä tietokonetta tai pelikonetta, jonka olisin silloin halunnut. Kitara vei sitten kaiken sen ajan, joka olisi todennäköisesti kulunut pelaamiseen.”

Olkkonen ei silti ole huolissaan tulevaisuudesta, sillä modernista teknologiasta on myös apua soittajille. ”Aina sieltä tulee uusi sukupolvi, joka on parempi kuin edellinen”, hän uskoo.

”Nykyään kaikki materiaali on saatavissa netissä, miten soitetaan oikein ja kaikki teoriajutut. Jos näkee vaivaa, niin kuka tahansa voi oppia soittamaan todella hyvin ihan kotona. Sitten pitää vaan etsiä hyvä porukka, jonka kanssa pääsee soittamaan. Parhaimmillaan soittaminen on kuitenkin tiimityötä.”