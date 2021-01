Martin Scorsesen ohjaamassa Kuvittele olevasi kaupungissa -sarjassa kirjailija Fran Lebowitz saa valittaa niin paljon kuin sielu sietää, eikä sitä ole edes ärsyttävää kuunnella.

Netflixin tuoreessa Kuvittele olevasi kaupungissa -dokumenttisarjassa ääneen pääsee elokuvaohjaaja Martin Scorsesen pitkäaikainen ystävä, kirjailija ja puhuja Fran Lebowitz.

Scorsesen ohjaama seitsemän jakson sarja käy läpi pisteliäisyydestään, ja ehkä ärsyttävyydestäänkin, tutun Lebowitzin kokemuksia ja ajatuksia New Yorkista. Lebowitz muutti kaupunkiin 1970-luvulla havittelemaan kirjailijan uraa. Nyt Lebowitz on 70-vuotias, eikä voisi kuvitella asuvansa muualla. Ei vaikka kaupunki ärsyttää häntä suuresti.

New Yorkin lisäksi Lebowitzilla on sanottavaa monista muista asioista. Kirjailija halveksii ainakin hyvinvointikulttuuria, kuvataidetta, urheilua, millenniaaleja, internetiä ja rahaa.

Toisin kuin tuosta listasta voisi päätellä, Lebowitzin ränttäys ei käy raskaaksi: puhe on pisteliään ironista, ei pahantahtoista. Kun joku millenniaali esimerkiksi kysyi kerran Lebowitziltä vinkkien toivossa, millaista taidetta hänen kannattaisi tehdä, Lebowitz ihmetteli kysymystä. ”Jos minä olisin sinä, alkaisin etsiä vettä. Olen kuullut, että sellainen on loppumassa maailmasta”, hän suunnilleen naljaisi.

Ironian Lebowitz kohdistaa myös itseensä. Hän kertoo esimerkiksi vihaavansa rahaa mutta rakastavansa materiaa.

Ihan pelkkää huumoria sarja ei ole. #Metoo-liikkeestä Lebowitz kertoo, että vaikka hänen ystäviään on syytetty seksuaalisesta hyväksikäytöstä, onhan Lebowitz pyörinyt New Yorkin kulttuuripiireissä 1970-luvulta lähtien, hän on päättänyt uskoa naisia, jotka ovat tulleet vaikean asian kanssa esiin.

Scorsesen kanssa käytyjen keskustelujen lisäksi sarjassa esitetään pätkiä kirjailijan aiemmista esiintymisistä.

Kirjailija Toni Morrisonille Lebowitz ihmettelee sitä, miten Morrison voi oikeasti pitää kirjoittamisesta. Elokuvaohjaaja Spike Leen kanssa väitellään urheilusta: Lebowitz ei voi käsittää, miksi urheilu kiinnostaa ihmisiä.

Suomessa Lebowitz on jäänyt aika tuntemattomaksi hahmoksi. Se on sääli. On virkistävää katsoa älykkään ihmisen valittamista ilman suodatinta tässä selviytymiskertomusten ja positiivisen ajattelun täyttämässä ajassa. Kaikesta ei tarvitse tietenkään olla samaa mieltä. Lebowitzin paasausta kuuntelee varmasti mielellään, jos itsellä on jonkinlaisia patoutumia ihmisten typeryydestä.

Kuvittele olevasi kaupungissa (Pretend It’s a City) on lyhyt läpileikkaus New Yorkista 1970-luvulta tähän päivään. Matkakuume Yhdysvaltojen itärannikolle kasvaa, ja se tekee hieman kipeää.

