Ant-Man ★★★

USA 2015

Supersankarit vetoavat lapsiin ja lastenmielisiin silkalla isottelulla, muhkeilla lihaksilla ja yliluonnollisilla voimilla. Ant-Man kääntää sen nokkelasti ympäri. Siinä sankarin supervoima on kutistuminen pikkuruiseksi.

Suomessa hahmo tunnetaan sarjakuvista aika huonosti. Muurahaismies esiintyi pikaisesti 1960-luvulla Ihmesarjat-lehdessä ja on seikkaillut Kostajat-ryhmässä.

Ensimmäiset Ant-Man-sarjakuvat kirjoitti Larry Lieber ja piirsi alan arvostetuimpiin kuuluva Jack Kirby vuonna 1962. Aikojen mittaan Ant-Manin pukua on kantanut kolme eri henkilöä.

Ant-Man-elokuva perustuu sarjakuvan kahteen ensimmäiseen versioon. Siinä puvun ­keksinyt tieteilijä Hank Pym (Michael Douglas) antaa sen Scott Langille (Paul Rudd), vankilasta juuri vapautuneelle murtovarasmestarille, joka on eronnut ja työtön.

Usein supersankarileffoissa taistellaan niin isoista asioista, ettei niillä ole oikeastaan väliä, koska koko maailmaa uhkaavat rikollisnerot ja muut möröt eivät oikeastaan kosketa todellisuutta.

Siinä suhteessa Ant-Man ei ole muita terävämpi. Tavanomaisessa asetelmassa pahis haluaa käyttää teknologiaa sotimiseen ja hyvikset estää sen.

Mutta Ant-Man ei ota itseään liian vakavasti. Sillä on kieli poskessa, ihan kuin se vähän ilkkuisi lilliputtisankarillaan muille voimillaan pullisteleville heeroksille.

Ohjaaja Peyton Reed tekikin aiemmin komediaa. Jo aiemmin hänen piti ohjata Fantastic Four (2005) ja Guardians of the Galaxy (2014), mutta vasta Ant-Manissa hän pääsi toteuttamaan isoa valtavirran tehostesirkusta.

Syntytarinat ovat usein supersankaritarinoiden heikko kohta. Voimia selitellään auringon säteilyllä (Teräsmies), radioaktiivisella hämähäkillä (Spider-Man) tai muulla mukatieteellisellä hölynpölyllä. Se on epäuskottavaa ja tylsää.

Myös Ant-Man tärvää ensimmäisen puoli tuntia johdantoon ennen kuin pääsee vauhtiin. Mutta hauskaa on aina, kun Scott pukee ylleen ihmepuvun, kutistuu pikkuruiseksi ja alkaa komentaa muurahaisarmeijoita.

Paras lysti piilee siinä, että mittakaavalla leikkiminen tekee arkisista asioista surrealistista spektaakkelia. Hanasta ammeeseen virtaavasta vedestä tulee tuhotulva, lapsen lelujunasta juggernautti.

Elokuvassa samaa hyödynsi tieteiselokuvan sympaattinen klassikko, Jack Arnoldin Mies joka kutistui (1957). Se innoitti varmaankin niin alkuperäistä sarjakuvaa kuin elokuvaversiota.

Jatko-osalla Ant-Man and the Wasp (2018) ei ollut painolastina pohjustusta. Se on vielä hauskempi. Peyton Reed tekee tiettävästi myös kolmatta osaa Ant-Man and the Wasp: Quantamania.