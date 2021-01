Sketsisarja Ketonen & Myllyrinne on komedian ja tragedian hirveä paritanssi – ”Liioitteluhan kuuluu huumoriin”, Kari Ketonen sanoo

Vuosina 2006–2010 esitetty sysimusta sketsisarja Ketonen & Myllyrinne on nyt katsottavissa kokonaisuudessaan Yle Areenassa.

Kari Ketonen ja Ville Myllyrinne pistivät tanssiksi Ketonen & Myllyrinne -sarjan avauskaudella. Saadaanko joskus vielä uusia K&M-sketsejä, Kari Ketonen? ”Puhetta on ollut vaikka mitä, muttei mitään kovin vakavaa. Tällä hetkellä kiinnostaa enemmän pitkä muoto. Sketsihuumori on vähän punkhommaa, enemmän nuorten ihmisten juttu. Sellaista roiskimista ja ampumista.”­

Eräässä Ketonen & Myllyrinne -sarjan ensimmäisen tuotantokauden sketsissä isä ja poika ovat urheilukaupassa ostamassa pojalle pöytätennismailaa.

Macho myyjä tuputtaa pingisvehkeiden sijaan nyrkkeilykamppeita, mutta isää epäilyttää suojusten tehokkuus. Myyjä puskee päälle: kokeilkaa itse, pojalle kypärä päähän, isälle hanska käteen. Edelleen iskä empii, mutta karski myyjä lisää painetta: lyö nyt, ei tunnu missään. Eihän lasta voi lyödä, isä puuskahtaa, mutta muksauttaa hennosti kypärään.

Seuraa sketsin karmea käänne. Poika kääntyy katsomaan isäänsä ja sanoo: ”Lyöthän sä paljon kovempaa äitiäkin, vaikkei sillä oo mitään kypärää.” Samassa isä täräyttää oikean suoran ja poika tipahtaa kanveesiin.

Synkkää? Ehdottomasti. Hauskaa? Ehkä.

Kun sketsisarja Ketonen & Myllyrinne aloitti Sub-kanavalla vuonna 2006, se erottautui edukseen juuri sysimustalla huumorillaan. Hyvän maun rajaa koetellutta komediaa oli toki tehty aiemminkin Suomessa, muttei näin pitkälle vietynä.

”Ehkä sarjaa leimasi erityinen kyynisyys ja synkkämielisyys, mikä oli enemmän kuin oli siihen asti nähty. Tai ainakaan se ei ollut valtavirtaa”, sanoo näyttelijä-käsikirjoittaja Kari Ketonen.

Perinteiset kotimaisten sketsisarjojen naurattamisen keinot – ensivilkaisulla koomisiksi osoittautuvat hahmot hokemineen – loistivat poissaolollaan. Tilalla oli jotain pimeämpää.

Synkkyys oli keskeinen syy sille, että koko sketsisarja oli vähällä jäädä tekemättä. Ketonen ja sarjan toinen puolisko, näyttelijä ja käsikirjoittaja Ville Myllyrinne, etsivät pitkään tuotantoyhtiötä, joka kiinnostuisi heidän sketsi-ideoistaan. Vastaus oli enimmäkseen tyly: liian synkkää ja väkivaltaista.

”Mutta nyt kun miettii, niin ongelma ei ehkä ollut pelkkä synkkyys, vaan myös se, ettei jutut olleet vielä ihan loppuun asti mietittyjä”, Ketonen sanoo.

Ajatuksen sketsisarjasta kaksikko sai jo neljä–viisi vuotta ennen kuin se lopulta eteni tuotantoon asti. Yhteinen sävel löytyi lopulta tuotantoyhtiö Säihkyn kanssa, ja kanavaksi valikoitui Sub, jolla ei vielä tuolloin ollut juuri omaa fiktiotuotantoa.

”Niillä ei ollut mitään halua tohtoroida sisältöä, vaan ne tilasivat meiltä suoraan ohjelman. Se on nyt ajateltuna uskomatonta. Eka kausi on tehty vailla mitään kontrollia tilaajamaksajan puolelta.”

Lopulta sketsisarjaa tehtiin kolme kautta 2006–2010. Mikko Mattila ohjasi kaksi ensimmäistä ja Ketonen ja Myllyrinne kolmannen. Sarja voitti parhaan komediaohjelman Kultaisen Venlan vuonna 2011.

Mitään selkeää linjaa tai teemaa ei parivaljakolla ollut mielessä. Siksi olikin pieni järkytys nähdä valmiin sarjan sketsit putkeen, Ketonen sanoo.

Sieltä niitä teemoja nimittäin nousi: kriisissä tarpova mies, umpisolmuun vedetyt ihmissuhteet, ihmisistä kaiken imevä työelämä ja niin edelleen.

Ketosta huvittaa. ”Oikeastaan kattava kokemus siitä, että kaikki on kamalaa – ja menossa huonompaan suuntaan.”

”Emme me niin todellisuudessa kokeneet, mutta liioitteluhan kuuluu huumoriin. Me ­liioittelimme maksimiin maailmankuvaamme ja käsityksiämme näistä teemoista.”

Sarjan ykköskaudella on kaksi erityistä sketsiä, joissa kyynisyys ja liioittelu viedään äärimmilleen. Päätösjaksoon sijoitetut pitkät monologit ovat kauden huipennus.

Ensimmäisessä Ketosen esittämä näyttelijähahmo maalailee näyttelijän elinkaarta.

Ensin on valmistuminen Teatterikorkeakoulusta suurin odotuksin ja lentävä lähtö uralle. ­Pian seuraa työttömyys, nöyryytykset alan piireissä sekä hidas luopuminen kunnianhimosta ja unelmista. Sitten kuvaan astuvat turhautuminen, tyytyminen ja pettymys. Hetkellistä ryhdistäytymistä seuraa syöksykierre, joka päättyy tietysti lopulliseen häväistykseen, kupan aiheuttamaan kuolemaan.

Sisarsketsissä Myllyrinne esittäytyy omakotitalon vehreällä pihamaalla sijoitusneuvoja Markoksi. Hänen avautumisensa saa kauniit kulissit romahtamaan: todellisuudessa mies vihaa perhettään ja oikeastaan kaikkea, rai­voaa lehtien yleisönosastolla, käyttäytyy kuin yksi lapsista, polttaa vaimoltaan salaa eikä uskalla kertoa tälle, mitä oikeasti ajattelee.

”Minullapa on sisällä iso ja kumiseva tila, johon voi työntää loputtomasti erilaista paskaa: ruokaa, viihdettä ja ennakkoluuloja. Minusta syömisessä parasta on sen jälkeinen masennus”, Marko latelee.

Leppoisan isän paljastuminen vaimonhakkaajaksi, näyttelijän traaginen tarina ja sijoitusneuvojan purkautumista odottavat patoumat ovat hirveitä tarinoita, mutta samalla sarjan hauskimpia sketsejä.

Miksi yksi näkee vain trage­dian mutta toinen tragedian alla vilahtelevan komedian?

”Yksi tulkinta on, että joidenkin ihmisten elämä on yksinkertaisesti niin helppoa ja kivaa, etteivät he alun perinkään ymmärrä, mihin vitsissä viitataan”, Ketonen sanoo ja nauraa päälle.

Vastausta voi myös etsiä pintaa syvemmältä, psykoterapeutin koulutuksen hankkinut Ketonen pohtii.

”Jotkut ihmiset työntävät aktiivisesti pois mielestään kaikkea epämiellyttävää, eivätkä he pysty fiktiossakaan ehkä nauttimaan epämiellyttävien asioiden esittämisestä vaan kokevat ne enemmän uhkana, joka muistuttaa omasta pimeydestä.”

Mutta toki persoonallisuustutkimuksenkin piirissä on pitkään ymmärretty, että osa ihmisistä kokee voimakkaammin negatiivisia tunteita ja toiset eivät, hän muistuttaa.

”Ne, jotka tietävät, millaista on, kun kaikki hiertää, ehkä ymmärtävät, mistä me vitsailemme.”

Ylipäätään peruskomediassa on toimiakseen oltava yksi keskeinen lainalaisuus.

”Katsojan täytyy tunnistaa maailma ja ilmiöt. Jos säännöt, jolla sketsi toimii, eivät näytä jollain tavalla tutuilta, sen lukeminen muuttuu vaikeaksi.”

Väkivaltaisen luonteensa paljastava isä, näyttelijän syöksykierre ja sijoitusneuvojan patoumat eivät siis itsessään huvita. Mutta niiden takaa pilkahteleva maailma ja huomiot ihmisiä yhdistävästä elämisen vaikeudesta saavat jo nauramaan. Jos saavat.

Ketonen & Myllyrinne, TV2 klo 19.50. Koko sarja Yle Areenassa. (K12)